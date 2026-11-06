Сегодня 06 ноября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Claude научился следить за деньгами поль...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Claude научился следить за деньгами пользователей: теперь ИИ-чат-бот можно подключить к банковским счетам

Компания Anthropic добавила в чат-бот Claude новый инструмент «Личные финансы» (Personal Finance). Функция призвана помочь пользователям следить за своими деньгами. С её помощью можно подключить банковские счета и кредитные карты через сервис Plaid, а затем задавать Claude вопросы о своих финансах. В Anthropic подчеркивают, что доступ предоставляется только в режиме чтения. Иными словами, инструмент не может перемещать средства, управлять ими или инвестировать их.

Источник изображения: Anthropic

Источник изображения: Anthropic

Предоставляя Claude возможность прямого подключения к банковским счетам и кредитным картам, Anthropic позиционирует своего чат-бота как финансового помощника. Он помогает пользователям анализировать расходы и лучше понимать свои финансовые дела, предлагая не общие советы, а конкретную информацию.

Этим запуском Claude догоняет ChatGPT от компании OpenAI. В мае там появились аналогичные инструменты, позволяющие пользователям подключать финансовые счета и задавать вопросы — от анализа структуры расходов до долгосрочного финансового планирования.

«Claude отвечает на вопросы простым, понятным языком. Он рассказывает об остатках на счетах и транзакциях, а также объясняет незнакомые вам термины. Как и в остальном функционале Claude, здесь нет рекламы или спонсорских рекомендаций. Сервис не предлагает собственные кредитные карты, займы или сберегательные счета, поэтому вы получаете прямые и честные ответы на свои вопросы о деньгах», — говорится в блоге Anthropic.

В конце месяца пользователь может спросить у Claude: «На что ушли мои деньги в этом месяце?» Чат-бот суммирует расходы по всем подключённым счетам и распределит их по категориям, например, «аренда и коммунальные услуги», «еда и напитки», «покупки». Можно углубиться в детали, задав уточняющие вопросы: «Это больше, чем обычно?» или «Есть ли что-то ещё, что я упустил?»

По заявлению Anthropic, возможности инструмента выходят за рамки простого обзора трат. Он анализирует транзакции по всем подключенным счетам и выявляет потенциальные проблемы, например, дублирующиеся списания, неожиданные комиссии или постепенный рост регулярных платежей.

Пользователи также могут задавать более общие вопросы, например, не превышают ли их расходы доходы. Кроме того, инструмент помогает разобраться в финансовых терминах (например, объяснит, что такое годовая процентная ставка) и рассчитывает сумму процентов, выплаченных пользователем за прошедший год.

Anthropic понимает, что у некоторых пользователей могут возникнуть опасения по поводу привязки своих финансовых счетов к ИИ-чат-боту. В компании поясняют, что Claude получает доступ лишь к ограниченному объёму данных: названию банка, наименованию и типу счета, последним четырём цифрам номера счета, остатку средств, кредитному лимиту, а также истории транзакций за период до двух лет.Компания также заверяет, что переписка пользователей с Claude в разделе «Личные финансы» не используется для обучения моделей ИИ.

Функция «Личные финансы» станет доступной на этой неделе в бета-версии для пользователей в США, оформивших подписки уровней Pro, Max и Ultra.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про искусственный интеллект

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Anthropic смягчила запрет на клонирование популярных игр через Claude Code
Anthropic поручила Claude проектировать чипы — на Уолл-стрит испугались за Synopsys и Cadence
Anthropic научила Claude доносить начальству на сотрудников, которые зря тратят токены
ИИ-агенты OpenAI выявили почти 1000 уязвимостей в ядре Linux
Россияне массово покупают доступ к зарубежным ИИ через серые схемы — с рисками, зато по дешёвке
OpenAI убирает зависимость от подписок ChatGPT: корпоративные клиенты теперь приносят больше половины выручки
Материалы по теме
Anthropic смягчила запрет на клонирование популярных игр через Claude Code

Anthropic смягчила запрет на клонирование популярных игр через Claude Code

Anthropic поручила Claude проектировать чипы — на Уолл-стрит испугались за Synopsys и Cadence

Anthropic поручила Claude проектировать чипы — на Уолл-стрит испугались за Synopsys и Cadence

Anthropic научила Claude доносить начальству на сотрудников, которые зря тратят токены

Anthropic научила Claude доносить начальству на сотрудников, которые зря тратят токены

ИИ-агенты OpenAI выявили почти 1000 уязвимостей в ядре Linux

ИИ-агенты OpenAI выявили почти 1000 уязвимостей в ядре Linux

Россияне массово покупают доступ к зарубежным ИИ через серые схемы — с рисками, зато по дешёвке

Россияне массово покупают доступ к зарубежным ИИ через серые схемы — с рисками, зато по дешёвке

OpenAI убирает зависимость от подписок ChatGPT: корпоративные клиенты теперь приносят больше половины выручки

OpenAI убирает зависимость от подписок ChatGPT: корпоративные клиенты теперь приносят больше половины выручки

Теги: финансы, чат-бот, claude, anthropic
финансы, чат-бот, claude, anthropic
← В прошлое

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
OpenAI убирает зависимость от подписок ChatGPT: корпоративные клиенты теперь приносят больше половины выручки
«Рам Альтман» переобулся: глава OpenAI заявил, что не хочет отбирать оперативную память у пользователей
AMD обещает не бросать Ryzen, но всё отчётливее отдаляется от геймеров и рынка потребительских ПК
Эксплуатация ностальгии: Sony представила MDR-3R — проводные наушники, как от кассетного плеера Walkman
Акции чипмейкеров и операторов дата-центров обрушились после победы демократов на выборах в США
Claude научился следить за деньгами пользователей: теперь ИИ-чат-бот можно подключить к банковским счетам 5 мин.
Nvidia отметила 20-летие легендарной GeForce 8800 GTX выпуском игры про распаковку GeForce 8800 GTX — с RTX 4070 в «минималках» 2 ч.
ИИ-агенты OpenAI выявили почти 1000 уязвимостей в ядре Linux 3 ч.
OpenAI представила GPT-6 Cyber — свою лучшую ИИ-модель для защиты от киберугроз 3 ч.
Всё-таки «Тарков» в космосе: Никита Буянов подтвердил связь Fragmentary Order и Escape from Tarkov 4 ч.
Приложение Xbox для ПК стало запускаться на 60 % быстрее, а сервис Xbox Cloud Gaming получил новый интерфейс 4 ч.
Герои, бандиты и красоты Вайс-Сити: Rockstar показала 39 новых скриншотов GTA VI 5 ч.
Геймплея нет, купи футболку: Bethesda выпустила фирменную одежду по The Elder Scrolls VI: Sentinel, чтобы фанаты могли «показать свой ажиотаж» 6 ч.
Anthropic смягчила запрет на клонирование популярных игр через Claude Code 7 ч.
Исследование показало, как большие компании последние 26 лет убивали игровые студии 8 ч.
Рабочие и Micron не поделили будущие сверхприбыли от бума ИИ — строительство передовой фабрики памяти под угрозой 2 ч.
В Гонконге застряли 600 тыс. ускорителей Nvidia H200 — Китай не хочет пускать к себе чипы конкурентов 2 ч.
Aina представила массивный умный перстень с экраном, джойстиком и микрофоном для ИИ 2 ч.
Дефицит памяти раздул мировой рынок DRAM почти в пять раз — Samsung захватила 38 % 2 ч.
Sony сообщила, что разработка PlayStation 6 идёт по графику — а продажи PS5 достигли 97,9 млн консолей 2 ч.
Apple удвоит поставки MacBook Neo в 2027 году — бюджетный ноутбук оказался хитом 3 ч.
Blue Origin отложила запуск New Glenn на январь — ремонт стартовой площадки после взрыва затягивается 4 ч.
SanDisk сделала ставку на HBF, но выпускать её пока негде, поскольку Kioxia выбрала иной путь развития памяти 5 ч.
Motorola представила флагман Signature 27 с батареей на 7000 мА·ч и EVS-сенсором за $1599 5 ч.
Роботы на GPT-6 умеют творить без предварительного обучения, но пока не могут нормально работать руками — в Unitree объяснили почему 5 ч.