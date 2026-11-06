Китай сорвал сделку SoftBank на $5,4 млрд — Пекин не захотел отдавать японцам технологии роботов ABB

Китайские власти заблокировали приобретение компанией SoftBank робототехнического подразделения ABB — сделка оценивалась в $5,4 млрд. Для мирового гиганта в области технологических инвестиций это стало болезненным ударом; Пекин же продемонстрировал ужесточение политики в отношении экспорта высокотехнологичных разработок зарубежным конкурентам.

Цюрихская ABB сообщила, что SoftBank уведомил её о решении китайского государственного органа, отвечающего за контроль над иностранными инвестициями. Китай является для ABB крупнейшим рынком сбыта робототехники, поэтому сделка зависела от одобрения Пекина. SoftBank рассчитывала, что покупка подразделения ABB, выпускающего роботизированные манипуляторы и другое оборудование для промышленности и логистики, станет ключевым элементом стратегии по внедрению искусственного интеллекта в физические процессы. Подразделение должно было составить основу Roze AI — новой структуры в составе SoftBank, которую компания планировала выделить в самостоятельный бизнес и вывести на биржу уже в текущем году.

Заблокировав сделку, Пекин дал понять, что не желает, чтобы наработанные в Китае ABB опыт и технологии начали служить конкурентам — особенно компании из Японии, союзницы США, с которыми в последнее время возникла геополитическая напряжённость. Ещё в июне SoftBank сопутствовала удача: компания обошла Toyota, стала самой дорогой в Японии, а её гендиректор Масаёси Сон (Masayoshi Son) был одним из богатейших людей Азии.

С тех пор в лидеры рынка ИИ выбилась Anthropic, и инвестиции SoftBank в OpenAI общим объёмом $64 млрд частично обесценились. Из-за повышения процентных ставок выросла долговая нагрузка финансовой компании; а опасения по поводу «пузыря» на рынке ИИ привели к отсрочке выделения структуры SoftBank, занимающейся ИИ-инфраструктурой. Акции SoftBank накануне упали на 6,7 %, и их цена оказалась более чем на 50 % ниже исторического максимума, зафиксированного в июне — рыночная капитализация компании потеряла более $140 млрд.

До объявления о поглощении робототехнического подразделения швейцарской ABB оно добилось в Китае значительных успехов. Его роботизированные манипуляторы, автономные транспортные средства и другая продукция широко использовались в научных исследованиях и на производстве; штат компании насчитывал несколько тысяч человек. Взяв пример с США, которые заблокировали экспорт в Китай передовых ИИ-ускорителей, Пекин ужесточил контроль над международными слияниями и поглощениями, а также ввёл экспортные ограничения в сферах биотехнологий и аккумуляторов. Ранее Китай заблокировал поглощение стартапа Manus с китайскими корнями компанией Meta✴.

Китай занимает доминирующее положение в области физического ИИ — направления, в котором технологические решения применяются в выполнении повседневных задач: перемещения товаров на складах, складывания одежды или управления транспортными средствами. Страна выступает крупнейшим в мире рынком промышленной робототехники и активно стремится к модернизации производственных технологий, чтобы повысить эффективность своей экономики.