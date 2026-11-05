GTA VI уже заработала три четверти миллиарда долларов, хотя ещё даже не вышла

Амбициозный криминальный боевик с открытым миром GTA VI от разработчиков из британской студии Rockstar Games (принадлежит Take-Two Interactive) ещё даже не вышел, а уже может похвастаться нешуточными успехами.

Напомним, предзаказы GTA VI открылись 25 июня (стандартное издание за $80, а полное за $100) и, по словам Take-Two, пользуются беспрецедентным спросом. Данные аналитиков это подтверждают.

Как подметили в издании IGN, за две недели до горячо ожидаемого релиза благодаря предзаказам GTA VI покорилось впечатляющее достижение — более 750 миллионов, или три четверти миллиарда долларов выручки.

Согласно еженедельно обновляемому трекеру аналитической компании Sensor Tower, по состоянию на 3 ноября GTA VI продалась на PS5, Xbox Series X и S в количестве свыше 7,71 млн копий (выручка $751 млн).

Для сравнения: GTA V за первые 24 часа заработала $800 млн, а за три дня выручка достигла $1 млрд. Тогда это стало рекордом для индустрии развлечений. Впрочем, рекорды существуют для того, чтобы их бить.

Судя по трекеру Sensor Tower, за две недели до релиза предзаказы GTA VI всё ещё пользуются большим спросом на PS5, нежели на Xbox Series X и S — 74 % на 26 %. Тем временем в Microsoft положением дел «очень довольны».

GTA VI поступит в продажу 19 ноября для PS5, Xbox Series X и S, а до ПК, по слухам, доберётся в первом квартале 2027 года. Предзагрузка стартует 10 ноября — размер игры на консолях составит до 212 Гбайт.