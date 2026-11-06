Claude научился следить за деньгами пользователей: теперь ИИ-чат-бот можно подключить к банковским счетам

Компания Anthropic добавила в чат-бот Claude новый инструмент «Личные финансы» (Personal Finance). Функция призвана помочь пользователям следить за своими деньгами. С её помощью можно подключить банковские счета и кредитные карты через сервис Plaid, а затем задавать Claude вопросы о своих финансах. В Anthropic подчеркивают, что доступ предоставляется только в режиме чтения. Иными словами, инструмент не может перемещать средства, управлять ими или инвестировать их.

Предоставляя Claude возможность прямого подключения к банковским счетам и кредитным картам, Anthropic позиционирует своего чат-бота как финансового помощника. Он помогает пользователям анализировать расходы и лучше понимать свои финансовые дела, предлагая не общие советы, а конкретную информацию.

Этим запуском Claude догоняет ChatGPT от компании OpenAI. В мае там появились аналогичные инструменты, позволяющие пользователям подключать финансовые счета и задавать вопросы — от анализа структуры расходов до долгосрочного финансового планирования.

«Claude отвечает на вопросы простым, понятным языком. Он рассказывает об остатках на счетах и транзакциях, а также объясняет незнакомые вам термины. Как и в остальном функционале Claude, здесь нет рекламы или спонсорских рекомендаций. Сервис не предлагает собственные кредитные карты, займы или сберегательные счета, поэтому вы получаете прямые и честные ответы на свои вопросы о деньгах», — говорится в блоге Anthropic.

В конце месяца пользователь может спросить у Claude: «На что ушли мои деньги в этом месяце?» Чат-бот суммирует расходы по всем подключённым счетам и распределит их по категориям, например, «аренда и коммунальные услуги», «еда и напитки», «покупки». Можно углубиться в детали, задав уточняющие вопросы: «Это больше, чем обычно?» или «Есть ли что-то ещё, что я упустил?»

По заявлению Anthropic, возможности инструмента выходят за рамки простого обзора трат. Он анализирует транзакции по всем подключенным счетам и выявляет потенциальные проблемы, например, дублирующиеся списания, неожиданные комиссии или постепенный рост регулярных платежей.

Пользователи также могут задавать более общие вопросы, например, не превышают ли их расходы доходы. Кроме того, инструмент помогает разобраться в финансовых терминах (например, объяснит, что такое годовая процентная ставка) и рассчитывает сумму процентов, выплаченных пользователем за прошедший год.

Anthropic понимает, что у некоторых пользователей могут возникнуть опасения по поводу привязки своих финансовых счетов к ИИ-чат-боту. В компании поясняют, что Claude получает доступ лишь к ограниченному объёму данных: названию банка, наименованию и типу счета, последним четырём цифрам номера счета, остатку средств, кредитному лимиту, а также истории транзакций за период до двух лет.Компания также заверяет, что переписка пользователей с Claude в разделе «Личные финансы» не используется для обучения моделей ИИ.

Функция «Личные финансы» станет доступной на этой неделе в бета-версии для пользователей в США, оформивших подписки уровней Pro, Max и Ultra.