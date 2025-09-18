Сегодня 18 сентября 2025
Акции Intel взлетели на новости об инвес...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Акции Intel взлетели на новости об инвестициях Nvidia

Компания Nvidia объявила, что инвестирует $5 млрд в Intel в рамках сделки о совместной разработке чипов для центров обработки данных и ПК, пишет CNBC со ссылкой на пресс-релиз Nvidia. Инвестиции будут оформлены в виде покупки акций Intel по цене $23,28 за штуку, говорится в пресс-релизе компании. Однако после анонса цены на бумаги Intel поднялись примерно на 28 % — до $32.

Лип-Бу Тан. Источник изображения: Intel

Лип-Бу Тан. Источник изображения: Intel

«Это историческое сотрудничество тесно связывает ИИ-технологии и ускоренные вычисления Nvidia с процессорами Intel и обширной экосистемой x86, представляя собой слияние двух платформ мирового класса. Вместе мы расширим наши экосистемы и заложим фундамент для следующей эры вычислений», — заявил генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) в пресс-релизе.

Intel в последние годы переживает не лучшие времена, и к её спасению подключились крупные игроки. В августе администрация США приобрела около 10% акций компании — 433,3 млн бумаг на сумму $8,9 млрд. Теперь эта доля оценивается в $13,4 млрд. Чуть раньше $2 млрд вложил SoftBank. Вклад Nvidia стал ещё одним сигналом, что вокруг Intel формируется широкий круг поддержки.

Однако не все уверены, что союз окажется равноправным. Аналитики отмечают: пока неясно, ограничится ли сотрудничество символическим жестом или выльется в полноценное партнёрство. Непонятен вопрос, станет ли Nvidia размещать производство собственных чипов на фабриках Intel. Пока в официальных сообщениях эта тема не была раскрыта. Известно лишь, что Intel возьмёт на себя выпуск x86-процессоров для ИИ-инфраструктуры Nvidia, а также будет производить SoC для ПК с графикой RTX. Если проект воплотится в жизнь, пользователи могут увидеть принципиально новые компьютеры на связке Intel-Nvidia.

Хуанг и генеральный директор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) запланировали на сегодня пресс-конференцию, посвященную сделке. Возможно, она даст ответы на вопросы.

Источник изображения: CNBC

Источник изображения: CNBC

На рынке новость восприняли с оптимизмом: акции Nvidia подорожали более чем на 3%. Для Intel же сегодняшний день оказался лучшим с октября 1987-го, когда бумаги компании выросли на 26,4%.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: intel, nvidia, инвестиции, производство микросхем, сотрудничество
intel, nvidia, инвестиции, производство микросхем, сотрудничество
Soft
Hard
Тренды 🔥
