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Маск уверен, что к 2028 году космические ИИ ЦОД обгонят земные — в Google рассказали, почему это маловероятно

Глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk) считает, что уже к концу 2028 года темпы развертывания вычислительных мощностей для искусственного интеллекта в космосе превысят земные показатели. В Google с таким прогнозом не согласны: доставка оборудования на орбиту пока может обходиться в 100 раз дороже, чем создание сопоставимой инфраструктуры на Земле.

Источник изображения: Starlink / SpaceX

Источник изображения: Starlink / SpaceX

Свой прогноз Маск опубликовал в социальной сети X. Он ответил на финансовую модель SpaceX, которую представил партнер венчурной компании Sequoia Capital Шон Магуайр (Shaun Maguire). Предприниматель ожидает, что к концу 2028 года в космосе будут ежемесячно вводить больше новых вычислительных мощностей, чем на Земле. В 2029 году разница, по его мнению, станет еще заметнее.

«Наземные вычисления станут мелочью по сравнению с орбитальными», — написал Маск. Сколько спутников потребуется для реализации такого сценария, он не уточнил. Прогноз касается скорости ввода нового оборудования, а не общей мощности уже действующих дата-центров.

Магуайр представил расчеты, согласно которым годовая выручка SpaceX может вырасти с $51,5 млрд в 2026 году до $274 млрд в 2027-м и $731 млрд в 2028-м. Такая модель предполагает резкое расширение бизнеса, связанного с искусственным интеллектом. Сам инвестор признает, что расчеты зависят от производственных возможностей SpaceX и масштабных капиталовложений.

Руководитель энергетического направления ЦОД Google Аманда Петерсон Корио (Amanda Peterson Corio) оценивает перспективы космических вычислений значительно осторожнее. На конференции WTF Summit она заявила, что отправка серверного оборудования в космос может стоить в 100 раз дороже создания аналогичной инфраструктуры на Земле. К расходам на запуск добавляются затраты на обслуживание и замену компонентов, которые на орбите гораздо сложнее ремонтировать или модернизировать.

По мнению Петерсон Корио, у наземных ЦОД еще есть возможности для расширения. Главным препятствием остаются не столько технические ограничения, сколько длительные согласования строительства и подключения к электросетям. Массовое размещение серверов в космосе представитель Google считает преждевременным.

SpaceX уже разрабатывает спутниковую платформу Starmind, предназначенную для выполнения задач ИИ непосредственно на орбите. Аппараты AI1 должны обеспечивать до 250 кВт пиковой вычислительной нагрузки при среднем показателе 175 кВт. Обмен данными предполагается организовать через лазерные каналы связи с сетью Starlink. Массовое развертывание первых спутников компания планирует начать в конце 2027 года.

У Google есть собственный проект космических вычислений — Suncatcher. В начале октября компания отправила на орбиту экспериментальный спутник с тензорными процессорами TPU, а 30 октября сообщила об успешной обработке первых запросов нейросетью Gemma 4 непосредственно в космосе. На 2027 год запланированы испытания двух спутников, способных обмениваться данными между собой.

Оба проекта пока находятся на ранних стадиях развития. SpaceX предстоит продемонстрировать массовое производство и запуск вычислительных спутников, а Google — проверить работу оборудования в условиях космической радиации и температурных перепадов. Ни одна из компаний пока не представила подтвержденных расчетов, показывающих, когда эксплуатация орбитальных ЦОД сможет сравняться по стоимости с наземными.

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Теги: илон маск, цод, spacex, спутник
илон маск, цод, spacex, спутник
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