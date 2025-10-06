Сегодня 06 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Акции AMD взлетели на 30 % после объявле...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Акции AMD взлетели на 30 % после объявления о многомиллиардной сделке с OpenAI

OpenAI и Advanced Micro Devices подписали соглашение, по которому компания Сэма Альтмана (Sam Altman) может приобрести 10 % акций производителя чипов. После опубликования этой новости акции AMD мгновенно подорожали более чем на 30 %. В настоящее время развитие OpenAI тормозится из-за недостатка вычислительных мощностей.

Источник изображений: AMD

Источник изображений: AMD

В рамках этого сотрудничества AMD выдала OpenAI право на покупку до 160 миллионов обыкновенных акций AMD с контрольными сроками, привязанными как к объёму развёртывания, так и к цене акций AMD. OpenAI сможет приобрести около 10 % акций AMD, исходя из текущего количества выпущенных акций. Представитель OpenAI сообщил, что сумма сделки исчисляется «миллиардами долларов», но конкретную сумму раскрывать отказался.

В совместном пресс-релизе компании сообщили, что OpenAI в течение ближайших нескольких лет произведёт массированное развёртывание графических процессоров AMD Instinct нескольких поколений в дата-центрах OpenAI общей мощностью 6 ГВт. На первом этапе во второй половине 2026 года должны быть развёрнуты специализированные чипы AMD общей мощностью 1 ГВт? после чего OpenAI сможет купить часть выделенных акций. Последующие транши будут разблокированы по мере масштабирования систем OpenAI и достижения ключевых технических и коммерческих целей.

«Мы должны это сделать, — заявил президент OpenAI Грег Брокман (Greg Brockman). — Это ключевая часть нашей миссии, если мы действительно хотим масштабироваться и охватить всё человечество, именно это нам и нужно сделать». Он добавил, что компания уже испытывает затруднения с запуском многих функций ChatGPT и других продуктов, которые могли бы приносить доход, из-за нехватки вычислительных мощностей.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
AMD поставит OpenAI ИИ-ускорители на 6 ГВт, а OpenAI получит долю в AMD
AMD нашла клиента на миллионы ИИ-чипов Instinct — они лягут в основу новых дата-центров OpenAI на 6 ГВт
Сделка Intel с Nvidia не поколебала уверенности AMD в конкурентоспособности собственных будущих продуктов
+69 000 % за 20 лет: акции Nvidia — абсолютный лидер S&P 500 по долгосрочным темпам роста
OpenAI столкнулась с проблемами при разработке собственного ИИ-устройства
Глава OpenAI Сэм Альтман отправился в мировое турне с целью заключения новых контрактов
Теги: amd, openai, искусственный интеллект, вычислительная мощность, рост акций
amd, openai, искусственный интеллект, вычислительная мощность, рост акций
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В России отключили мобильный интернет для иностранных SIM и eSIM
Caterpillar стала неожиданным бенефециаром ИИ-бума
Массовые увольнения в Intel ударили по открытому ПО — Debian и Ubuntu остались без обновлений важных пакетов
HMD готовит «первый гибридный телефон» — необычный гаджет показался на фото
Акции AMD взлетели на 30 % после объявления о многомиллиардной сделке с OpenAI
Ubisoft анонсировала дату выхода «мясистого» бесплатного дополнения к Assassin's Creed Mirage — геймплей и подробности Valley of Memory 15 мин.
Эпично сломал Gemini? Теперь за это можно получить $20 000 от Google 53 мин.
Регулятор выдал возрастной рейтинг Aliens: Fireteam Elite 2 до официального анонса — кооперативный шутер во вселенной «Чужого» получит сиквел 2 ч.
Во Франции запустили расследование возможной прослушки пользователей Apple через Siri 2 ч.
Рокерский экшен Devil Jam в духе Vampire Survivors отправится в адское турне по Steam уже совсем скоро — дата выхода и новый геймплейный трейлер 2 ч.
OpenAI дала пользователям больше контроля над их ИИ-двойниками в Sora 5 ч.
Paradox забросит амбициозную стратегию Millennia в духе «Цивилизации» спустя всего полтора года после релиза, и фанаты не рады 8 ч.
Поглощение Activision обернулось тем, чего боялась FTC — Microsoft режет кадры и поднимает цены 9 ч.
«Это полный сюр»: хоррор об ужасах долговой ямы CloverPit за восемь дней достиг полумиллиона проданных копий в Steam 10 ч.
Orion soft представил рынку собственный VDI 11 ч.
OnePlus объявила дату выпуска Android 16 для поддерживаемых смартфонов 14 мин.
MaxSun представила первую видеокарту Intel с СЖО — двухпроцессорную Arc Pro B60 Dual Liquid Edition 23 мин.
Представлен чехол, который превратит iPhone 17 Pro Max в смартфон в стиле BlackBerry с клавиатурой 2 ч.
Судьба зонда «Юнона» под вопросом — NASA прекратило публикацию данных из-за шатдауна 2 ч.
OCuLink оказался быстрее Thunderbolt 5 — тесты показали до 16 % прироста FPS в играх 2 ч.
Acer выпустила видеокарты Radeon RX 9000 Nitro L со умеренным заводским разгоном GPU и сниженным энергопотреблением 4 ч.
AMD поставит OpenAI ИИ-ускорители на 6 ГВт, а OpenAI получит долю в AMD 4 ч.
Gigabyte выпустила внешнюю RTX 5090 за $2999 — в играх она на 18–27 % медленнее настольной 5 ч.
AMD нашла клиента на миллионы ИИ-чипов Instinct — они лягут в основу новых дата-центров OpenAI на 6 ГВт 6 ч.
Разработчик царь-ускорителей Cerebras Systems отозвал заявку на IPO 6 ч.