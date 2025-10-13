OpenAI растёт быстрее всех — но теперь никто не понимает, кому она принадлежит

Уникальная способность OpenAI привлекать огромные суммы на своё развитие демонстрирует уверенность растущего числа стратегических инвесторов в выгодности вложения средств на направлении искусственного интеллекта. Между тем, новые сделки с участием OpenAI только усложняют структуру капитала этого стартапа и не дают инвесторам понятных перспектив получения материальной выгоды.

Напомним, что основанная в 2015 году компания OpenAI формально до сих пор считается стартапом, хотя уже сейчас её капитализация оценивается в $500 млрд и позволяет ей входить в двадцатку самых дорогих компаний мира. Если следовать классическим шаблонам развития бизнеса, то на следующем этапе OpenAI должна стать публичной, чтобы привлекать деньги на бирже. Этой трансформации отчасти мешает специфическая организационная структура OpenAI, поскольку её бизнесом управляет некоммерческая организация.

Упразднять последнюю не позволят общественники и генеральные прокуроры штатов Калифорния и Делавэр, которые уже высказались в соответствующем духе. Интересы Microsoft, которая считается крупнейшим инвестором OpenAI, также должны учитываться при реструктуризации. В любом случае, как отмечает Financial Times, новые сделки или выход на биржу будут сокращать долю в капитале OpenAI уже существующих инвесторов, и это им может не понравиться. По некоторым оценкам, при нынешней структуре капитала до 30 % акций OpenAI должны принадлежать Microsoft, примерно столько же распределены между её сотрудниками, а некоммерческая часть OpenAI, которая контролирует деятельность всего стартапа, претендует на пакет акций от 20 до 30 %. Ещё около 10 % достанется японской корпорации SoftBank, а всем прочим инвесторам сообща будут принадлежать единицы процентов акций.

Впрочем, как заявляют представители OpenAI, многие инвесторы готовы довольствоваться «меньшей частью большего пирога». Теоретически бум ИИ позволит поднять капитализацию компании до такого уровня, что даже малая доля её капитала будет стоить огромных денег. В этой ситуации не так страшно и «разбавление» капитала за счёт сделок с новыми инвесторами. Впрочем, всё это справедливо только при условии, что связанный с ИИ «пузырь» не лопнет. Кроме того, персонал OpenAI также получает акции компании, а его численность активно растёт: за два года количество сотрудников увеличилось почти в четыре раза.

Сейчас инвесторы OpenAI могут претендовать только на долю от прибыли компании, которая ещё и ограничена некоторым абсолютным значением. Выход на биржу позволил бы сформировать более ясные перспективы возврата вложенных средств. По неофициальным данным, реструктуризация OpenAI подразумевает выделение некоторого пакета акций генеральному директору Сэму Альтману (Sam Altman), но его величина будет определена уже после проведения реформ. Эта тема, впрочем, не относится к числу самых обсуждаемых в данном контексте. Зато Илону Маску (Elon Musk), который на этапе становления OpenAI в 2015 году вложил в стартап $45 млн, ничего в плане финансовой отдачи не светит: во-первых, его деньги были оформлены как «благотворительный взнос», а во-вторых, у него сохраняется глубокий конфликт с нынешним руководством компании.

Представители OpenAI поясняют, что при необходимости достичь окупаемости и приступить к распределению прибыли между инвесторами компании пришлось бы заморозить инвестиции в разработки. Однако, поскольку деньги инвесторов текут рекой, сосредотачиваться на сроках перехода к окупаемости нет необходимости, и OpenAI продолжает активно привлекать средства. Даже самый оптимистичный сценарий предполагает, что компания выйдет на безубыточность не ранее 2029 года.

На данный момент OpenAI удалось привлечь около $60 млрд — для стартапа это весьма крупная сумма. Для сравнения: Apple, Microsoft и Nvidia до своего выхода на биржу ограничивались несколькими миллионами привлечённых инвестиций, а на IPO вышли до того, как их капитализация достигла $2 млрд. OpenAI сейчас стоит $500 млрд, но при этом остаётся частной компанией, которой управляет некоммерческая структура с тем же именем.

В ближайшие годы OpenAI и её инвесторы собираются потратить $1 трлн на строительство центров обработки данных для экосистемы ИИ. Основную часть этих средств планируется привлечь на долговом рынке. Чтобы расплатиться по этим обязательствам, придётся пожертвовать частью будущей выручки. В любом случае пока все возможные риски и неопределённость не пугают инвесторов OpenAI, и компания активно этим пользуется, не особенно оглядываясь на уроки истории масштабных инвестиционных проектов последних десятилетий.