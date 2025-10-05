Сделка Intel с Nvidia не поколебала уверенности AMD в конкурентоспособности собственных будущих продуктов

Как выяснилось в прошлом месяце, Nvidia и Intel уже около года сотрудничали в сфере интеграции компонентов первой в продукцию второй, и подкрепили серьёзность своих намерений инвестициями в размере $5 млрд, которые Nvidia предоставит Intel. Представители AMD вынуждены выступать с заявлениями относительно уверенности в светлом будущем компании, и на уходящей неделе они сделали это ещё раз.

В интервью CRN Джейсон Банта (Jason Banta), который в AMD занимает пост корпоративного вице-президента и главы клиентского OEM-бизнеса, в очередной раз подчеркнул, что компания очень уверена в собственной способности конкурировать не только с Intel и Nvidia, но и Qualcomm в свете продвижения последней из компаний своих процессоров на рынок ПК.

«Мы очень уверены в нашем роадмапе. Мы уже сделали ряд очень волнующих вещей. Вы уже видели продукты Strix Halo, которые реально определяют всю категорию. И так мы думаем про наш роадмап. Мы хотим продолжать предлагать прорывные технологии», — заявил представитель AMD.

Напомним, Intel и Nvidia стремятся создать процессоры, которые будут объединять вычислительные ядра первой и графическую подсистему второй. Особая ставка делается на сегмент ноутбуков, где производительная графика Nvidia, как ожидается, будет востребована пользователями. Qualcomm недавно представила процессоры серии Snapdragon X2 Elite, которые позволят создавать ноутбуки под управлением Windows, а также работать с ИИ при помощи блока NPU с уровнем производительности 80 TOPS (трлн операций в секунду).

Руководство AMD данная ситуация не смущает, Джейсон Банта убеждён, что компания сохранит конкурентоспособность в таких условиях: «Мы располагаем великолепными решениями, которые попадут в ноутбуки, настольные ПК, портативные устройства и прочие формфакторы, поэтому мы очень уверены в способности конкурировать в этих сферах».

По его словам, в коммерческом сегменте рынка ПК продукция AMD серий Ryzen Pro и Ryzen AI Pro весьма востребована, поскольку системы на их основе легко интегрируются в привычную корпоративную инфраструктуру с точки зрения управления и администрирования. Как подчеркнул Банта, AMD взяла на вооружение самые современные стандарты корпоративного администрирования, такие как Microsoft Autopilot и Intune. Кроме того, компания не забывает и о средствах безопасности.

За первое полугодие выручка AMD в сегменте коммерческих ПК выросла в годовом сравнении, по словам корпоративного вице-президента компании. В первом квартале продажи ПК на основе процессоров Ryzen Pro выросли год к году на 30 %, по итогам второго продажи процессоров в коммерческом сегменте выросли на 25 %. По словам Банты, компания готова предоставлять поддержку клиентам даже в том случае, если они только начали мигрировать с конкурирующей платформы. Техническая поддержка в этом вопросе имеет огромное значение для корпораций.

Постоянно расширяется ассортимент ПК, использующих процессоры AMD. В этом году к числу партнёров компании примкнула Dell Technologies, которая исторически полагалась на процессоры Intel. В этом году процессоры AMD должны появиться не менее чем в 150 моделях потребительских и коммерческих ПК. Клиенты компании очень ценят подобную экспансию, как отмечает Банта.

«Мы обнаруживаем, что мигрируя с конкурирующих решений на AMD, они получают более высокое быстродействие, более длительное время работы от батареи, видят все эти преимущества и получают любые диагонали дисплея, формфакторы и различные уровне поддержки, которые им нужны», — заявил представитель компании. По его словам, AMD сформировала крупнейший ассортимент моделей ПК в коммерческом сегменте, соответствующих требованиям Copilot PC+, предусматривающих обработку запросов к системам ИИ с уровнем производительности не ниже 40 TOPS. «У них появляется больше опций при выборе AMD в данном случае», — пояснил мотивацию клиентов Джейсон Банта.