Сегодня 04 ноября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Игровой бизнес AMD рухнул на 40 %, но вз...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Игровой бизнес AMD рухнул на 40 %, но взлетевшие продажи серверных чипов перекрыл этот провал

Финансовые результаты AMD по итогам III квартал превзошли ожидания Уолл-стрит: общая выручка компании выросла на 45 %, продажи в сегменте чипов для центров обработки данных увеличились почти вдвое год к году. На расширенных торгах акции компании подорожали на 8 %.

Источник изображения: LISK OBE / unsplash.com

Источник изображения: LISK OBE / unsplash.com

Квартальная выручка AMD составила $13,38 млрд при ожидавшихся аналитиками $13,09 млрд — год назад этот показатель составлял $9,25 млрд. Скорректированная прибыль на акцию составила $2,09 — аналитики прогнозировали $1,95.

К 2027 году гендиректор Лиза Су (Lisa Su) ожидает, что по серверному направлению выручка в годовом исчислении удвоится; рост в сегменте решений для искусственного интеллекта в ЦОД, по её словам, ускорится сильнее, чем компания сама прогнозировала 90 дней назад. Именно направление ЦОД, как ожидается, станет основным драйвером роста выручки и прибыли компании.

На сегмент ЦОД приходится теперь основная часть бизнеса AMD — 64 % от общей выручки, хотя годом ранее этот показатель был 47 %; причём в 2027 году компания намерена существенно нарастить объёмы поставок. Что интересно, Intel в ходефинансового отчёта тоже сообщила о росте выручки в сегменте ЦОД, причём сразу на 789 %, но её акции просели на 29 %, потому что компания расписалась в неспособности удовлетворить спрос.

AMD пыталась догнать Nvidia в сегменте графических процессоров для ИИ, но сейчас её центральные процессоры переживают новый подъём на волне развития приложений ИИ-агентов. В октябре спрос на агентный ИИ способствовал росту акций AMD до рекордных значений.

Источник изображения: amd.com

Источник изображения: amd.com

С начала года акции AMD подорожали примерно на 125 %, хотя в течение трёх дней до публикации финансового отчёта они дешевели на фоне общего спада в отрасли, вызванного опасениями по поводу чрезмерных расходов на технологии ИИ.

Что касается клиентского направления, то здесь выручка от реализации процессоров Ryzen для ПК и ноутбуков подросла в годовом сравнении на 7 % до отметки $2,949 млрд. Рост был обусловлен в первую очередь «высокими продажами» мобильных процессоров Ryzen для ноутбуков и мини-ПК, а не чипами для настольных компьютеров.

А вот на игровом направлении, куда относятся графические процессоры для видеокарт, а также полузаказные чипы для игровых консолей, произошёл спад сразу на 40 % — сегмент принёс лишь $773 млн. AMD объясняет это общим снижением продаж игровых устройств, которые значительно подорожали за последний год.

В IV квартале выручка AMD, согласно её собственному прогнозу, составит $17 млрд, и это выше среднего прогноза аналитиков, указавших $16,2 млрд; ожидаемая валовая рентабельность в этом квартале — 55 % при прогнозируемых аналитиками 55,3 %. AMD выпускает GPU для ЦОД и комплексные стоечные системы Helios, выступающие прямыми конкурентами решениям Nvidia Grace Blackwell и Vera Rubin. Системы AMD Helios в своих ЦОД уже начали развёртывать Meta, Microsoft, Anthropic, OpenAI и Oracle.

AMD обязалась вложить $1 млрд в Meta и $5 млрд в Anthropic. В конце сентября компания объявила о поглощении за $8,2 млрд лаборатории World Labs, которая специализируется на разработке «моделей мира» — пространственного ИИ.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про технологии и рынок it

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Samsung построит в США фабрику чипов для AMD и Nvidia — она будет выпускать логику для HBM4
AMD готовит официальный драйвер для разгона процессоров Ryzen под Linux
AMD и Intel объединились, чтобы упростить запуск ИИ-моделей на процессорах x86
Sony почти похоронила Blu-ray: её последний UHD-плеер исчез из продажи в США и Европе
Дорогая память и ИИ для Siri бьют по прибыльности Apple — компания предупредила о дальнейшем снижении маржи
ИИ устроил ядерный ренессанс — число строящихся АЭС достигло максимума за 40 лет
Материалы по теме
Samsung построит в США фабрику чипов для AMD и Nvidia — она будет выпускать логику для HBM4

Samsung построит в США фабрику чипов для AMD и Nvidia — она будет выпускать логику для HBM4

AMD готовит официальный драйвер для разгона процессоров Ryzen под Linux

AMD готовит официальный драйвер для разгона процессоров Ryzen под Linux

AMD и Intel объединились, чтобы упростить запуск ИИ-моделей на процессорах x86

AMD и Intel объединились, чтобы упростить запуск ИИ-моделей на процессорах x86

Sony почти похоронила Blu-ray: её последний UHD-плеер исчез из продажи в США и Европе

Sony почти похоронила Blu-ray: её последний UHD-плеер исчез из продажи в США и Европе

Дорогая память и ИИ для Siri бьют по прибыльности Apple — компания предупредила о дальнейшем снижении маржи

Дорогая память и ИИ для Siri бьют по прибыльности Apple — компания предупредила о дальнейшем снижении маржи

ИИ устроил ядерный ренессанс — число строящихся АЭС достигло максимума за 40 лет

ИИ устроил ядерный ренессанс — число строящихся АЭС достигло максимума за 40 лет

Теги: amd, финансовые результаты, квартал
amd, финансовые результаты, квартал
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Обычный смартфон смог переключиться с наземной вышки на спутник, не прерывая звонок
Новые ноутбуки в России подорожали на 30–35 %, и их продажи рухнули — зато спрос на восстановленные взлетел
Microsoft открыла Windows 11 26H2 для большинства совместимых ПК — обновиться можно даже с Windows 10
Stronghold 4 сбежала от GTA VI и Warhammer 40,000: Dawn of War 4 — ранний доступ амбициозной стратегии перенесли на четыре месяца
Фабрики чипов есть, а заказчиков нет: Intel пытается спасти контрактный бизнес, пока акции снова рушатся
Nexus Mods не станет запрещать ИИ-моды, но заставит моддеров «публично объяснять», как они использовали нейросети 5 мин.
Marvel’s Blade может обрести новый дом: спасти Arkane Studios от закрытия нацелилась Ubisoft, но у неё есть конкуренты 32 мин.
OpenAI годами пренебрегала защитой от шпионажа ради гонки ИИ — теперь её разработки под угрозой 2 ч.
Bethesda предупредила, что ожидание The Elder Scrolls VI: Sentinel затянется — авторитетный инсайдер уточнил сроки 3 ч.
ИИ-поиск ломает привычку «погуглить»: поиск в ChatGPT уже достиг 20 % от масштабов Google 4 ч.
Четыре крупнейших гиперскейлера займут ещё $131 млрд на развитие ИИ-инфраструктуры 15 ч.
Хостинг-провайдер Beget подтвердил потерю данных клиентов после атаки 15 ч.
Microsoft ускорила Windows 11 на ПК с 8 Гбайт памяти — многозадачность стала быстрее на 40 % 15 ч.
Фальшивое собеседование стоило Binance $6,3 млрд: хакеры взломали биржу через разработчика 16 ч.
Каждый пятый американец променял бы секс на ранний доступ к GTA VI 17 ч.
Игровой бизнес AMD рухнул на 40 %, но взлетевшие продажи серверных чипов перекрыл этот провал 40 мин.
Новая статья: Обзор комплекта памяти Patriot Viper Steel 5 Infinite RGB DDR5-6000 CL36 32GB: Micron вместо SK hynix 11 ч.
Sony почти похоронила Blu-ray: её последний UHD-плеер исчез из продажи в США и Европе 13 ч.
Новая статья: ИИтоги октября 2026 г.: Альтман просит потерпеть 13 ч.
OpenAI научит дата-центры сбрасывать энергопотребление за минуту, чтобы не перегружать электросеть в часы пик 13 ч.
Sony стала скупать подержанные PS5 у геймеров — за консоль с двумя геймпадами предлагают до $400 14 ч.
Samsung построит в США фабрику чипов для AMD и Nvidia — она будет выпускать логику для HBM4 14 ч.
Самая дикая консоль: представлена полутораметровая Xbox Series X-BITE в виде аллигатора 14 ч.
Продажи полупроводников в мире взлетели на 24 % за квартал и достигли рекордных $517,7 млрд 15 ч.
Intel перестанет выпускать девять мобильных процессоров Core Ultra 200 — но на пенсию их не отправят 15 ч.