Дорогую HBM3E стали устанавливать на дешёвые процессоры ради контрабанды в Китай

В Китае наладили нелегальные поставки высокоскоростной памяти HBM из Южной Кореи, обходя экспортные ограничения с помощью дешёвых процессоров. Стоимость одной микросхемы HBM3E на местном рынке уже достигла $4000, а спрос поддерживается нехваткой памяти для ИИ-ускорителей.

По данным The Information, организаторы схемы используют лазейку в экспортных правилах США и Южной Кореи в виде ограничений, которые учитывают характеристики процессора, без установленной памяти. Поэтому дорогую HBM от Samsung и SK hynix устанавливают к дешёвым чипам, после чего платы отправляют контрабандой через Гонконг в Шэньчжэнь.

В Китае в специальных мастерских чипы нагревают и извлекают память, а остальные компоненты выбрасывают. Несмотря на риск повреждения микросхем, схема остаётся прибыльной так как для одного ИИ-ускорителя требуется от шести до восьми чипов HBM3E общей стоимостью примерно $32 000.

Собственное производство в Китае пока не решает проблему дефицита. Китайская CXMT готовится запустить массовый выпуск HBM3E, но сталкивается с низким выходом годных микросхем. Huawei, в свою очередь, предупредила покупателей будущих ИИ-серверов, что память для нового ускорителя Ascend 960DT им придётся искать самостоятельно, поскольку компания не может закупать её у Samsung и SK hynix.

В итоге рост спроса может сделать контрабанду ещё выгоднее, однако участники схемы опасаются усиления контроля, тем более, что США уже расследуют подобные поставки, а Тайвань и Малайзия принимают дополнительные меры против контрабандистов.