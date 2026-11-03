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Sony стала скупать подержанные PS5 у геймеров — за консоль с двумя геймпадами предлагают до $400

Владельцы игровых консолей Sony PS5, на смартфонах которых есть приложение PlayStation, стали получать от компании Sony любопытные сообщения. Компания предлагает пользователям вернуть приставку, а взамен получить денежный перевод на свой банковский счёт. За стандартную модель PS5 в комплекте с двумя контроллерами можно выручить до $400. Программы trade-in — распространённое явление в торговых сетях, но подобные предложения от производителя встречаются гораздо реже.

Источник изображения: Sony

Источник изображения: Sony

Пользователи предполагают, что Sony готовится к дефициту оборудования или же хочет пополнить запасы подержанными устройствами, чтобы затем продавать их по более доступной цене, чем новые консоли. Сейчас стоимость новой игровой приставки PS5 варьируется от $600 до $650 в зависимости от наличия дисковода.

Более продвинутая модель, PS5 Pro, обойдётся в $900. Однако из-за высокого спроса на версию Pro, подогреваемого ожиданием выхода GTA 6, приобрести её по розничной цене крайне сложно. В результате перекупщики и даже некоторые ритейлеры продают подержанные PS5 Pro по цене до $1400.

Для тех, кто приобрёл PS5 до повышения цен и теперь не пользуется приставкой, предложение компании Sony может оказаться весьма выгодным. Учитывая, что изначально приставка стоила $500, получить обратно $400 долларов за устройство с двумя контроллерами — вполне достойная компенсация. На аналогичном этапе жизненного цикла PS4 выручить за подержанную приставку $400 было нереально.

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Теги: sony ps5, выкуп, игровые консоли, дефицит
sony ps5, выкуп, игровые консоли, дефицит
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