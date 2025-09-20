AMD выразила уверенность в своей способности потеснить Intel даже на фоне её сотрудничества с Nvidia

Естественно, тщательно скрываемая на этапе подготовки сделка между Intel и Nvidia не могла не затрагивать интересов AMD, которая конкурирует с обеими компаниями. Представители AMD предпочли заявить, что сотрудничество Intel и Nvidia не сможет поколебать способность компании предлагать инновации и увеличивать собственную долю рынка.

На заявления представителей AMD агентству Bloomberg ссылаются некоторые отраслевые эксперты, цитируемые HotHardware: «Мы уверены в способности продолжать предлагать инновации, наращивать свою долю рынка и усиливать ИИ в качестве стратегического приоритета компании». Напомним, по условиям сделки с Intel компания Nvidia вложит в её капитал около $5 млрд и поделится чиплетами с фирменной графикой, которые будут интегрироваться в будущие центральные процессоры Intel как для серверного, так и для потребительского рынка. Это станет возможным благодаря реализации поддержки интерфейса NVLink процессорами Intel. Над реализацией этой инициативы несколько команд специалистов Nvidia уже начали работать около года назад.

Напомним, что ранее AMD отчиталась о рекордной выручке в серверном сегменте, которую обеспечили не только центральные процессоры EPYC, но и ускорители вычислений Instinct на базе GPU. На этом направлении выручка AMD выросла на 14 % год к году до $3,2 млрд, хотя эти показатели всё ещё очень далеки от достижений Nvidia. Более того, представители руководства AMD уже заявляли, что рассчитывают на полноценный реванш в сегменте ускорителей вычислений после выхода их нового поколения (Instinct MI450) в следующем году. Компания также подчеркнула, говоря об итогах прошлого квартала, что выручка от реализации потребительских процессоров Ryzen достигла рекордных значений, а сами они были бестселлерами в крупнейших розничных сетях мира.

В свете объявленной сделки Intel и Nvidia, конкурирующая AMD намерена тщательно следовать намеченному графику выпуска новых продуктов в сегменте x86-совместимых продуктов, которые считает лидирующими на рынке, предлагая клиентам производительные решения, которые годятся как для ПК, так и для центров обработки данных. Компания Intel накануне пояснила, что сделка с Nvidia никак не повлияет на последовательность и ассортимент новинок, которые она собиралась представить до этого в ближайшие годы.