Дженсен Хуанг «удивился» условиям сделки между AMD и OpenAI, но назвал её «хитрым ходом»

Глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявил, что удивлён соглашением между OpenAI и Advanced Micro Devices, которое предусматривает приобретение компанией Сэма Альтмана (Sam Altman) до 10 % акций производителя чипов. AMD предоставила OpenAI право на покупку до 160 миллионов обыкновенных акций AMD с контрольными сроками, привязанными как к объёму развёртывания, так и к цене акций AMD.

В совместном пресс-релизе компании сообщили, что OpenAI в течение ближайших нескольких лет произведёт массированное развёртывание графических процессоров AMD Instinct нескольких поколений в дата-центрах OpenAI общей мощностью 6 ГВт. На первом этапе во второй половине 2026 года должны быть развёрнуты специализированные чипы AMD общей мощностью 1 ГВт, после чего OpenAI сможет купить часть выделенных акций. Последующие транши будут разблокированы по мере масштабирования систем OpenAI и достижения ключевых технических и коммерческих целей.

Эта сделка ставит под сомнение доминирование Nvidia в индустрии чипов для ИИ. «Это оригинально, это уникально и удивительно, учитывая, что они были так воодушевлены своим продуктом следующего поколения, — заявил Хуанг. — Я удивлён, что они отдали 10 % компании ещё до его [продукта] создания. В любом случае, это хитрый ход, я думаю».

В конце прошлого месяца Nvidia объявила о планах инвестировать до $100 млрд в OpenAI в течение следующего десятилетия. OpenAI согласилась развернуть системы Nvidia общей мощностью 10 ГВт, что на момент объявления эквивалентно от 4 до 5 миллионов графических процессоров. Хуанг заявил, что эти инвестиции «сильно отличаются» от сделки OpenAI с AMD, поскольку позволяют Nvidia продавать свои продукты напрямую создателю ChatGPT.

Инвестиции Nvidia в OpenAI подчеркнули опасения по поводу «циклического характера» некоторых сделок в сфере ИИ-инфраструктуры. На вопрос о том, как OpenAI будет финансировать сделку с Nvidia, Хуанг ответил: «У них пока нет денег». «Им придётся привлечь эти деньги, прежде всего, за счёт своих доходов, которые растут экспоненциально, будь то акционерный капитал или заёмные средства», — рассказал он, добавив, что он «жалеет только о том, что мы не инвестировали больше» в OpenAI.

Хуанг также подтвердил участие Nvidia в последнем раунде финансирования xAI, в рамках которого, по данным Bloomberg, стартап Илона Маска (Elon Musk) в области ИИ стремится привлечь около $20 млрд. Он заявил, что «очень рад» этой возможности, добавив: «Почти во всём, в чём участвует Илон, вы тоже хотите участвовать».

Nvidia также поддержала оператора центров обработки данных на базе ИИ CoreWeave, что, по словам Хуанга, является одной из нескольких «потрясающих инвестиций», сделанных компанией в последнее время. «[Это] действительно особенные компании, и они создают, они являются частью нашей экосистемы, создавая инфраструктуру ИИ для всего мира», — считает Хуанг.