Сегодня 13 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... OpenAI определила эпоху ИИ и стала уника...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

OpenAI определила эпоху ИИ и стала уникальной компанией в истории Кремниевой долины

В настоящее время IT-индустрия переживает бум ИИ-технологий, в центре которого находится стартап OpenAI, и его доминирование не похоже ни на что, что видела Кремниевая долина прежде, пишет CNBC.

Источник изображения: Mariia Shalabaieva/unsplash.com

Источник изображения: Mariia Shalabaieva/unsplash.com

Менее чем за три года OpenAI превратился из стартапа в области ИИ в гиганта с оценкой в $500 млрд, возглавляющего проект по строительству ЦОД стоимостью $500 млрд и плотно сотрудничающего с самой дорогой компанией в мире Nvidia, а также технологическими лидерами Microsoft, Google и т. д.

OpenAI позиционирует себя как определяющую компанию эпохи генеративного ИИ, следуя за другими ключевыми категориями потребительских интернет-брендов последних нескольких десятилетий, включая Amazon в сфере электронной коммерции и облачной инфраструктуры, Google — в веб-поиске и цифровой рекламе, Facebook — в социальных сетях и Apple — в мобильных приложениях.

Являясь, в отличие от отраслевых гигантов прошлых эпох, частной компанией, OpenAI не раскрывает свои финансовые показатели, а её способность и готовность тратить чужие деньги не имеют себе равных, отмечает CNBC. «Нет никаких подсчётов, поскольку ни одна из этих компаний не является публичной», — говорит Нина Ачаджян (Nina Achadjian), партнёр Index Ventures, специализирующаяся на ИИ, имея в виду, прежде всего, OpenAI и её конкурента Anthropic, которые в прошлом месяце заявили о привлечении $13 млрд при оценке в $183 млрд.

При этом ChatGPT — флагманский продукт OpenAI — расширил аудиторию до 800 млн пользователей в неделю. Недавно компания выпустила ИИ-генератор видео Sora 2, который скачали 1 млн раз менее чем за пять дней.

«Сейчас самый динамичный период создания и развития стартапов за мои 17 лет инвестирования», — отметил Итан Курцвейл (Ethan Kurzweil), управляющий партнёр венчурной компании Chemistry, добавив, что главное отличие сегодня — это скорость. ИИ-стартапы создаются и быстро достигают крупных рыночных оценок, а OpenAI развивается ещё быстрее, запуская сервисы, конкурирующие с инструментами программирования ИИ, наборы агентов и другие приложения, работающие в ChatGPT.

Согласно отчёту Национальной ассоциации венчурного капитала США (NVCA) и Pitchbook за II квартал 2025 года, в первой половине года объём венчурных инвестиций на стадии роста достиг $83,9 млрд, что было обусловлено пятью крупными сделками в сфере ИИ на сумму более миллиарда долларов. Это значительно выше в годовом исчислении пикового показателя 2021 года, когда на стадии роста было инвестировано $96,1 млрд. «ИИ продолжает доминировать в верхней части спектра сделок», — отмечено в отчёте.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Пользователи ChatGPT снова могут удалять свои чаты безвозвратно
ChatGPT прошёл стресс-тест на политическую предвзятость, но не безупречно
OpenAI создаст в Аргентине кампус Stargate мощностью 500 МВт
xAI будет создавать виртуальные миры для игр и обучения роботов
Один из основателей ИИ-стартапа Thinking Machines переметнулся к Марку Цукербергу
Apple купит технологии компьютерного зрения и специалистов стартапа Prompt AI за «некоторую сумму»
Теги: openai, ии, сша
openai, ии, сша
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Одноплатный компьютер Orange Pi 6 Plus получил 12-ядерный чип с NPU и 64 Гбайт ОЗУ
Нидерланды захватили контроль над китайским производителем чипов Nexperia — ради нацбезопасности
Китайские учёные создали память толщиной в атом, интегрируемую прямо на кристалл процессора
Пять причин выбрать неубиваемый смартфон HONOR X9d
В TikTok завирусились розыгрыши с ИИ-фото бездомных — полиция призвала подростков остановиться
OpenAI определила эпоху ИИ и стала уникальной компанией в истории Кремниевой долины 18 мин.
Steam установил новый рекорд пикового онлайна на фоне взрывного релиза Battlefield 6 2 ч.
Warner Bros. так уверена в успехе «Мортал Комбат 2», что уже начала работу над «Мортал Комбат 3» 4 ч.
xAI будет создавать виртуальные миры для игр и обучения роботов 7 ч.
Пользователи ChatGPT снова могут удалять свои чаты безвозвратно 12-10 12:08
Арт-директор Halo покинул студию после 17 лет работы и намекнул на проблемы в команде разработчиков 12-10 10:33
Один из основателей ИИ-стартапа Thinking Machines переметнулся к Марку Цукербергу 12-10 08:17
Google запустила Nano Banana в AI Mode и «Google Объектив» 12-10 06:30
Apple завершила поддержку своего бесплатного видеоредактора Clips 12-10 06:28
Новая статья: CloverPit — добро пожаловать в яму. Рецензия 12-10 00:07
Apple уже работает над новыми AirPods Pro и AirPods 5 — они получат чип H3 13 мин.
IBM представила ускоритель Spyre Accelerator для ИИ-инференса 47 мин.
Intel начала сворачивать поддержку ускорителей Ponte Vecchio и Arctic Sound — они вышли всего два года назад 2 ч.
Умные очки Apple будут работать в разных режимах при подключении к Mac и iPhone 3 ч.
Анонсирован защищённый смартфон Oukitel WP58 Pro с батареей на 10 000 мА·ч и двумя кемпинговыми фонариками 4 ч.
«Зелёные» надежды стали пеплом: американские ЦОД активно переходят на питание от угольных электростанций из-за спроса на ИИ 4 ч.
Тайвань заявил, что не зависит от китайских редкоземельных металлов 9 ч.
Вложи $5 млн — получи $75 млн: NVIDIA похвасталась новыми рекордами в комплексном бенчмарке InferenceMAX v1 13 ч.
Новая статья: Обзор материнской платы MSI MPG B850I Edge Ti WiFi: не называй меня малышкой 13 ч.
Арест за арестом: причиной возгорания в правительственном ЦОД Южной Кореи могло стать не отключенное вовремя резервное питание 22 ч.