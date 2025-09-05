Сегодня 05 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Контракт на выпуск ИИ-чипов для OpenAI о...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Контракт на выпуск ИИ-чипов для OpenAI обогатит Broadcom на $10 млрд

Слухи о намерениях OpenAI представить чип для ускорения вычислений в системах ИИ получили новую жизнь на этой неделе, поскольку компания Broadcom открыто призналась в заключении контракта с таинственным новым клиентом на поставку подобных чипов на общую сумму $10 млрд. Данные чипы выйдут в следующем году.

Источник изображения: Broadcom

Источник изображения: Broadcom

Издание Financial Times подтвердило, что Broadcom помогла OpenAI разработать профильный чип, и на рынок он выйдет в 2026 году. Вторая из компаний собирается использовать этот компонент для собственных нужд и не предлагать сторонним клиентам. Сотрудничество с Broadcom в этой сфере началось ещё в прошлом году. До этого момента не было известно, когда начнётся массовое производство данного изделия. Для Broadcom стартап OpenAI станет уже четвёртым по счёту клиентом, для которого она разработала ИИ-чип.

Акции Broadcom после этих заявлений в сочетании с в целом позитивной отчётностью выросли в цене на 4,5 %. Компания сотрудничала с Google при разработке специализированных тензорных процессоров последней. По мнению аналитиков HSBC, следующий год будет характеризоваться ростом продаж специализированных ИИ-чипов, тогда как универсальные решения типа предлагаемых Nvidia уже не смогут продемонстрировать высокой динамики роста выручки. Глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) в прошлом месяце выразил готовность увеличить вычислительные мощности компании вдвое за ближайшие пять месяцев.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Рекордная выручка Nvidia не спасла акции — инвесторов разочаровал серверный бизнес
OpenAI рискует потерять миллиарды инвестиций: переговоры с Microsoft откладывают реструктуризацию
Intel скатилась на пятое место среди крупнейших поставщиков чипов в мире — лидирует Nvidia с в 3,5 раза большей выручкой
Трамп пригрозил производителям чипов повышенными пошлинами, если они не готовы обосноваться в США
В Канаде двоим пациентам впервые вживили мозговые импланты Neuralink
Учёные обучили промышленных роботов «балету», чтобы они не мешали друг другу при совместной работе
Теги: broadcom, openai, ии, ии-чип, производство микросхем
broadcom, openai, ии, ии-чип, производство микросхем
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
У DNS-сервиса 1.1.1.1 обнаружились три неправильно выданных сертификата — они поставили под угрозу весь интернет
Google запустила ИИ-клавиатуру Gboard для всех пользователей Android
«Снимаем клоунские носы, господа»: несмотря на проблемы с серверами, пиковый онлайн Hollow Knight: Silksong в Steam уже превысил 500 тысяч игроков
Вместе со спамом российские операторы заблокировали полезные звонки от банков и бизнеса
Hollow Knight: Silksong уже исправляет ошибки оригинальной игры — горячо ожидаемая метроидвания получит поддержку ультрашироких мониторов
Неудачи Sid Meier’s Civilization VII обернулись для Firaxis Games увольнением десятков сотрудников 7 ч.
Microsoft открыла исходный код древнего языка программирования Microsoft BASIC 9 ч.
Microsoft заработает более $7 млрд на расширенной поддержке Windows 10 10 ч.
Ubisoft похвасталась количеством игроков Prince of Persia: The Lost Crown, но продажи раскрывать не спешит 10 ч.
Firefox будет поддерживать Windows 7 как минимум до 24 марта 2026 года 10 ч.
Видеоредактор Adobe Premiere выйдет на iPhone и за него не придётся платить 10 ч.
Не только Steam: релиз Hollow Knight: Silksong нарушил работу цифровых магазинов Xbox, PlayStation и Nintendo 12 ч.
Исследование Gartner: к 2027 году почти все компании перейдут на виртуальные рабочие столы 13 ч.
Переход с Windows 10 на Windows 11 может затянуться на весь 2026 год — половина современных ПК так и работает на старой ОС 13 ч.
RuStore и АКИ создадут экосистему для развития мобильных игр и «появления новых российских хитов на мировом рынке» 17 ч.
Intel не ранее следующего года определится с целесообразностью освоения техпроцесса 14A 15 мин.
Контракт на выпуск ИИ-чипов для OpenAI обогатит Broadcom на $10 млрд 56 мин.
Трамп пригрозил производителям чипов повышенными пошлинами, если они не готовы обосноваться в США 2 ч.
В Канаде двоим пациентам впервые вживили мозговые импланты Neuralink 2 ч.
Спутниковый интернет от Amazon втрое обогнал Starlink по скорости соединения — 1,28 Гбит/с при загрузке 6 ч.
AMD готовит ответ ИИ-серверам Nvidia — система MegaPod объединит 256 ускорителей Instinct MI500 и 64 процессора EPYC Verano 6 ч.
Новая статья: Обзор складного смартфона HONOR Magic V5: снова самый тонкий, но есть нюансы 7 ч.
TCL представила первые в мире телевизоры с Google TV и ИИ-помощником Gemini 8 ч.
В Арктике развернут крупный 20-МВт ЦОД на 500 стойко-мест 8 ч.
Анонсированы беспроводные наушники Huawei FreeBuds 7i с шумоподавлением и ценой $70 12 ч.