В Гонконге скопилось около 600 тыс. передовых чипов Nvidia для искусственного интеллекта, ожидающих отправки в материковый Китай. Пекин пока не даёт разрешения на их масштабный импорт, несмотря на высокий спрос со стороны местных технологических компаний.

По данным источников издания Reuters, объём скопившихся на складах ускорителей отражает дилемму, с которой столкнулось правительство Китая. С одной стороны, Пекин стремится снизить стратегическую зависимость от американских технологий. С другой стороны, ведущие технические компании Китая остро нуждаются в решениях Nvidia, поскольку китайские аналоги пока не способны сравниться с ними по производительности при обучении масштабных нейросетей, особенно в связке с экосистемой программного обеспечения CUDA.

Отмечается, что правительство Китая всё же разрешило точечный импорт оборудования. Несколько крупнейших интернет-компаний страны получили около 10 тыс. чипов H200 каждая. Согласно данным инсайдеров, общие квоты на импорт американских ИИ-процессоров жёстко ограничены Пекином на уровне до 200 тыс. единиц. При этом Пекин настаивает на том, чтобы компании отдавали приоритет китайским процессорам для задач инференса (запуска уже обученных моделей ИИ).

Министерство промышленности и информатизации КНР, а также Государственный комитет по развитию и реформам не ответили на просьбы Reuters о комментариях. Аналогичным образом поступили представители Nvidia и китайских технологических компаний Alibaba, ByteDance, DeepSeek и Tencent, к которым обратились журналисты.

С 2022 года США ввели экспортный контроль, призванный ограничить доступ Китая к передовым чипам Nvidia и оборудованию, необходимому для их производства. Из-за ограничений на официальные поставки китайские покупатели вынуждены обращаться к посредникам и использовать обходные пути, что привело к росту цен на неофициальном рынке.

Искусственный дефицит спровоцировал резкий рост цен на сером рынке материкового Китая. К концу октября 2026 года стоимость стандартного сервера на базе восьми ускорителей H200 достигла 6 млн юаней (около $900 тыс.), что в три раза превышает цену аналогичного оборудования годом ранее. Серверы на базе новейших чипов Nvidia серии Blackwell, подпадающих под действие экспортного контроля США, предлагались по цене более 20 млн юаней (около $2,8 млн) за штуку.

Чтобы обойти жесткие лимиты на поставку передовых ускорителей, китайские технологические гиганты переориентировались на массовую закупку менее производительных решений, формально проходящих под экспортные стандарты США. Так, ByteDance, Alibaba и Tencent разместили заказы на покупку более 3 млн графических ускорителей Nvidia RTX Pro 5500. Общая стоимость этого контракта превышает $35 млрд.