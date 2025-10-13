OpenAI определила эпоху ИИ и стала уникальной компанией в истории Кремниевой долины

В настоящее время IT-индустрия переживает бум ИИ-технологий, в центре которого находится стартап OpenAI, и его доминирование не похоже ни на что, что видела Кремниевая долина прежде, пишет CNBC.

Менее чем за три года OpenAI превратился из стартапа в области ИИ в гиганта с оценкой в $500 млрд, возглавляющего проект по строительству ЦОД стоимостью $500 млрд и плотно сотрудничающего с самой дорогой компанией в мире Nvidia, а также технологическими лидерами Microsoft, Google и т. д.

OpenAI позиционирует себя как определяющую компанию эпохи генеративного ИИ, следуя за другими ключевыми категориями потребительских интернет-брендов последних нескольких десятилетий, включая Amazon в сфере электронной коммерции и облачной инфраструктуры, Google — в веб-поиске и цифровой рекламе, Facebook✴ — в социальных сетях и Apple — в мобильных приложениях.

Являясь, в отличие от отраслевых гигантов прошлых эпох, частной компанией, OpenAI не раскрывает свои финансовые показатели, а её способность и готовность тратить чужие деньги не имеют себе равных, отмечает CNBC. «Нет никаких подсчётов, поскольку ни одна из этих компаний не является публичной», — говорит Нина Ачаджян (Nina Achadjian), партнёр Index Ventures, специализирующаяся на ИИ, имея в виду, прежде всего, OpenAI и её конкурента Anthropic, которые в прошлом месяце заявили о привлечении $13 млрд при оценке в $183 млрд.

При этом ChatGPT — флагманский продукт OpenAI — расширил аудиторию до 800 млн пользователей в неделю. Недавно компания выпустила ИИ-генератор видео Sora 2, который скачали 1 млн раз менее чем за пять дней.

«Сейчас самый динамичный период создания и развития стартапов за мои 17 лет инвестирования», — отметил Итан Курцвейл (Ethan Kurzweil), управляющий партнёр венчурной компании Chemistry, добавив, что главное отличие сегодня — это скорость. ИИ-стартапы создаются и быстро достигают крупных рыночных оценок, а OpenAI развивается ещё быстрее, запуская сервисы, конкурирующие с инструментами программирования ИИ, наборы агентов и другие приложения, работающие в ChatGPT.

Согласно отчёту Национальной ассоциации венчурного капитала США (NVCA) и Pitchbook за II квартал 2025 года, в первой половине года объём венчурных инвестиций на стадии роста достиг $83,9 млрд, что было обусловлено пятью крупными сделками в сфере ИИ на сумму более миллиарда долларов. Это значительно выше в годовом исчислении пикового показателя 2021 года, когда на стадии роста было инвестировано $96,1 млрд. «ИИ продолжает доминировать в верхней части спектра сделок», — отмечено в отчёте.