И целого триллиона мало: OpenAI заявляет, что готовит новые мегасделки для расширения инфраструктуры ИИ

Деловые издания в эти дни наперебой обсуждают, насколько замысловатой и потенциально рискованной является структура большинства сделок OpenAI со своими партнёрами по развитию инфраструктуры ИИ, но руководство стартапа в ходе подкаста a16z без особых колебаний заявило, что готовит новые сделки в этой сфере.

По крайней мере, ресурс TechCrunch обратил внимание на интригующие слова генерального директора OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman) в ходе беседы с сооснователем a16z — инвестором Беном Хоровицом (Ben Horowitz). «Можете ожидать гораздо большего от нас в ближайшие месяцы», — прокомментировал Альтман просьбу ведущего рассказать о недавних сделках с партнёрами.

Как пояснил глава OpenAI, будущие модели и прочие продукты компании обладают столь развитыми возможностями, что будут заметно сильнее стимулировать спрос, и именно по этой причине стартап решил, что пора сделать «очень агрессивную ставку на инфраструктуру». Альтман весьма уверен в успехе подобных инвестиций: «Никогда ранее я не был так уверен в нашем перспективном плане исследований, который лежит перед нами, а также в экономической ценности, которую обеспечит использование всех этих моделей».

Со стороны, однако, подобная самоуверенность Альтмана может устраивать не всех инвесторов, поскольку стартап уже заключил сделок на общую сумму более $1 трлн, а его выручка за прошлое полугодие едва превысила $4,5 млрд. При этом компания почти до конца десятилетия будет оставаться убыточной, по её собственным прогнозам.

«Чтобы сделать масштабную ставку на всё это, мы должны поддерживать эту инициативу всей отраслью или хотя бы значительной её частью. И это начинается на уровне электронов и заканчивается распределением моделей, а также включает все промежуточные вещи, которых весьма много. По этой причине мы собирается заключать партнёрство со многими», — подчеркнул Сэм Альтман.

Глава и основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) во время своего интервью CNBC в среду заявил, что новость о сделке между OpenAI и AMD стала для него настоящим сюрпризом. При этом сама Nvidia до сих пор снабжала OpenAI своими ускорителями через третьи компании, в роли которых выступали облачные провайдеры и прочие операторы инфраструктуры. В рамках же сделки между OpenAI и Nvidia вторая впервые будет снабжать последнюю ускорителями напрямую. Хотя это не отменит сотрудничества Nvidia с прочими облачными провайдерами, со временем OpenAI за счёт прямого получения ускорителей сможет сформировать собственную облачную инфраструктуру, как пояснил глава Nvidia. Последняя будет продавать OpenAI не только GPU, а также готовые системы на их основе и необходимые сетевые компоненты.