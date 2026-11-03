Финальное дополнение к Frostpunk 2 отправит подчинять бури и открывать путь в новую эру автоматизации — трейлер и дата релиза The Surge

Третье, финальное дополнение к безжалостной градостроительной стратегии с элементами выживания Frostpunk 2 от независимого польского издателя и разработчика 11 bit studios не заставит себя долго ждать.

Напомним, аддон The Surge (название третьего DLC) должен был последовать за Fractured Utopias (декабрь 2025 года) и Breach of Trust (июнь 2026-го). Релиз ожидался на протяжении оставшейся части 2026-го.

Как стало известно, The Surge выйдет 14 декабря на всех целевых платформах Frostpunk 2 — PC (Steam, GOG, EGS, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S. Анонс сопровождался атмосферным трейлером с кадрами игрового процесса.

Стоимость The Surge не раскрывается, но предполагается, что она будет на уровне предыдущих дополнений ($13 / 590 рублей). Аддон является частью расширенного издания Frostpunk 2 (1354 рубля в Steam с учётом скидки 57 %).

По сюжету после долгого пути через скованные льдом остатки США ваш народ наконец достигает таинственной долины, где, по слухам, хранится оставленная величайшим умом человечества реликвия, способная изменить облик мира.

«Революционный новый ресурс может вывести ваш город на невиданный уровень процветания, открыв путь в совершенно новую эру автоматизации. Но у прогресса есть своя цена», — предупредили разработчики.

Обещают кампанию с глубоким сюжетом в совершенно новом регионе, возможность подчинить бурю, межфракционные войны, непростые решения с последствиями, загадочные открытия и текстовый перевод на русский.