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Герои, бандиты и красоты Вайс-Сити: Rockstar показала 39 новых скриншотов GTA VI

До релиза горячо ожидаемого криминального боевика с открытым миром GTA VI остаётся ровно две недели, и разработчики из британской студии Rockstar Games решили отметить это новым взглядом на игру.

Источник изображений: Rockstar Games

Источник изображений: Rockstar Games

Rockstar Games на своём официальном сайте представила «релизную галерею» GTA VI — подборку из 39 свежих скриншотов предстоящего хита: «Исследуйте Вайс-Сити и его окрестности на новых снимках экрана».

Прикреплённая ниже галерея включает изображения главных героев GTA VI — преступников Джейсона Дюваля и Лусии Каминос, — многочисленных второстепенных персонажей и красот вымышленного штата Леонида.

Скриншоты
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изображения (39)

События GTA VI развернутся в как никогда большом и отзывчивом открытом мире. По сюжету Джейсон и Лусия в попытке заработать лёгкие деньги оказываются посреди криминального заговора, простирающегося на всю Леониду.

Джейсон вырос среди аферистов, прошёл через армию и теперь работает на местных наркокурьеров, тогда как Лусия угодила в тюрьму, пытаясь помочь своей семье, и выбралась оттуда лишь благодаря везению.

GTA VI поступит в продажу 19 ноября для PS5, Xbox Series X и S, а до ПК, по слухам, доберётся в первом квартале 2027 года. Предзагрузка стартует 10 ноября — размер игры на консолях составит до 212 Гбайт.

Согласно трекеру аналитической компании Sensor Tower, за две недели до релиза предзаказы GTA VI достигли 7,71 млн копий и принесли Rockstar (и её материнской компании Take-Two Interactive) уже более $750 млн.

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Теги: grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, take-two interactive, экшен
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