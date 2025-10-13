Сегодня 13 октября 2025
OpenAI превратится в чипмейкера — Broadcom поможет проложить «путь к будущему ИИ» на 10 ГВт

OpenAI и Broadcom сегодня объявили о сотрудничестве по созданию и дальнейшему развёртыванию специализированных ИИ-ускорителей разработки OpenAI общей мощностью 10 ГВт. В своих чипах OpenAI планирует интегрировать опыт и знания, полученные в ходе создания передовых моделей ИИ, непосредственно в аппаратное обеспечение. Начало работ запланировано на вторую половину 2026 года, а завершение — на конец 2029 года.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Партнёрское соглашение предусматривает развёртывание полностью масштабируемых стоек на базе ИИ-ускорителей разработки OpenAI и сетевых решений Broadcom на объектах OpenAI и в партнёрских центрах обработки данных. Для Broadcom это сотрудничество подтверждает важность специализированных ускорителей и выбор Ethernet в качестве технологии для вертикального и горизонтального масштабирования сетей в центрах обработки данных искусственного интеллекта.

«Партнёрство с Broadcom — критически важный шаг в создании инфраструктуры, необходимой для раскрытия потенциала ИИ и предоставления реальных преимуществ людям и бизнесу, — заявил глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman). — Разработка собственных ускорителей дополняет более широкую экосистему партнёров, которые вместе создают потенциал, необходимый для расширения возможностей ИИ на благо всего человечества».

«Сотрудничество Broadcom с OpenAI знаменует собой поворотный момент в развитии общего искусственного интеллекта, — считает президент и генеральный директор Broadcom Хок Тан (Hock Tan). — OpenAI находится в авангарде революции ИИ с момента появления ChatGPT, и мы рады совместно разработать и внедрить 10 гигаватт ускорителей и сетевых систем нового поколения, чтобы проложить путь к будущему ИИ».

Источник изображения: Broadcom

Источник изображения: Broadcom

«Наше сотрудничество с Broadcom станет движущей силой прорывов в области ИИ и позволит полностью раскрыть потенциал этой технологии, — уверен соучредитель и президент OpenAI Грег Брокман (Greg Brockman). — Создавая собственный чип, мы можем интегрировать знания, полученные при создании передовых моделей и продуктов, непосредственно в аппаратное обеспечение, открывая новые возможности и уровень интеллекта».

«Наше партнёрство с OpenAI продолжает устанавливать новые отраслевые стандарты в области разработки и внедрения открытых, масштабируемых и энергоэффективных кластеров ИИ, — полагает президент группы полупроводниковых решений Broadcom Чарли Кавас (Charlie Kawwas). — Специальные ускорители прекрасно сочетаются со стандартными сетевыми решениями […] Стойки включают в себя комплексное портфолио решений Broadcom для Ethernet, PCIe и оптических соединений, подтверждая наше лидерство в сфере инфраструктур искусственного интеллекта».

В конце прошлого месяца Nvidia объявила о планах инвестировать до $100 млрд в OpenAI в течение следующего десятилетия. OpenAI планирует развернуть системы на базе ИИ-ускорителей Nvidia общей мощностью 10 ГВт, что на момент объявления эквивалентно от 4 до 5 миллионов графических процессоров.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

В начале октября было подписано соглашение между OpenAI и AMD, которое предусматривает приобретение компанией Сэма Альтмана до 10 % акций производителя чипов. AMD предоставила OpenAI право на покупку до 160 миллионов своих обыкновенных акций с контрольными сроками, привязанными к объёму развёртывания и к цене акций AMD. OpenAI в течение ближайших нескольких лет произведёт массированное развёртывание графических процессоров AMD Instinct нескольких поколений в дата-центрах OpenAI общей мощностью 6 ГВт.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Количество активных пользователей OpenAI превысило 800 миллионов в неделю, а сама компания получила широкое распространение среди глобальных корпораций, малого бизнеса и разработчиков. OpenAI утверждает, что миссия компании — обеспечить, чтобы искусственный интеллект приносил пользу всему человечеству. Несмотря на это, многие эксперты полагают, что масштабные инвестиции в компанию лишь подтверждают опасения по поводу «циклического характера» некоторых сделок в сфере ИИ-инфраструктуры.

искусственный интеллект, openai, broadcom, nvidia, amd, ускорители ии, развёртывание, пузырь
