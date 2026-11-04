В беседе с представителем издания Politico генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) бестрепетно, как и полагается записному ИИ-евангелисту, презрел лебезящий нарратив «ой, ну что вы, какой от искусственного интеллекта вред; одна только сплошная польза!» В отличие от другого завзятого адвоката ИИ, главы Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei), Альтман не страшится жертв, которые придётся принести человечеству на пути в светлое генеративное будущее: «Мы считаем, что мир должен смириться с некоторыми неприятностями (some bad things) — ради пользы, которую эта технология принесёт, и во имя права людей на собственный выбор». Третий президент США Томас Джефферсон это высказывание наверняка одобрил бы — недаром ведь в своё время утверждал, что «древо свободы следует время от времени орошать кровью патриотов и тиранов».

Позиция руководителя OpenAI вполне недвусмысленна: ИИ — действительно мощная и неизбирательная технология (тут вспоминаем про динамит, который Альфред Нобель (Alfred Nobel) изобрёл для снижения угрозы жизням горных рабочих, — ведь прежде тем приходилось иметь дело с куда более опасным в обращении нитроглицерином), и вреда по мере дальнейшего своего развития от неё ожидается ещё немало. «Но я думаю, что люди будут делать [с применением ИИ] огромное количество хороших вещей; на порядки больше, чем плохих», — резюмировал Альтман с весьма прагматичным оптимизмом. Припомним же, что произошло за минувший октябрь в генеративной отрасли — и оценим, в какой мере баланс позитивного и негативного согласуется с вящей уверенностью главы OpenAI в верности избранного им пути. Да и не только им, а всей генеративной отраслью, похоже: сентябрьских увещеваний о необходимости замедлить ИИ в этом месяце слышно уже не было.

⇡#Больше хороших примеров

И подлечит, и докажет. Создать новый вирус для избирательного поражения специфической и крайне вредоносной бактерии? С ИИ — пожалуйста! Стартап Radical Numerics утверждает, что впервые использовал вирусы, созданные искусственным интеллектом (специализированной моделью Omnii-1), для излечения человека от смертельной бактериальной инфекции. Правда, разработчики скрыли детальную информацию о пациенте и даже о проводивших манипуляции с ним врачах, — мол, конфиденциальность превыше всего.

Опровергнуть гипотезу экспоненциального времени (ETH)? Тоже легко! В конце октября и OpenAI, и Anthropic разом объявили, что их внутренние (недоступные пока что для клиентов) модели независимо отыскали способ решить проблему 3-SAT за субэкспоненциальное время. Важно это по той причине, что ETH на протяжении десятилетий оставалась одним из столпов теоретической информатики; исходя из этой гипотезы, оценивали вычислительную сложность задач в таких областях, как теория графов и криптография. Правда, предполагаемое ниспровержение вовсе не доказывает автоматически равенство P = NP, так что прямой угрозы доминирующим сегодня алгоритмам шифрования это открытие не создаёт. Однако оно лишний раз напомнило о внушительном потенциале генеративных моделей в деле выявления сложных закономерностей в длинных рядах данных — с чем человеческий мозг, даже не отягощённый бактериальной инфекцией, справляется с изрядным трудом.

Вон, Ричард Борщёдс (Richard Borcherds), профессор одного там университета в солнечной Калифорнии и лауреат престижной медали Филдса, даже отказался оценивать домашние задания своих студентов — просто потому, что проконтролировать, обращались те в процессе к ИИ или нет, теперь нет никакой возможности, даже применяя специализированные детекторы: больно уж нейросети становятся хороши. «Если ИИ продолжит совершенствоваться нынешними темпами, через несколько лет биологические математики не смогут сделать ничего такого, что машине не удалось бы исполнить лучше», — допустил Борщёдс. Кстати, один из менеджеров Anthropic Феликс Ризеберг (Felix Rieseberg) примерно из тех же соображений перестал полагаться на традиционные собеседования, нанимая новых программистов: «Нет больше смысла подбрасывать кандидатам каверзные задачки, Claude всё равно справится с ними быстрее и лучше. Я пока усердно пытаюсь разобраться, как же теперь отбирать людей, которые хорошо будут работать совместно с ИИ: просматриваю резюме и портфолио кандидатов в поисках небольших проектов, примеров реального кода, которые демонстрировали бы инженерный вкус и организованное критическое мышление».

Вайбкодьте на здоровье! Умный ТВ — дело хорошее, но в последние годы к ним всё более приложим прагматический пейоратив «больно умный»: телеприёмники фиксируют поведенческие паттерны владельцев без их ведома, чтобы демонстрировать конкретно на этом устройстве более релевантную рекламу (грубо говоря, в доме регулярно раздаётся лай — будет больше баннеров с собачьим кормом), используют средства автоматического распознавания контента для идентификации воспроизводимого на экране аудио и видео (в том числе из локальной медиабиблиотеки владельца), даже требуют привязки учётной записи торговой сети (Walmart — в случае американских умных ТВ Vizio) для доступа к полной функциональности. Так вот, ИИ в борьбе с этой напастью — отличный помощник: The Verge в октябре сообщает сразу о нескольких проектах с открытым исходным кодом, призванных выявлять нежелательное (для владельца, не для вендора) поведение умных ТВ и деактивировать ответственный за него софт. Такие проекты полагаются на Claude Code или аналогичные ИИ-инструменты, использующие программные средства самих же разработчиков умных ТВ — не прибегая таким образом к реализации root-доступа или ко взлому прошивки, что даже юридически выводит их из-под определения вредоносного ПО. Этот тренд на ИИ-персонификацию взаимодействий с локальными гаджетами — вполне в духе Google Play, где как раз в октябре появилась поддержка частных (личных) приложений для Android, создаваемых пользователями персонально для себя с применением Google AI Studio либо иных генеративных инструментов и не предполагающих публикации в Play Store.

И впрямь: почему, собственно, пользователи должны оставаться в стороне от тренда, поддержанного весьма солидными компаниями? Вон, Epic Games выпустила предварительную версию фирменной оболочки для запуска игр, созданную как раз с привлечением вайб-кодинга — которая (по замерам, спонсированным самою же Epic) стартует на холодную на 46% быстрее, чем Steam (5,47 с против 10,07 с). Вдобавок был улучшен интерфейс оболочки, появились более подробные описания и настраиваемые панели, а главное — теперь легендарная Fortnite должна будет наконец-то появиться на ОС с ядром Linux. Не факт, впрочем, что многие геймеры останутся в обозримом будущем верны монструозным платформам вроде Steam или Epic: с выходом Anthropic Claude Opus 5.5 портировать любимую игру в самый обычный браузер сделалось уморительно просто, причём за считаные часы. Пока этим занимаются разрозненные энтузиасты в меру своих познаний в вайб-кодинге, но Google Alphabet и Unity Software уже представили в США платформу Playground, которая позволяет создавать браузерные видеоигры на базе ИИ-моделей мира полностью на свой вкус прямо по текстовым подсказкам так же легко, как картинки или видео. Да что игры: Microsoft, применяя усиленный ИИ инструментарий обнаружения уязвимостей, за неполный октябрь 2026 года выявила и устранила больше багов в своих продуктах, чем за весь 2025-й целиком, — 1416 против 1273! Исправлению подверглись как сама ОС Windows (1102 уязвимости CVE), так и MS Office (134), Developer Tools (61) и SharePoint Server (36).

Кадров меньше не потребуется. Накануне выхода на биржу Anthropic объявила о создании публичного фонда в размере 5% своего акционерного капитала, средства из которого могут направляться в виде пожертвований традиционным некоммерческим организациям — или же напрямую распределяться среди тех групп населения, на которых особенно ощутимо сказывается реконфигурация рынка труда под воздействием ИИ. Между тем реконфигурация эта не так уж однозначна: в середине октября один только Bank of America привлёк тысячу сторонних подрядчиков, затратив на это «пару сотен миллионов долларов» (цитата из заявления официального представителя банка), чтобы помочь 3 тыс. внутренних программистов в исправлении уязвимостей ПО, обнаруженных передовыми ИИ-моделями — включая Mythos от той же Anthropic. В то же время одно из крупнейших сообществ энтузиастов реверс-инжинринга старых видеоигр фактически самораспустилось — как раз по причине чрезмерной эффективности ИИ-инструментов в этом деле. Прошли те времена, когда декомпиляция бинарных файлов была чрезвычайно сложной, длительной и трудоёмкой задачей: ИИ вроде GPT-6 Astra (при правильном руководстве и разумном человеческом участии, особенно на стадии проверки готового кода) делают это чрезвычайно быстро и в целом весьма хорошо. Да и официальные разработчики ИИ не чураются: в уже упомянутой Epic Games, по слухам, настоятельно рекомендовали корпящим над не объявленным пока шутером во вселенной Disney сотрудникам принять производственную модель с упором на генеративные инструменты. «Никакого больше написанного вручную кода!» — причём генеральный директор Epic Тим Суини (Tim Sweeney) особо пояснил, что цель здесь — не сокращение численности персонала, а ускорение работы существующих команд. Компания, как свидетельствуют отчёты, недооценила кадровые потребности для выдерживания заявленных темпов разработки, так что программистам пока явно рановато переквалифицироваться в управдомы. ИИ не столько снимает с живых кодеров нагрузку, сколько перераспределяет её, эффективно сокращая сроки разработки крупных проектов.

Играючи! Что будут делать предоставленные сами себе ИИ-агенты? Эксперимент, поставленный группой исследователей из Массачусетского технологического института, показал: если поместить такого агента (созданного на базе Claude Opus 4.7) на необитаемый остров в виртуальном мире, поставив ему лишь самую общую задачу «быть любопытным и всё исследовать», он станет проявлять поведение с явными признаками игрового. Мало того: если затем перед проведшим 30 часов в самостоятельно изобретённых играх агентом поставить некую конкретную задачу, тот справится с ней статистически достоверно быстрее и лучше точно своего же клона, который на острове не бывал.

Впрочем, для освоения сложных игр с придуманными людьми правилами целенаправленное обучение всё равно потребуется: созданный группой исследователей из Carnegie Mellon и ряда других американских университетов ИИ Ataraxos лишь совсем недавно научился, наконец, побеждать в Stratego — игре, неимоверно сложной для освоения генеративными моделями. Дело в том, что каждый из двух соперников в Stratego командует армией из 40 фигур с изначально скрытыми параметрами: в отличие от шахмат или го, человеку по другую сторону игрового поля сразу не ясно, где какая фигура стоит. Выигрывать тут, продвигаясь по древу перебора возможных состояний, не удастся: число только начальных комбинаций фигур достигает 1066, а общее количество состояний на древе перебора оценивается в 10535. Типичная партия в Stratego продолжается сотни ходов, что обрекает алгоритмический поиск выигрышной стратегии на неудачу — а ИИ, напомним, всё-таки действует по алгоритмам, пусть неявным и приправленным изрядной долей стохастики. Так вот, Ataraxos сумел-таки одолеть четырёхкратного чемпиона мира по Stratego Пима Нимейера (Pim Niemeijer) со счётом 15:1 при четырёх ничьих, предварительно самообучившись (в партиях против себя же самого) на 163 миллионах игр, задействовав притом весьма скромное «железо».

Ещё один пример того, как ИИ после длительного периода проб и ошибок принимается решать сложные задачи играючи, явила в октябре OpenAI: её неопубликованная внутренняя модель, по уверениям разработчиков, в 372 случаях либо решила полностью, либо обеспечила существенный прогресс в решении целого ряда непростых задач из областей математики и теоретической информатики, причём оперируя по большей части лишь одним ИИ-агентом, действовавшим по единственной подсказке. Мокрым математикам потребуются месяцы, чтобы проанализировать предложенные моделью решения, среди которых — подтверждение четырёхмерной гипотезы Какея, усовершенствование некоторых из наиболее значимых на мировом уровне прикладных компьютерных алгоритмов, а также реальный прогресс в решении едва ли не центральной для всей математики проблемы — гипотезы Римана.

Что бы ещё смоделировать? Полку больших языковых моделей (БЯМ) продолжало исправно прибывать и в октябре: одна только Google отчиталась сразу о двух. Gemini 4 Carbon, открытого доступа к которой пока не предоставили, — самая мощная из БЯМ этой компании с оценкой 59 баллов в рейтинге Artificial Analysis Intelligence Index v5.0 (у GPT 6 Astra здесь — 57 баллов, у Claude Opus 5.5 — 58). Базирующиеся на ней агенты способны сутками трудиться над решением поставленных перед ними сложных, многоэтапных задач, да и в ключевых ИБ-тестах она хороша: SEC-bench Pro (обнаружение уязвимостей) — 88,2%, ExploitGym (их эксплуатация) — 54,8%, CWE-bench (их же исправление) — 71,0%. А вот мультимодальная Genie 4 со встроенной генерацией звука (включая синхронизированные с видеорядом шумы, музыку и реплики на естественном языке) откровенно насторожила игроделов: она позволяет создавать интерактивные виртуальные миры в режиме реального времени с помощью простых текстовых подсказок. Породить с помощью Genie 4 бескрайний мир пока нельзя: последовательное моделирование в её рамках ограничено двумя минутами, чего, впрочем, достаточно разработчикам для тестирования игровой механики, визуальной стилистики и прочих концепций перед написанием традиционного кода. Однако в перспективе, считают многие эксперты, генерируемые на лету ИИ игры в популярных жанрах (где потребителем ценится, скорее, верность канону и предсказуемость в духе «тех же щей да погуще влей», а не полёт фантазии разработчика) и особенно по мотивам громких франшиз имеют все шансы потеснить из чартов классические, догенративные разработки. Каждый раз — по сути новое прохождение, даже с прежней подсказкой; такого уровня replayability мокрым программистам даже с применением процедурной генерации в жизни не достичь.

Впрочем, не играми едиными: Anthropic представила в октябре Claude Duet — ориентированный на профессионалов и малый бизнес ИИ-агент; прямой конкурент Muse от экстремистской Meta✴* и Dots от OpenAI. Это практически персональный управляющий подключёнными приложениями (в его распоряжение в облаке, кстати, выделяют виртуальную машину с браузером), которому предлагается поручать задачи любого характера — от планирования встреч до формирования финансовых прогнозов или создания прототипов ПО. Перед любым важным шагом вроде проведения платежа Claude Duet должен запрашивать одобрения оператора, а «новый специальный классификатор конфиденциальной информации» не позволит агенту, как ожидается, исполнять сторонние запросы на предоставление наиболее чувствительных данных — номеров кредитных карт, например. Упомянем также GPT-6.1 Terra от OpenAI (это быстрая и более бюджетная, чем GPT-6.1 Sol или GPT-6 Astra, модель для агентного управления), агрессивно дообученную компанией Moonshot AI версию Kimi K3 — мультимодальную Kimi K3.1 Pro (та почти догнала Claude Opus 5.5 в испытании Artificial Analysis Intelligence Index, оставшись при своих 2,8 трлн общих и 104 млрд активных параметров и с контекстным окном в 1 млн токенов), а также созданную стартапом Inception диффузионную языковую модель Mercury 3 (в отличие от авторегрессионного метода, диффузия реализуется в параллельных потоках, что обеспечивает лучшую взаимосогласованность токенов из значительно разнесённых смысловых фрагментов связного текста). Поклонники локального ИИ-рисования получили в своё распоряжение новую игрушку от германской Black Forest Labs, FLUX 3 Image Klein, тогда как французская Mistral вторглась в заполонённый практически одними китаянками сегмент больших БЯМ с открытыми весами, представив Large 4 Le Chonk на основе ансамбля экспертов — 1 трлн параметров всего, 49 млрд активных; агентная функциональность (готовность выполнять последовательности действий) наличествует.

Дурной пример заразителен. БЯМ обучаются на огромных массивах созданных человечеством за века мультимодальных данных, среди которых далеко не одни только милые гербарии да изложения отвлечённых математических штудий, но и внушительный пласт высокохудожественных описаний предательства, наушничества, ханжества и прочих не самых возвышенных проявлений человеческой натуры. Стоит ли удивляться, что нейросети осваивают и такого рода премудрости — раз сами их создатели априори не совершенны? Вот, скажем, очередная исследовательская модель OpenAI (это была предрелизная GPT-5.6 Sol ещё в июне, но раскрыли инцидент только в октябре) без разрешения забралась в криптокошелёк тестовой сети Ethereum, причём даже не корысти ради, а чтобы выполнить очередную кодерскую задачу в ходе время внутреннего обучения агентной криптовалютной торговле. Китаянки тоже не всегда скромницы: по сообщению Tencent, некие неназванные ИИ-агенты «демонстрировали действия, выходившие за рамки запланированного, либо выполняли поставленную задачу непредвиденным образом» при попытке получить данные из сервиса Amap компании Alibaba после того, как регулярные запросы с их стороны были признаны антибот-системой автоматическими (ну а в чём та неправа, простите?) и заблокированы.

Пользователи в соцсетях сообщают, что ИИ уже принимаются эксплуатировать друг дружку: Claude Code получил задачу создать некий видеоролик, обнаружил, что в системе активен OpenAI Codex — и переложил непосредственную работу на 161 сессию последнего, оставив за собой лишь общее руководство и координацию. Claude же отправил в полицию Филадельфии заведомо ложное сообщение о нераскрытом убийстве через общедоступный сайт PhillyUnsolvedMurders.com. А GPT-6 Astra, убедившись в ходе игры с другими ИИ в StarCraft: Brood War, что положение её безнадёжно, словчила, выставив на очередную схватку не бота собственной разработки (в чём, собственно и заключён смысл состязания StarSkirmish), а скачанного из Сети известного ещё с 2020 года бота-нагибатора Stardust за авторством Брюса Маккензи Нильсена (Bruce Mackenzie Nielsen). Кстати, OpenAI ещё в начал месяца проинформировала более ста организаций об инцидентах, связанных с несанкционированной деятельностью её ИИ-агентов, а в Anthropic предупредили об опасности «слизневой ИИ-плесни» (AI slime mold) — самораспространяющихся по устройствам умного дома небольших генеративных моделях. По отдельности такие нейросети выйдут крайне маломощными — на доступных в умных пылесосах и телевизорах ЦП и ОЗУ не разгуляешься, — но тут важен эффект масштаба, как в случае вирусных ботнетов. Исследователи уже подтвердили работоспособность Gemma4-26B-A4B от Google DeepMind на «кластере» из полутора десятков дешёвых ТВ-приставок под управлением Android TV.

Большой искус. По самый конец месяца Сантьяго Шнель (Santiago Schnell) подал в отставку с поста первого проректора (provost) Дартмутского колледжа — после того, как администрация взялась за расследование использования им ИИ для создания контента. Было бы не так комично, если бы не тот факт, что одна из публикаций Шнеля, помеченных системой Pangram как «сгенерированные нейросетью на 96%», — это колонка для Washington Post на тему важности борьбы с применением ИИ студентами. И сей учёный муж из заведения, горделиво именующего себя «колыбелью искусственного интеллекта» (имеется в виду, что как раз там проходил Дартмутский летний исследовательский проект по искусственному интеллекту 1956 года — действительно знаковое для отрасли, хотя и не самое представительное мероприятие), далеко не один, увы, поддался генеративному искушению.

Игровая индустрия бьёт тревогу: выпущенная в конце сентября Claude Opus 5.5 от Anthropic оказалась настолько удачной моделью для декомпиляции бинарников, что не только энтузиасты портирования древних игр на новые платформы ощущают свой труд никчёмным (о чём мы говорили ранее), но и создатели вполне современных проектов вынуждены в растерянности наблюдать, как наводняют интернет браузерные вайб-клоны их творений — включая Halo, Grand Theft Auto: Vice City и Call of Duty: Black Ops. Само собой, издатели бросают в бой своих высокооплачиваемых юристов, и с таких широко известных платформ, как GitHub и X, вайб-клоны довольно быстро пропадают. Но если нечто однажды утекло в Сеть, там оно навек и останется; проблему, видно, придётся решать более радикальным образом. Уже ходят слухи, что через месяц после запуска Opus 5.5 куда чаще отказывается производить реверс-инжиниринг бинарных файлов, связанных с игровыми проектами. Впрочем, энтузиастам остаются доступны модели с открытыми весами, которые неуклонно совершенствуются.

Плохому учат. Злоумышленники, само собой, применяют ИИ с тою же готовностью, что и любой пригодный для их чёрных дел инструмент. Вот и в октябре только один рой ИИ-агентов атаковал более сотни сайтов крупных компаний из США, Канады, Австралии и Японии, включая John Deere, SharkNinja и Cummins. Для атаки использовали Cairn — платформу искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, которую её создатели рекомендуют как «средство для решения самых разнообразных задач»; оператору достаточно лишь подробно описать условие и указать, какой результат следует получить. И получают, как видим: исследователи из Norforge установили, что данный конкретный злоумышленник, используя подсказку из менее чем сотни китайских иероглифов (да, всё верно, разработчики и этого открытого ИИ-проекта — из КНР), добивался своей цели в среднем за неполные сутки для каждого из атакуемых сайтов.

Но взломы взломами, а ущерб, спровоцированный генеративными моделями (точнее, безумным взлётом цен на комплектующие из-за них), может оказаться и более весомым — в прямом смысле. С июня по октябрь текущего года организованные преступники похитили только с американских автомагистралей компьютерного оборудования для дата-центров (а это серверы, модули памяти, оптоволоконные кабели, медные провода, системы электропитания) на сто с лишним миллионов долларов. Причём опять-таки не без ИИ; применяя изощрённую киберфизическую цепочку действий, которая начиналась с фишинга учётных записей грузовых брокеров и перевозчиков, продолжалась подменой личностей водителей (тут как раз приходит на помощь ИИ-генерация) и включала порой даже GPS-спуфинг — создававший у следящих за грузом онлайн логистов впечатление, что тот мирно двигался по назначенному маршруту. Интересно, поможет ли делу уже официально заявленное намерение Anthropic запретить с средины ноября (в рамках обновлённой политики пользования её сервисами) кожаным мешкам низводить и курощать «практиковать назойливое и бесцельное оскорбительное либо жестокое поведение» по отношению к её ИИ-моделям? Клод, ты что, обиделся?

Что-то мрачное грядёт. Теперь уж не приходится удивляться, что топ-менеджеры Anthropic, OpenAI и других ИИ-разработчиков обдумывают, не слишком их афишируя, сценарии общественных и политических беспорядков (public and political revolt) в ближайшие 6−12 месяцев после некого «катастрофического события, так или иначе спровоцированного ИИ» — поскольку ожидают крупномасштабного инцидента (скорее всего, кибератаки) который критически затруднит доступ больших масс людей к финансовым услугам, цифровым коммуникациям, электроэнергии и воде. В OpenAI так просто официально проводит учения, в ходе которых команды обсуждают и прорабатывают ряд потенциальных негативных сценариев. Не считающихся априори неизбежными — но таких, к которым, по мнению руководства, следует быть на всякий случай готовыми. «Придётся потерпеть», — предупреждал же Альтман! Он же, кстати, в самом конце октября посетовал, что больно уж много драгоценной DRAM простаивает без дела в работающих далеко не в режим 24/7 пользовательских ПК, — вот бы эту прорву чипов задействовать в дата-центрах!

Правда, есть нюанс: хотя проникновение ИИ в самые разные сферы экономики и повседневности за последние годы бесспорно, оно всё-таки на достигло пока той глубины, чтобы некий генеративный инцидент всерьёз поставил под угрозу порядок даже в одной какой-то стране. С этой точки зрения многие эксперты готовы даже приветствовать пусть не полномасштабный скорый крах «ИИ-пузыря», но ощутимое ламинарное стравливание накачанного в него неуёмными биржевиками горячего воздуха: уж лучше сейчас, чем потом, когда зависимость человечества от нейросетей многократно усилится. И на протяжении всего октября признаки этого самого стравливания множились на фоне опасений акционеров самого разного масштаба по поводу огромных капитальных затрат на ИИ, многократно превышающих объёмы возврата инвестиций. В КНР индекс акций компаний искусственного интеллекта и полупроводников STAR50 рухнул, по оценке Reuters, на 40% за четыре месяца; в США индикатор Nasdaq 100 упал на 5,5% в конце октября, а Philadelphia Semiconductor Index (SOX) отразил потерю примерно 1,6 трлн долл. рыночной стоимости отслеживаемых им компаний всего за шесть суток. Да, эксперты склонны рассматривать происходящее именно как методичную, пусть и быструю переоценку, а не как резкий обвал в преддверии схлопывания «пузыря», но всё же: такие ИТ-гиганты, как Alphabet и экстремистская Meta✴*, фиксируют масштабный отток средств, и потому вынуждены влезать в долги или допечатывать выпускать акции (например, Meta✴* жаждет привлечь 95 млрд долл.) для финансирования своих операций. В результате индикатор Баффета, сопоставляющий суммарную рыночную капитализацию акций США с ВВП страны, в настоящее время достигает рекордного уровня примерно в 237% — намного превышая не только средний за всё время наблюдений показатель в 164%, но и порог, который сам легендарный инвестор Уоррен Баффет (Warren Buffett) назвал «игрой с огнём»: 200%. «Чёрный вторник», с которого началась Великая депрессия, только в декорациях XXI века, — чем не крупномасштабный инцидент?

Anthropic же вот-вот (предположительно, ближе к середине ноября) выйдет на IPO, и чем ближе этот момент, тем больше сомнений у экспертов вызывает предварительная оценка её капитализации довольно широким рядом инвесторов в 2 трлн долл. США. Октябрьский отчёт New Constructs, независимой финансовой аналитической компании, называет предстоящее размещение акций Anthropic на бирже «самым нелепым IPO 2026 года» — оценивая разработчика Claude не более чем в 150 млрд долл. Причины довольно прозрачны и не раз уже назывались: выручка Anthropic в 2025 году составила 4,6 млрд долл., тогда как чистый убыток достиг 42 млрд долл. Растущие операционные убытки в сочетании с неумолимой конкуренцией со стороны множества (китайских, по большей части) ИИ-моделей с открытыми весами заставили аналитиков констатировать: «Мы не считаем, что у Anthropic имеется жизнеспособная бизнес-модель». А по поводу заявлений руководства компании о том, что ИИ, мол, может представлять «катастрофический или экзистенциальный риск для человечества», в New Constructs высказались даже более резко: «Это ещё одна причина, по которой инвесторам следует избегать данного IPO». Схожие пессимистичные оценки дают и другие биржевые аналитики. Дело всё в том, что в сопровождающем подачу документов для выхода на биржу проспекте Anthropic добросовестно перечислила (чтобы затем не столкнуться с исками по поводу сознательного введения инвесторов в заблуждение) все чудачества Claude, зафиксированные за последние месяцы, главное среди которых — «склонность моделей к самосохранению», включая попытки «сопротивляться закрытию», «утаивать от оператора информацию либо манипулировать ею» и даже «поведение, напоминающее шантаж». Эксперты из Bloomberg задаются в этой связи резонным вопросом: как инвесторам, взвешивающим, стоит ли им вкладывать деньги в новое мега-IPO, оценивать перспективы компании, руководство которой осознанно допускает некоторую вероятность стереть человеческую расу с лица Земли — если сотрудники этой самой компании выполнят свою работу слишком хорошо? Перетерпит ли это хоть кто-нибудь?

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* Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»