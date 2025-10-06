Акции AMD взлетели на 30 % после объявления о многомиллиардной сделке с OpenAI

OpenAI и Advanced Micro Devices подписали соглашение, по которому компания Сэма Альтмана (Sam Altman) может приобрести 10 % акций производителя чипов. После опубликования этой новости акции AMD мгновенно подорожали более чем на 30 %. В настоящее время развитие OpenAI тормозится из-за недостатка вычислительных мощностей.

В рамках этого сотрудничества AMD выдала OpenAI право на покупку до 160 миллионов обыкновенных акций AMD с контрольными сроками, привязанными как к объёму развёртывания, так и к цене акций AMD. OpenAI сможет приобрести около 10 % акций AMD, исходя из текущего количества выпущенных акций. Представитель OpenAI сообщил, что сумма сделки исчисляется «миллиардами долларов», но конкретную сумму раскрывать отказался.

В совместном пресс-релизе компании сообщили, что OpenAI в течение ближайших нескольких лет произведёт массированное развёртывание графических процессоров AMD Instinct нескольких поколений в дата-центрах OpenAI общей мощностью 6 ГВт. На первом этапе во второй половине 2026 года должны быть развёрнуты специализированные чипы AMD общей мощностью 1 ГВт? после чего OpenAI сможет купить часть выделенных акций. Последующие транши будут разблокированы по мере масштабирования систем OpenAI и достижения ключевых технических и коммерческих целей.

«Мы должны это сделать, — заявил президент OpenAI Грег Брокман (Greg Brockman). — Это ключевая часть нашей миссии, если мы действительно хотим масштабироваться и охватить всё человечество, именно это нам и нужно сделать». Он добавил, что компания уже испытывает затруднения с запуском многих функций ChatGPT и других продуктов, которые могли бы приносить доход, из-за нехватки вычислительных мощностей.