Глава OpenAI Сэм Альтман отправился в мировое турне с целью заключения новых контрактов

Как и Nvidia, компания OpenAI остаётся одним из выгодоприобретателей в условиях сохраняющегося бума ИИ, поэтому их руководители не стесняются предлагать свои услуги не только крупным корпорациям, но и правительствам отдельных стран. Генеральный директор OpenAI с подобной миссией недавно отправился в Юго-Восточную Азию и на Ближний Восток.

По информации The Wall Street Journal, поездка Альтмана в указанные регионы имеет своей целью не только продвижение услуг компании по созданию так называемой суверенной инфраструктуры ИИ, но и привлечение капитала на её развитие. Кроме того, OpenAI не упускает возможности привлечь дополнительные производственные мощности для выпуска необходимого ей оборудования и компонентов. Среди этих партнёров OpenAI также готова искать инвесторов для собственных проектов.

С конца сентября Сэм Альтман уже успел посетить Тайвань, Южную Корею и Японию, встретившись с представителями TSMC, Foxconn, Samsung и SK hynix. Две последние компании по итогам встречи их руководства с Альтманом взяли на себя обязательства по расширению производственных мощностей, которое позволит им увеличить объёмы поставок микросхем памяти. Альтман также убеждал поставщиков оборудования и компонентов отдать приоритет обслуживанию заказов OpenAI.

На следующем этапе Альтман должен отправиться на Ближний Восток, чтобы привлечь там новых инвесторов к проектам, реализуемым компанией. Это уже не первая попытка главы OpenAI ускорить процесс финансирования бизнеса его стартапа. В начале 2024 года он тоже обсуждал с партнёрами и арабскими инвесторами амбициозные планы по развитию вычислительной инфраструктуры для ИИ, но тогда столкнулся со скептическим отношением многих потенциальных инвесторов, которые сочли предлагаемые проекты нереалистичными на фоне скромной выручки, генерируемой сервисами OpenAI в то время. Возможно, сейчас финансовые показатели компании, которая ежемесячно получает более $1 млрд выручки, способны убедить инвесторов раскошелиться быстрее и охотнее.

Nvidia уже объявила о намерениях инвестировать в OpenAI свои $100 млрд, но фокус заключается в том, что она получит обратно основную часть этих средств в форме оплаты за аренду своих ускорителей вычислений. Тем не менее, данная сделка способна подтолкнуть прочих инвесторов предложить свою поддержку OpenAI. Капитализация OpenAI недавно выросла до $500 млрд, что также характеризует её, как пользующуюся доверием инвесторов.

Samsung и SK hynix после встречи своих руководителей с Альтманом заявили, что потребности OpenAI в микросхемах памяти могут соответствовать 900 000 кремниевых пластин в месяц, а это в два раза больше, чем могут производить сообща все участники рынка HBM сейчас. Мощности по выпуску памяти придётся наращивать.

Альтман также вёл переговоры с компаниями, которые будут вовлечены в производство вычислительных систем на основе ускорителей Nvidia поколения Rubin, которые выйдут на рынок в следующем году. По всей видимости, в число партнёров OpenAI на этом направлении попала и Foxconn.

На Ближнем Востоке Альтман собирается встретиться с представителями инвестиционных компаний из ОАЭ, а также руководством G42, которая уже отвечает за эксплуатацию ЦОД американского стартапа в регионе. Привлекаемые здесь средства будут направлены на строительство ближневосточного сектора Stargate — мегапроекта, подразумевающего строительство в США инфраструктуры ИИ стоимостью $500 млрд за четыре года.

В общении со своими инвесторами и партнёрами руководство OpenAI недавно призналось, что на аренду серверных мощностей компания в этом году потратит не менее $16 млрд, а к 2029 году эти затраты взлетят до $400 млрд. В своём блоге Альтман недавно заявил: «Наше видение весьма понятно: мы хотим создать фабрику, способную создавать гигаваттную ИИ-инфраструктуру каждую неделю». Только в сотрудничестве с Nvidia стартап собирается привлечь до 10 ГВт вычислительной мощности, а в целом она хватается за любую возможность сформировать союз с крупными компаниями типа Oracle или SoftBank.