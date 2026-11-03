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Фальшивое собеседование стоило Binance $6,3 млрд: хакеры взломали биржу через разработчика

Представитель Binance сообщил, что хакеры использовали поддельное собеседование для компрометации компьютера компании и внутреннего инструмента на базе искусственного интеллекта. Это позволило им получить контроль над криптокошельками крупнейшей криптовалютной биржи и вывести средства на сумму $6,3 млрд, что возможно стало крупнейшим финансовым хищением в истории.

Источник изображений: Binance

Источник изображений: Binance

В предварительном отчёте о произошедшем описана сложная хакерская операция. По данным Binance, атака началась ещё в июне, когда сотрудник команды разработчиков криптокошельков скачал скомпрометированный инструмент на базе ИИ. Биржа обнаружила этот факт, заменила устройство и сменила учётные данные, однако информация о должностных обязанностях этого сотрудника и других членов команды уже попала в руки хакеров.

В сентябре другой инженер-программист из этой команды, находившийся в поиске работы, скачал на свой компьютер «репозиторий с вредоносным кодом». Это произошло после собеседования на вакансию, которую он принял за настоящую — в процессе он даже прошёл виртуальную встречу с «генеральным директором» несуществующей компании.

20 октября злоумышленники использовали скомпрометированный компьютер и внутренний ИИ-инструмент, чтобы получить доступ к системам обоих разработчиков. А 29 октября хакеры воспользовались компьютером второго разработчика, применив учётные данные, украденные ранее у первого, и запустили вредоносный скрипт, который непосредственно инициировал атаку, обогатившую киберпреступников на $6,3 млрд.

В Binance сообщили, что компания увеличивает инвестиции в системы обнаружения угроз на базе искусственного интеллекта, а также работает над созданием фонда для исследований в области безопасности и запуском совместных инициатив с ведущими компаниями в сфере ИИ. Криптобиржа пообещала возместить потери всем клиентам, чьи средства были похищены в результате атаки.

«Этого не должно было произойти, и мы приносим извинения за беспокойство, перебои в работе и неопределённость, с которыми столкнулись наши пользователи, партнёры и вся отрасль», — говорится в отчёте Binance.

Ранее ФБР возложило ответственность на северокорейскую хакерскую группировку, однако КНДР эти обвинения отвергла.

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Теги: binance, взлом, человеческий фактор
binance, взлом, человеческий фактор
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