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AMD обещает не бросать Ryzen, но всё отчётливее отдаляется от геймеров и рынка потребительских ПК

AMD всё отчётливее превращается в серверную компанию: дата-центры уже приносят ей 64 % выручки, тогда как традиционные направления — процессоры для ПК, видеокарты и консольные чипы — теряют вес. Компания уверяет, что не откажется от потребительского рынка, однако уже готовится к сокращению поставок компьютеров в 2027 году и намерена сосредоточиться на наиболее прибыльных сегментах.

Источник изображений: AMD

Источник изображений: AMD

В третьем квартале 2026 года выручка AMD достигла рекордных $13,4 млрд, увеличившись на 45 % год к году. Основной вклад в рост внёс бизнес чипов для дата-центров: продажи процессоров EPYC и ускорителей Instinct принесли $8,5 млрд — почти вдвое больше, чем годом ранее. На это направление теперь приходится около 64 % общей выручки компании. На фоне такого роста потребительские продукты занимают всё более скромное место в бизнесе AMD.

Особенно заметно просело игровое направление: его выручка упала на 40 % год к году, до $773 млн. Снизились продажи как полузаказных чипов для игровых консолей, так и видеокарт Radeon: слабость одного направления уже не компенсируется другим. Для компании, которая ещё недавно активно боролась за внимание геймеров, это весьма показательная динамика.

Процессоры Ryzen пока держатся лучше. Клиентское направление, включающее процессоры для настольных и мобильных ПК, принесло $2,9 млрд — на 7 % больше, чем год назад. Рост обеспечили прежде всего мобильные Ryzen, а также корпоративные системы на базе Ryzen PRO. Однако относительно предыдущего квартала выручка сократилась на 4 %. Подорожание памяти и других компонентов заставляет покупателей осторожнее подходить к приобретению новых компьютеров, а продажи более дорогих процессоров лишь частично компенсируют ослабление спроса.

Впрочем, проблема не только в текущем квартале. За последние пять кварталов доля клиентского направления в общей выручке AMD сократилась примерно с 30 до 22 %. При этом сами продажи процессоров для ПК не обвалились — просто серверный бизнес растёт намного быстрее. AMD не раскрывает отдельную выручку линейки Ryzen, поэтому клиентский сегмент нельзя считать её точным эквивалентом. Но тенденция очевидна: потребительские процессоры постепенно теряют значение для финансовых результатов компании.

В ближайшей перспективе разрыв между серверным и клиентским направлениями может стать ещё заметнее. В четвёртом квартале AMD ожидает роста выручки от полупроводников для дата-центров примерно на 50 % относительно третьего квартала, тогда как совокупные доходы клиентского и игрового направлений, по прогнозу, сократятся более чем на 20 %. Ещё тревожнее выглядит прогноз на 2027 год: компания закладывает в свои планы двузначное процентное снижение мировых поставок ПК из-за подорожания памяти и других компонентов.

Лиза Су показывает 192-ядерный серверный процессор EPYC Verano на OCP Summit 2026

Лиза Су показывает 192-ядерный серверный процессор EPYC Verano на OCP Summit 2026

«Рынок ПК по-прежнему важен для нас», — подчеркнула глава AMD Лиза Су (Lisa Su) во время конференции по итогам квартала. Правда, компания собирается сосредоточиться не на массовом сегменте, а на корпоративных системах, дорогих потребительских компьютерах и настольных ПК, продаваемых через розничные каналы. Именно там AMD видит наибольшие возможности для роста и рассчитывает выступить лучше рынка в целом. Глава компании также отметила, что гибкость цепочек поставок позволяет перераспределять производственные мощности между выпуском процессоров для ПК и серверных решений в зависимости от спроса.

В этом и заключается нынешняя стратегия AMD: пока рынок ИИ и дата-центров растёт, компания направляет основные усилия туда, а потребительский сегмент идёт по остаточному принципу. Ryzen и Radeon никуда не исчезнут, но геймеры и обычные покупатели ПК явно перестали быть для AMD приоритетом. Лиза Су говорит о важности рынка компьютеров примерно так же уверенно, как Дженсен Хуанг (Jensen Huang) — об важности игровых видеокарт для Nvidia. Вот только финансовые результаты и прогнозы красноречивее любых заверений показывают, куда на самом деле движется как AMD, так и Nvidia.

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Теги: amd, ryzen, процессоры, radeon
amd, ryzen, процессоры, radeon
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