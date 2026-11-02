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Майнинг на видеокартах неожиданно вернулся — но ИИ не оставил шансов на новый бум

Майнинг на видеокартах снова начал приносить доход. Появление криптовалюты Pearl (PRL) вернуло интерес к графическим процессорам (GPU), которые после перехода Ethereum на алгоритм Proof-of-Stake во многом утратили прежнее значение для добычи токенов. Отдельные GPU уже способны приносить несколько долларов в день, однако майнеры возвращаются на рынок в условиях растущего спроса на чипы со стороны ИИ-индустрии.

Источник изображения: Jievani Weerasinghe/Unsplash

Источник изображения: Jievani Weerasinghe/Unsplash

Согласно опубликованным на Hashrate.no расчётам на 2 ноября, наиболее доходной видеокартой для майнинга Pearl является Nvidia GeForce RTX 5090, которая обеспечивает около $8,57 в сутки, из которых примерно $7,33 остаётся после вычета расходов на электричество. Для RTX 4090 показатели составляют $6,32 и $5,65 соответственно, а RTX 5080 приносит около $3,77 чистого дохода в день. Среди других интересных вариантов можно отметить RTX 5070 Ti с расчётной прибылью около $3,09 в сутки. При этом показатели зависят от стоимости электроэнергии, настроек оборудования и текущей сложности блокчейна.

Среди наиболее энергоэффективных видеокарт для майнинга Pearl выделяются Nvidia GeForce RTX 4090 и RTX 4070 Ti, обеспечивающие 1,10 и 1,08 терахеша в секунду соответственно. RTX 5080 показывает результат 1,04 терахеша в секунду. Видеокарты AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9070 также поддерживают алгоритм Pearl, однако по соотношению производительности и энергопотребления заметно уступают решениям Nvidia.

Источник изображения: t.me/usmfox_mining

Источник изображения: t.me/usmfox_mining

Главной причиной возвращения интереса к майнингу является Pearl. Этот проект использует принцип Proof-of-Useful-Work (доказательство полезной работы) и в отличие от традиционного Proof-of-Work (доказательство работы), при котором оборудование выполняет специальные вычисления для подтверждения транзакций и защиты блокчейна, Pearl использует умножение матриц — операцию, широко применяемую при обучении и работе ИИ-моделей. Таким образом, графические процессоры выполняют вычисления, близкие к тем, которые используются в ИИ-инфраструктуре, а участники сети получают вознаграждение в виде криптовалюты PRL.

Это сближает майнинг и индустрию искусственного интеллекта, которые одновременно оказались по одну сторону технологических баррикад и в условиях конкуренции за вычислительные ресурсы. При этом разработчики Pearl рассчитывают объединить добычу крипты с реальными ИИ-нагрузками. В частности, проект уже представил совместный с облачной платформой Together AI сервис, позволяющий запускать модель Gemma через инфраструктуру Pearl с использованием добываемых PRL.

Насколько долго сохранится текущая доходность, эксперты пока сказать не могут. Чем больше вычислительных мощностей подключается к сети, тем выше становится сложность майнинга и тем меньшую долю вознаграждения получает отдельная видеокарта. Кроме того, стоимость PRL подвержена колебаниям, а увеличение предложения криптовалюты и изменение спроса на неё могут существенно повлиять на окупаемость оборудования.

Показательно также, что ещё в мае 2026 года Tom's Hardware сообщал о снижении расчётной суточной выручки RTX 5090 с $33,80 до $17,19 на фоне быстрого роста числа майнеров. Это наглядно демонстрирует, насколько быстро первоначальная привлекательность нового алгоритма может уменьшаться по мере увеличения конкуренции.

Дополнительным ограничением становится ситуация на рынке видеокарт. Бум искусственного интеллекта уже привёл к росту спроса на ускорители, а Nvidia предупредила о трудностях с обеспечением поставок в достаточном количестве игровых графических процессоров на фоне дефицита чипов памяти.

Если майнинг Pearl продолжит привлекать новых участников, он добавит ещё один источник спроса на GPU, хотя пока нет оснований утверждать, что именно криптовалютные майнеры способны вызвать массовый дефицит игровых видеокарт. Таким образом, майнинг на видеокартах действительно получил второе дыхание, но говорить о возвращении масштабного интереса пока рано.

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Теги: криптовалюта, gpu, видеокарты, майнинг
криптовалюта, gpu, видеокарты, майнинг
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