Anthropic смягчила запрет на клонирование популярных игр через Claude Code

Компания Anthropic изменила правила работы ИИ-помощника Claude Code после жалоб разработчиков на отказы создавать игры по образцу существующих проектов. Теперь упоминание известной игры для объяснения нужной механики не должно приводить к блокировке запроса. Запрет на прямое копирование чужих игр сохраняется.

Об изменении рассказал сотрудник Anthropic Адди Османи (Addy Osmani). Новая редакция инструкции применяется в Claude Code версии 2.1.317. По его словам, прежнее правило, добавленное в системные инструкции для модели Claude Opus 5.5, оказалось слишком строгим. ИИ-помощник отказывался выполнять задания даже тогда, когда пользователь упоминал существующую игру только для описания ее механики.

Теперь Claude Code должен различать такие запросы. Если пользователь назовет конкретную игру в качестве примера, помощник сможет написать код для самостоятельного проекта в том же жанре. Если же его прямо попросят воспроизвести оригинал, он должен предложить создать похожую, но новую игру вместо точной копии.

Ограничение Anthropic ввела в конце октября, пытаясь предотвратить массовое клонирование видеоигр с помощью ИИ. Новая инструкция запрещала воссоздавать существующие проекты, даже если пользователь менял их названия или представлял результат как собственную разработку. Однако вскоре появились жалобы на отказы в выполнении вполне законных задач.

Один из таких случаев описал представитель Conflict Simulations LLC. Компания занимается созданием цифровых версий настольных военных игр по заказу правообладателей. Разработчик утверждал, что пишет программный код с нуля и использует материалы, предоставленные заказчиками. Тем не менее Claude Code начал отказываться продолжать работу над проектами, с которыми ранее справлялся без возражений.

Адди Османи пояснил, что Anthropic намерена помогать пользователям создавать собственные игры, не позволяя одновременно копировать чужие разработки. Компания продолжит корректировать инструкции и попросила сообщать о случаях, когда Claude Code ошибочно отказывается работать над проектами, принадлежащими самим пользователям.