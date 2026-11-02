Sony ускорила выпуск обновлений для PS5, чтобы защитить GTA VI от пиратов

Обновления прошивки PS5 выходят с частотой от двух недель до месяца, но в преддверии релиза горячо ожидаемого криминального боевика с открытым миром GTA VI от Rockstar Games их выпуск заметно ускорился.

Напомним, в прошлом для запуска некоторых игр на системах Sony требовалась новейшая версия прошивки. Например, супергеройскому боевику Marvel's Wolverine нужно было обновление до 14.00.

Предполагалось, что для работы GTA VI на PS5 понадобится обновление системы до версии 14.10 (вышло 1 октября), однако с тех пор Sony Interactive Entertainment выпустила ещё два — прошивка 14.22 дебютировала сегодня, 2 ноября.

Как подметил портал IGN, официальный список изменений 14.22 (требует 1.267 Гбайт) состоит всего из одного пункта: «Мы внесли ряд исправлений для повышения безопасности системного программного обеспечения».

По данным датамайнера под псевдонимом PlayStation Game Size, следящего за изменениями в базе данных цифрового магазина PlayStation Store, для запуска GTA VI теперь придётся установить на PS5 обновление 14.22.

Ранее сообщалось, что разработчикам неофициального ПО для PS5 удалось получить доступ к отладочным настройкам консоли на прошивке 14.10, однако копирование игр с диска или из магазина на тот момент возможным не представлялось.

GTA VI поступит в продажу 19 ноября для PS5, Xbox Series X и S, хотя Sony и Rockstar настаивают, что играть лучше именно на японской консоли. Согласно находкам PlayStation Game Size, на PS5 игра займёт внушительные 210 Гбайт.