Сегодня OpenAI сообщила о готовности первых образцов специализированного чипа Jalapeno для запуска уже обученных ИИ-моделей (инференса) и начале его тестирования. Компания рассчитывает получить дополнительное конкурентное преимущество за счёт адаптации оборудования под свои продукты. Чип создан в партнёрстве с Broadcom. По словам главы Broadcom Хока Тана (Hock Tan), он позволит сэкономить до 50 % ресурсов по сравнению с типичными графическими процессорами.

В октябре OpenAI объявила о партнёрстве с Broadcom для разработки ускорителей, оптимизированных для работы с её моделями искусственного интеллекта. По словам OpenAI и Broadcom, новые чипы были разработаны с нуля в рекордно короткие сроки и способны обеспечить производительность на ватт энергии, которая «значительно превосходит современные аналоги» в инференсе. Финальные версии чипов будут использоваться в крупных дата-центрах Microsoft и других партнёров OpenAI, начиная с конца этого года.

Чипы призваны повысить производительность ИИ-моделей за счёт уменьшения объёма передаваемых данных. Они разработаны с учётом особенностей использования вычислительных ресурсов, памяти и сетевого оборудования, наиболее важных для высококлассных моделей ИИ. Следующая версия Jalapeno запланирована на 2028 год. Партнёры не исключают появления в будущем чипов, рассчитанных на другие рабочие нагрузки.

Тан ожидает, что OpenAI и Broadcom смогут превзойти его предыдущий прогноз по развёртыванию чипов искусственного интеллекта общей мощностью 1,3 ГВт в следующем году. «Мы хотим верить, что сможем добиться лучших результатов, потому что спрос очень высок», — заявил он.

Глава подразделения аппаратного обеспечения OpenAI Ричард Хо (Richard Ho), отказался раскрыть механизм взаиморасчётов с Broadcom, отметив, что финансовые соглашения будут окончательно согласованы после полного выполнения заказа на чипы. Тан также отказался от комментариев, но подтвердил, что Broadcom создала механизм финансирования разработки чипов совместно с инвестиционными компаниями Apollo Global Management и Blackstone.

C начала этого года OpenAI привлекла уже $122 млрд инвестиций для поддержки своих дорогостоящих проектов по разработке чипов, центров обработки данных и привлечению талантливых сотрудников. Затраты на разработку и выпуск собственных чипов увеличат и без того огромные расходы убыточного стартапа на физическую инфраструктуру для поддержки ИИ.

Акции Broadcom после анонса процессора OpenAI выросли на 1,6 % до $386,25. С начала года они подорожали почти на 10 %.