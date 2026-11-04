Кризис не помеха: Apple зарабатывает на памяти в iPhone втрое больше, чем тратит на её закупку

Выбор большего объёма оперативной памяти или пространства на встроенном накопителе при покупке устройств Apple всегда обходится недёшево — компания известна своими огромными наценками. В ходе последнего квартального отчёта компания сообщила, что из-за роста стоимости компонентов её маржа сокращается. Но анализ показывает, что при увеличении объёма памяти в iPhone 18 Pro компания по-прежнему взимает с покупателей сумму, втрое превышающую её собственные затраты.

Критические замечания по поводу доплат за увеличение объёма оперативной памяти или накопителя не всегда учитывают все нюансы. К примеру, SSD, используемые в компьютерах Mac, работают значительно быстрее дешёвых карт памяти от сторонних производителей, которые порой приводятся в пример как доказательство жадности компании. С другой стороны, производитель iPhone действительно всегда устанавливал высокие наценки сверх своих прямых затрат.

Так, в случае iPhone 17 Pro переход с 256 Гбайт на 1 Тбайт обходится покупателю в $400. При этом собственные расходы Apple в тот момент составляли $42, подсчитали в The Wall Street Journal (WSJ), — то есть наценка достигала почти 1000 %.

Теперь Apple предупредила, что стоимость памяти отрицательно скажется на рентабельности в IV квартале. Если исключить возврат таможенных пошлин за II и III кварталы, то валовая маржа компании как в целом, так и по отдельным продуктам снизилась примерно на 1 п.п. по сравнению с предыдущим периодом — главным образом, из-за цен на память. И в ближайшее время ситуация к лучшему едва ли изменится, предупредили в Apple.

Но расчёты WSJ показывают, что сочувствовать Apple ещё рано. Издание проанализировало аналогичное увеличение объёма встроенного накопителя в iPhone 18 Pro, где разница в цене выросла до $600. Сама компания теперь платит за комплектующие значительно больше — около $192; но покупателю всё ещё приходится втрое переплачивать по сравнению с затратами Apple.