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Apple начала экономить на ИИ: компания урезает сотрудникам бюджеты на использование нейросетей

Apple начала сокращать ежедневные лимиты расходов на использование ИИ сотрудниками в рамках программы по снижению издержек, проводимой гендиректором Джоном Тернусом (John Ternu), сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Для некоторых инженеров допустимый лимит был негласно уменьшен в прошлом месяце с $300 до $200, и, как ожидается, будет и дальше уменьшаться.

Источник изображения: Zach M/unsplash.com

Источник изображения: Zach M/unsplash.com

По словам источников, для ряда инженерных подразделений допустимые ежедневные траты на использование ИИ могут быть снижены до $100. Такой лимит уже действует для многих подразделений, не связанных с инженерной разработкой, но Apple рассматривает возможность снижения этого порога для них до $25. Те, кому для выполнения своих должностных обязанностей требуются более высокие лимиты расходов, смогут обратиться к руководству за повышением лимита в виде исключения.

Если ранее в ИТ-отрасли преобладал «токенмаксинг» (tokenmaxxing) — стремление использовать как можно больше ИИ-токенов, что зачастую воспринималось как показатель продуктивности, и некоторые компании даже ввели внутренние рейтинги, ранжируя сотрудников по объёму потребляемых ими ИИ-токенов, то теперь бюджет трат на ИИ стал ограничиваться в связи с возникающими вопросами по поводу окупаемости таких трат.

Например, компания Accenture сократила бюджет на использование Claude до $29 на сотрудника в месяц; и любые дополнительные расходы должны покрываться за счёт конкретных проектов или команд.

Сообщается, что сотрудники Apple используют ряд ИИ-сервисов, включая Claude от компании Anthropic, ChatGPT от OpenAI и Gemini от Google. В рамках оптимизации затрат некоторым командам также рекомендовано использовать более дешёвые ИИ-модели или работающие локально на самих устройствах.

По данным Bloomberg, новые ограничения расходов в Apple восприняли неоднозначно. Лишь немногие работники используют весь свой ежедневный лимит в $300, но часть персонала восприняла эти сокращения как признак более масштабной экономии, что усилило опасения по поводу возможных увольнений.

«Закручивание гаек» происходит на фоне роста общих расходов Apple. По итогам года расходы на исследования и разработки компании выросли на 32 % — до $45,8 млрд, что отчасти обусловлено увеличением затрат на инфраструктуру и развитие искусственного интеллекта.

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Теги: apple, ии, расходы, финансы
apple, ии, расходы, финансы
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