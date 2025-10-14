Акции Broadcom взлетели в цене на 9 % после новостей о сделке с OpenAI

С точки зрения фондового рынка стартап OpenAI чем-то напоминает мифического царя Мидаса, чьё прикосновение превращало в золото любые предметы. Акции тех компаний, которые решили выступить в роли партнёров OpenAI по развитию мировой вычислительной инфраструктуры ИИ, начинают уверенный рост сразу после объявления сделок. Не стала исключением и Broadcom, акции которой подорожали на 9 %.

Напомним, Broadcom поможет OpenAI в создании чипов для специализированных фирменных ускорителей вычислений, совокупная мощность которых составит 10 ГВт. Поскольку финансовые условия сделки не были официально разглашены, тематические ресурсы строят свои прогнозы на косвенных данных. Financial Times полагает, что OpenAI потратит на сотрудничество с Broadcom в этой сфере до $500 млрд, и эта сумма не войдёт в тот $1 трлн, который уже фигурирует в условиях сделок стартапа с многими другими гигантами рынка информационных технологий и полупроводниковых компонентов.

На старте торгов в США акции Broadcom после объявления о сделке с OpenAI росли в цене на 8,9 % до $353,6 в пике, но затем рост ограничился 7,7 %. Чипы, которые Broadcom поможет создавать OpenAI, будут использоваться для инференса — работы с уже обученными языковыми моделями, что не отменит потребности стартапа в мощных средствах обучения моделей, которыми его будут снабжать Nvidia, AMD и прочие поставщики.

Примечательно, что тайна крупного клиента Broadcom, который обеспечит ей до $10 млрд выручки, по итогам оглашения сделки с OpenAI никуда не делась. Как поясняет CNBC, президент группы полупроводниковых решений Broadcom Чарли Каввас (Charlie Kawwas) в интервью этому каналу дал понять, что тем самым клиентом с объёмом заказов на $10 млрд является не OpenAI. «Я был бы рад, если заказ на покупку на сумму $10 млрд поступил бы от моего хорошего друга Грега, но он мне его пока не предоставил», — заявил глава подразделения Broadcom, имея в виду президента OpenAI Грега Брокмана (Greg Brockman). Напомним, генеральный директор Broadcom Хок Тан (Hock Tan) в прошлом месяце заявил, что у компании появился четвёртый крупный клиент, заказавший создание чипов для сферы ИИ на общую сумму $10 млрд. Получается, что речь шла не о сотрудничестве компании с OpenAI, как подумали было многие.