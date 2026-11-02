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Пользователи вывели $4,7 млрд с Binance после рекордной хакерской атаки — это 3 % активов криптобиржи

В конце прошлой недели криптовалютная биржа Binance столкнулась с масштабным взломом в истории, в результате которого были похищены $6,4 млрд. В воскресенье компания возобновила возможность вывода средств, после чего трейдеры вывели с платформы около $4,7 млрд. Это составляет менее 3 % от $166 млрд активов, хранящихся на крупнейшей в мире криптобирже.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Сразу после обнаружения атаки в четверг вечером Binance в сотрудничестве с партнёрами по отрасли, включая эмитентов стейблкоинов, оперативно заблокировала почти половину украденных средств. Компания пообещала полностью покрыть убытки. По состоянию на воскресенье было возмещено около 95 % от общей суммы.

Представитель Binance сообщил, что объем вывода средств соответствует ожиданиям биржи, добавив при этом, что приток депозитов устойчиво растёт. Он отметил, что не все выводы средств были осуществлены клиентами — часть из них представляла собой переводы между кошельками самой биржи. Тем временем на рынке цифровых активов в целом ситуация остаётся относительно стабильной. Биткоин — главный индикатор рынка — практически не изменил своих позиций, торгуясь в понедельник на уровне около $77 700.

Соучредитель консалтинговой фирмы Areta Карл-Мартин Аренд (Karl-Martin Ahrend), назвал то, как Binance справляется с ударом, «совершенно поразительным». По его словам, определённый отток средств и перераспределение активов со стороны трейдеров — явление вполне ожидаемое, однако он не прогнозирует каких-либо долгосрочных негативных последствий.

Директор по аналитике криптовалютной платформы Crystal Intelligence Ник Смарт отметил, что рядовой пользователь может чувствовать себя «несколько растерянным», но несмотря на отток средств, Binance остаётся доминирующей торговой площадкой. По его мнению, даже если позиции биржи пошатнулись, это вовсе не означает, что она обречена.

В последние годы криптовалютный рынок столкнулся с резким ростом киберпреступности, что отчасти объясняется совершенствованием и доступностью инструментов на базе искусственного интеллекта. Волна хакерских атак затронула как популярные криптовалютные платформы и приложения в сфере децентрализованных финансов, так и аппаратные кошельки, которые долгое время считались наиболее безопасным способом хранения токенов.

В прошлом году биржа Bybit потеряла около $1,5 млрд в результате атаки, за которой последовал массовый вывод средств, но со временем ситуация стабилизировалась. В сентябре с биржи Bitget были выведены несколько сотен миллионов долларов. Кроме того, хакеры похитили биткоины на сумму более 100 миллионов долларов с кошельков, защищённых устройствами компании Coinkite, а манипуляции с устройствами Ledger также привели к миллионным убыткам у их владельцев.

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Теги: binance, биткоин, криптовалюта, взлом
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