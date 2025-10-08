Сегодня 08 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Дженсен Хуанг «удивился» условиям сделки...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Дженсен Хуанг «удивился» условиям сделки между AMD и OpenAI, но назвал её «хитрым ходом»

Глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявил, что удивлён соглашением между OpenAI и Advanced Micro Devices, которое предусматривает приобретение компанией Сэма Альтмана (Sam Altman) до 10 % акций производителя чипов. AMD предоставила OpenAI право на покупку до 160 миллионов обыкновенных акций AMD с контрольными сроками, привязанными как к объёму развёртывания, так и к цене акций AMD.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

В совместном пресс-релизе компании сообщили, что OpenAI в течение ближайших нескольких лет произведёт массированное развёртывание графических процессоров AMD Instinct нескольких поколений в дата-центрах OpenAI общей мощностью 6 ГВт. На первом этапе во второй половине 2026 года должны быть развёрнуты специализированные чипы AMD общей мощностью 1 ГВт, после чего OpenAI сможет купить часть выделенных акций. Последующие транши будут разблокированы по мере масштабирования систем OpenAI и достижения ключевых технических и коммерческих целей.

Эта сделка ставит под сомнение доминирование Nvidia в индустрии чипов для ИИ. «Это оригинально, это уникально и удивительно, учитывая, что они были так воодушевлены своим продуктом следующего поколения, — заявил Хуанг. — Я удивлён, что они отдали 10 % компании ещё до его [продукта] создания. В любом случае, это хитрый ход, я думаю».

В конце прошлого месяца Nvidia объявила о планах инвестировать до $100 млрд в OpenAI в течение следующего десятилетия. OpenAI согласилась развернуть системы Nvidia общей мощностью 10 ГВт, что на момент объявления эквивалентно от 4 до 5 миллионов графических процессоров. Хуанг заявил, что эти инвестиции «сильно отличаются» от сделки OpenAI с AMD, поскольку позволяют Nvidia продавать свои продукты напрямую создателю ChatGPT.

Инвестиции Nvidia в OpenAI подчеркнули опасения по поводу «циклического характера» некоторых сделок в сфере ИИ-инфраструктуры. На вопрос о том, как OpenAI будет финансировать сделку с Nvidia, Хуанг ответил: «У них пока нет денег». «Им придётся привлечь эти деньги, прежде всего, за счёт своих доходов, которые растут экспоненциально, будь то акционерный капитал или заёмные средства», — рассказал он, добавив, что он «жалеет только о том, что мы не инвестировали больше» в OpenAI.

Хуанг также подтвердил участие Nvidia в последнем раунде финансирования xAI, в рамках которого, по данным Bloomberg, стартап Илона Маска (Elon Musk) в области ИИ стремится привлечь около $20 млрд. Он заявил, что «очень рад» этой возможности, добавив: «Почти во всём, в чём участвует Илон, вы тоже хотите участвовать».

Nvidia также поддержала оператора центров обработки данных на базе ИИ CoreWeave, что, по словам Хуанга, является одной из нескольких «потрясающих инвестиций», сделанных компанией в последнее время. «[Это] действительно особенные компании, и они создают, они являются частью нашей экосистемы, создавая инфраструктуру ИИ для всего мира», — считает Хуанг.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Лучшая роль второго плана: чипы AMD недостаточно хороши, чтобы стать ядром инфраструктуры OpenAI
Акции AMD взлетели на 30 % после объявления о многомиллиардной сделке с OpenAI
AMD поставит OpenAI ИИ-ускорители на 6 ГВт, а OpenAI получит долю в AMD
Samsung получит шанс взять реванш над SK hynix благодаря сделке OpenAI и AMD
Ловкость рук и никакого мошенничества: мегасделки OpenAI на $1 трлн сводятся к передаче денег по кругу
Nvidia поддержит xAI деньгами, чтобы та смогла арендовать больше её ускорителей
Теги: nvidia, amd, openai, искусственный интеллект, инвестиции, xai, дженсен хуанг, илон маск, инфраструктура
nvidia, amd, openai, искусственный интеллект, инвестиции, xai, дженсен хуанг, илон маск, инфраструктура
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Уже даже не смешно, насколько это плохо»: официальный трейлер четвёртого сезона сериала «Ведьмак» от Netflix не впечатлил фанатов
Всё, к чему прикасается OpenAI, начинает расти — раньше такой сверхспособностью обладала только Nvidia
Авторы Clair Obscur: Expedition 33 похвастались продажами игры и анонсировали крупное обновление с новой локацией, боссами и костюмами
«Наконец-то игра про Джона Уика»: мрачный боевик Blackwood расскажет историю владельца магазина DVD, который ведёт двойную жизнь
В ранний доступ Steam ворвалась олдскульная стратегия Dying Breed, которая выглядит как потерянная Command & Conquer
Ninja Gaiden 4, Baldur’s Gate, новая игра от создателей Psychonauts и многое другое: Microsoft раскрыла первые новинки Game Pass после подорожания 31 мин.
«Билайн Big Data & AI» и IVA Technologies займутся совместной разработкой ИИ-продуктов 49 мин.
«Интернет — не свалка для негатива»: в китайских соцсетях массово банят пессимистов 57 мин.
Еврокомиссия выделит €1 млрд на внедрение ИИ в десяти отраслях 2 ч.
Демоны, титаны и невообразимые ужасы: новый геймплейный трейлер Painkiller показал, почему в чистилище веселее с друзьями 2 ч.
Российский рынок IaaS и PaaS отметился 30-проценным ростом с начала года 4 ч.
Beeline Cloud представил комплексное решение для работы с «1С» в защищённом облаке 6 ч.
Разработчик Baldur’s Gate 3 бросил тень на план Илона Маска «сделать игры снова великими» с помощью ИИ 6 ч.
У Gemini обнаружили уязвимость с подменой символов, но Google решила ничего не делать 7 ч.
Apple высмеяла Windows 11 в 8-минутном рекламном ролике про «синий экран смерти» 7 ч.
Synology отменила запрет на жёсткие диски WD и Seagate в своих новых NAS 3 мин.
Sennheiser представила наушники HDB 630 — «первый беспроводной продукт для аудиофилов» 13 мин.
AOC представила 27- и 32-дюймовые игровые мониторы на Fast IPS с разрешением до 4K и частотой до 320 Гц 2 ч.
Дженсен Хуанг «удивился» условиям сделки между AMD и OpenAI, но назвал её «хитрым ходом» 2 ч.
Сатья Наделла, Дженсен Хуанг и Майкл Делл спасли нового главу Intel от быстрой отставки 2 ч.
Google намерена построить до шести ЦОД рядом с остановленной АЭС DAEC в Айове, которую хотят перезапустить 2 ч.
Струйно-перовскитные технологии Ricoh снимут Японию с иглы зависимости от китайских солнечных панелей 2 ч.
Samsung получит шанс взять реванш над SK hynix благодаря сделке OpenAI и AMD 2 ч.
Китайские поставщики кремниевых пластин скоро начнут вытеснять мировых лидеров 4 ч.
Не Windows, а золото: из старых британских ПК, лишённых обновлений Microsoft, можно извлечь драгметаллы на £1,8 млрд 4 ч.