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Anthropic поручила Claude проектировать чипы — на Уолл-стрит испугались за Synopsys и Cadence

Anthropic стала обращать внимание инвесторов на своё новое конкурентное преимущество — использование искусственного интеллекта при разработке полупроводников. В компании создано подразделение по разработке оборудования — сейчас в нём числятся 15 специалистов.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Они используют модели Claude, помогающие им ускорять проектирование собственных чипов и сокращать сроки инженерных процессов по сравнению с традиционными методами, которыми продолжают пользоваться такие гиганты отрасли как Nvidia и AMD. Между разработчиками передовых ИИ-моделей обостряется конкуренция — они стремятся снизить затраты на вычислительные мощности и сократить длительные циклы разработки, характерные при создании современных чипов. Anthropic в этом не первая: при разработке ИИ-ускорителя Jalapeño совместно с Broadcom компания OpenAI использовала внутренние системы ИИ, которые помогли завершить проектирование чипа за девять месяцев.

Anthropic пока не заявляла о планах вывести свои инструменты для проектирования полупроводников на рынок, но появление подобных решений на основе ИИ создаёт угрозу для крупнейших компаний в отрасли: накануне акции Synopsys и Cadence упали на 2,5 % и 4,5 % соответственно. Инвесторы начали беспокоиться, что разработчики базовых моделей ИИ способны серьёзно потеснить игроков в секторе ПО и тестирования электроники — в текущем финансовом году выручка по данному направлению прогнозируется на уровне $16 млрд.

Компания уже обращалась к разработчикам средств автоматизированного проектирования электронных систем с просьбой предоставить доступ к проприетарным наборам данных, чтобы усовершенствовать свои модели. Но широкое внедрение таких инструментов сторонними компаниями может столкнуться с сопротивлением — разработчики чипов оберегают свои проектные наработки и часто отдают предпочтение изолированным инфраструктурам или решениям с открытым кодом, а не внешним ИИ-моделям, чтобы исключить риск утечки интеллектуальной собственности.

Разработка собственных чипов может вызвать разногласия Anthropic и её основных финансовых спонсоров — они вложили в компанию в общей сложности уже около $90 млрд, одновременно выступая в качестве главных поставщиков инфраструктурных и облачных решений для неё. Могут осложниться отношения с такими партнёрами как Amazon, Alphabet, Nvidia и AMD, даже несмотря на то, что создание внутренних моделей способно сократить многолетние дорожные карты выпуска полупроводников до нескольких месяцев.

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Теги: anthropic, ии, разработка чипа, сапр
anthropic, ии, разработка чипа, сапр
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