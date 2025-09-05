Контракт на выпуск ИИ-чипов для OpenAI обогатит Broadcom на $10 млрд

Слухи о намерениях OpenAI представить чип для ускорения вычислений в системах ИИ получили новую жизнь на этой неделе, поскольку компания Broadcom открыто призналась в заключении контракта с таинственным новым клиентом на поставку подобных чипов на общую сумму $10 млрд. Данные чипы выйдут в следующем году.

Издание Financial Times подтвердило, что Broadcom помогла OpenAI разработать профильный чип, и на рынок он выйдет в 2026 году. Вторая из компаний собирается использовать этот компонент для собственных нужд и не предлагать сторонним клиентам. Сотрудничество с Broadcom в этой сфере началось ещё в прошлом году. До этого момента не было известно, когда начнётся массовое производство данного изделия. Для Broadcom стартап OpenAI станет уже четвёртым по счёту клиентом, для которого она разработала ИИ-чип.

Акции Broadcom после этих заявлений в сочетании с в целом позитивной отчётностью выросли в цене на 4,5 %. Компания сотрудничала с Google при разработке специализированных тензорных процессоров последней. По мнению аналитиков HSBC, следующий год будет характеризоваться ростом продаж специализированных ИИ-чипов, тогда как универсальные решения типа предлагаемых Nvidia уже не смогут продемонстрировать высокой динамики роста выручки. Глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) в прошлом месяце выразил готовность увеличить вычислительные мощности компании вдвое за ближайшие пять месяцев.