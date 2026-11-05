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GTA VI уже заработала три четверти миллиарда долларов, хотя ещё даже не вышла

Амбициозный криминальный боевик с открытым миром GTA VI от разработчиков из британской студии Rockstar Games (принадлежит Take-Two Interactive) ещё даже не вышел, а уже может похвастаться нешуточными успехами.

Источник изображения: Rockstar Games

Источник изображения: Rockstar Games

Напомним, предзаказы GTA VI открылись 25 июня (стандартное издание за $80, а полное за $100) и, по словам Take-Two, пользуются беспрецедентным спросом. Данные аналитиков это подтверждают.

Как подметили в издании IGN, за две недели до горячо ожидаемого релиза благодаря предзаказам GTA VI покорилось впечатляющее достижение — более 750 миллионов, или три четверти миллиарда долларов выручки.

Источник изображения: Rockstar Games

Источник изображения: Rockstar Games

Согласно еженедельно обновляемому трекеру аналитической компании Sensor Tower, по состоянию на 3 ноября GTA VI продалась на PS5, Xbox Series X и S в количестве свыше 7,71 млн копий (выручка $751 млн).

Для сравнения: GTA V за первые 24 часа заработала $800 млн, а за три дня выручка достигла $1 млрд. Тогда это стало рекордом для индустрии развлечений. Впрочем, рекорды существуют для того, чтобы их бить.

Источник изображения: Sensor Tower

Источник изображения: Sensor Tower

Судя по трекеру Sensor Tower, за две недели до релиза предзаказы GTA VI всё ещё пользуются большим спросом на PS5, нежели на Xbox Series X и S — 74 % на 26 %. Тем временем в Microsoft положением дел «очень довольны».

GTA VI поступит в продажу 19 ноября для PS5, Xbox Series X и S, а до ПК, по слухам, доберётся в первом квартале 2027 года. Предзагрузка стартует 10 ноября — размер игры на консолях составит до 212 Гбайт.

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Теги: grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, take-two interactive, экшен
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