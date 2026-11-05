Дорогая память и дефицит новых игр обрушили прибыль Nintendo

Компания Nintendo отчиталась о снижении прибыли по итогам третьего квартала 2026 года. Это связано с отсутствием крупных игровых релизов и ростом стоимости компонентов — в первую очередь памяти — для портативной консоли Switch 2.

В отчёте Nintendo сказано, что операционная прибыль по итогам второго квартала 2026 финансового года упала на 16 %, до 73,9 млрд иен (около $468 млн). Это ниже среднего прогноза аналитиков, которые ожидали, что данный показатель не изменится по сравнению с предыдущим трёхмесячным периодом и останется на уровне 88,1 млрд иен. Параллельно с этим компания зафиксировала более сильное, чем ожидалось, сокращение квартальной выручки (на 15 %).

В период с апреля по сентябрь нынешнего года Nintendo продала 6,49 млн консолей Switch 2, что на 37 % меньше, чем за аналогичный период годом ранее и также на 30 % меньше, чем кварталом ранее. Суммарные продажи Switch 2 с момента выхода консоли в прошлом году составили 26,35 млн штук. В свою очередь оригинальная Switch, которая всё ещё продаётся, за девять лет на рынке разошлась тиражом 157,2 млн единиц — за прошлый квартал продажи составили 610 000 консолей.

Такие результаты усилили опасения инвесторов относительно того, что Switch 2 теряет динамику на рынке уже во второй год после начала продаж. На фоне бума ИИ и образовавшегося из-за него дефицита чипов памяти Nintendo была вынуждена повысить розничную стоимость своих консолей. При этом сложившаяся на рынке ситуация также вынуждает потребителей проявлять большую сдержанность при покупке новых игр. Этот квартал станет непростым для японской компании: 19 ноября состоится релиз GTA VI, которая, как ожидается, привлечёт внимание и расходы геймеров по всему миру.

Напомним, на рынке США Nintendo повысила стоимость Switch 2 на $50, до $499,99, с 1 сентября нынешнего года. На домашнем рынке цена устройства выросла ещё раньше. По данным исследовательской компании Circana, в сентябре продажи Switch 2 в США упали на 14 % в натуральном выражении и на 12 % в денежном по сравнению с тем же месяцем прошлого года. При этом суммарные расходы американцев на игровое оборудование за этот период выросли на 12 %.

Сейчас Nintendo смещает фокус на критически важный квартал, включающий праздничный период в конце года. Сегодня компания выпустила The Legend of Zelda: Ocarina of Time, рассчитывая, что одна из самых известных франшиз Nintendo поможет стимулировать спрос в праздничный период. Однако эта игра представляет собой ремейк, оригинальная версия которого вышла почти 30 лет назад, и уже скоро ей предстоит конкурировать за внимание геймеров с GTA VI, запуск которой состоится позднее в этом месяце.