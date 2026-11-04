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Китайская Tencent бросила вызов DeepSeek и Kimi — открытая ИИ-модель Hy4 умеет видеть и рассуждать

Китайский технологический гигант Tencent Holdings представил флагманскую модель искусственного интеллекта Hy4. Она публикуется с открытыми весами и предлагает расширенные возможности ИИ-агентов, выступая основой для корпоративной платформы WorkBuddy.

Источник изображения: tencent.ai

Источник изображения: tencent.ai

Важнейшим нововведением Tencent Hy4 стала поддержка визуального восприятия — модель способна обрабатывать изображения, анализировать сложные графики и выполнять математические рассуждения на основе визуальных данных. С выходом новой модели линейка ИИ-решений компании стала «одной из наиболее мощных среди доступных сегодня моделей с открытыми весами». При этом Hy4 пока уступает передовым закрытым системам, особенно в решении сложных задач, таких как математические исследования, написание программного кода в рамках долгосрочных проектов, самостоятельное совершенствование и продвинутый визуальный анализ — ответы на вопросы по изображениям.

Размер Tencent Hy4 составляет 770 млрд параметров — в 2,6 раза больше, чем у предшествующей Hy3 с 295 млрд параметров. Следующее поколение модели, Hy5, будет ещё масштабнее, пообещал разработчик, и в ближайшее время появится облегчённый вариант Hy4 Flash, который поможет значительно снизить затраты на выполнение задач. Tencent подключила новую модель к платформе ИИ-агента WorkBuddy — по внутренним оценкам, она показала с этим инструментом средний результат в 83,18 балла с долей успешных решений 96,15 %.

Представленная в конце августа предварительная версия Hy4 на текущий момент занимает 23 место в мировом рейтинге WebDev на платформе Code Arena — бенчмарк оценивает большие языковые модели в режиме реального времени на основе практических задач по программированию. Значительное увеличение объёма обучающих данных и масштаба модели помогли Hy4 превзойти свою предыдущую версию в 12 категориях задач, включая автономное выполнение действий, написание программного кода и автоматизацию рабочих процессов. Она обошла Z.ai GLM-5.3 и DeepSeek-V4.1-Flash-1017, выступив наравне с Moonshot Kimi K3.1 Pro.

В процессе обучения Tencent ограничила возможности, связанные с хакерской деятельностью: из обучающей выборки исключили материалы, связанные с разработкой эксплойтов, обратным проектированием и тестированием на проникновение — «чтобы избежать усиления возможностей для проведения наступательных кибератак».

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Теги: tencent, ии, модель
tencent, ии, модель
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