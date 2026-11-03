Apple ограничит доступ детей к дейтинговым приложениям и романтическим ИИ-ботам

Apple установит минимальный возрастной рейтинг 18+ для приложений знакомств и виртуальных собеседников, поддерживающих романтическое или сексуальное общение. С 16 ноября разработчикам придется раскрывать сведения о таких функциях при заполнении анкеты возрастной классификации в App Store Connect.

Компания сообщила, что в анкете появятся два новых пункта. Первый касается возможности знакомиться и устанавливать отношения с другими людьми или виртуальными персонажами. Второй связан с передачей пользователями своего реального местоположения другим людям или группам.

Приложения с функциями знакомств и романтического общения получат рейтинг не ниже 18+ независимо от установленных ранее возрастных ограничений. Новое правило затронет не только обычные сервисы знакомств, но и ИИ-компаньонов, способных поддерживать разговоры на романтические или сексуальные темы.

Для программ с передачей геолокации требования будут зависеть от страны. Apple не планирует автоматически присваивать всем таким приложениям рейтинг 18+, поскольку местные законы предусматривают разные ограничения.

Например, в Бразилии приложения, позволяющие делиться местоположением, должны иметь возрастной рейтинг не ниже 16+. Для сервисов знакомств и виртуальных отношений установлен порог 18+. Если разработчик считает, что его продукт предназначен для более молодой аудитории, он сможет обратиться за отдельной классификацией в бразильское Министерство юстиции и общественной безопасности.

В качестве примера Apple приводит семейные приложения, с помощью которых родители отслеживают местоположение детей. Для таких программ предусмотрена возможность получить более низкий возрастной рейтинг после рассмотрения заявки местным регулятором.

Новые сведения потребуется указывать при отправке обновлений приложений или изменении возрастной категории. Разработчикам уже опубликованных программ необходимо заполнить дополнительные поля до 12 января 2027 года.

Ранее Apple запустила средства проверки возраста в App Store в нескольких странах, включая Австралию, Бразилию и Сингапур. Для загрузки приложений с рейтингом 18+ пользователям этих стран необходимо подтверждать совершеннолетие. Разработчикам также предоставили API Declared Age Range, позволяющий получать сведения о возрастной категории пользователя.