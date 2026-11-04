Игровой бизнес AMD рухнул на 40 %, но взлетевшие продажи серверных чипов перекрыл этот провал

Финансовые результаты AMD по итогам III квартал превзошли ожидания Уолл-стрит: общая выручка компании выросла на 45 %, продажи в сегменте чипов для центров обработки данных увеличились почти вдвое год к году. На расширенных торгах акции компании подорожали на 8 %.

Квартальная выручка AMD составила $13,38 млрд при ожидавшихся аналитиками $13,09 млрд — год назад этот показатель составлял $9,25 млрд. Скорректированная прибыль на акцию составила $2,09 — аналитики прогнозировали $1,95.

К 2027 году гендиректор Лиза Су (Lisa Su) ожидает, что по серверному направлению выручка в годовом исчислении удвоится; рост в сегменте решений для искусственного интеллекта в ЦОД, по её словам, ускорится сильнее, чем компания сама прогнозировала 90 дней назад. Именно направление ЦОД, как ожидается, станет основным драйвером роста выручки и прибыли компании.

На сегмент ЦОД приходится теперь основная часть бизнеса AMD — 64 % от общей выручки, хотя годом ранее этот показатель был 47 %; причём в 2027 году компания намерена существенно нарастить объёмы поставок. Что интересно, Intel в ходефинансового отчёта тоже сообщила о росте выручки в сегменте ЦОД, причём сразу на 789 %, но её акции просели на 29 %, потому что компания расписалась в неспособности удовлетворить спрос.

AMD пыталась догнать Nvidia в сегменте графических процессоров для ИИ, но сейчас её центральные процессоры переживают новый подъём на волне развития приложений ИИ-агентов. В октябре спрос на агентный ИИ способствовал росту акций AMD до рекордных значений.

С начала года акции AMD подорожали примерно на 125 %, хотя в течение трёх дней до публикации финансового отчёта они дешевели на фоне общего спада в отрасли, вызванного опасениями по поводу чрезмерных расходов на технологии ИИ.

Что касается клиентского направления, то здесь выручка от реализации процессоров Ryzen для ПК и ноутбуков подросла в годовом сравнении на 7 % до отметки $2,949 млрд. Рост был обусловлен в первую очередь «высокими продажами» мобильных процессоров Ryzen для ноутбуков и мини-ПК, а не чипами для настольных компьютеров.

А вот на игровом направлении, куда относятся графические процессоры для видеокарт, а также полузаказные чипы для игровых консолей, произошёл спад сразу на 40 % — сегмент принёс лишь $773 млн. AMD объясняет это общим снижением продаж игровых устройств, которые значительно подорожали за последний год.

В IV квартале выручка AMD, согласно её собственному прогнозу, составит $17 млрд, и это выше среднего прогноза аналитиков, указавших $16,2 млрд; ожидаемая валовая рентабельность в этом квартале — 55 % при прогнозируемых аналитиками 55,3 %. AMD выпускает GPU для ЦОД и комплексные стоечные системы Helios, выступающие прямыми конкурентами решениям Nvidia Grace Blackwell и Vera Rubin. Системы AMD Helios в своих ЦОД уже начали развёртывать Meta✴, Microsoft, Anthropic, OpenAI и Oracle.

AMD обязалась вложить $1 млрд в Meta✴ и $5 млрд в Anthropic. В конце сентября компания объявила о поглощении за $8,2 млрд лаборатории World Labs, которая специализируется на разработке «моделей мира» — пространственного ИИ.