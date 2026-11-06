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Первый за пять лет патч «раздул» размер Nier: Automata в Steam с 40 до 366 гигабайт

Нашумевший постапокалиптический ролевой экшен Nier: Automata от Square Enix и PlatinumGames получил первый за пять лет патч. Вместе с долгожданными нововведениями апдейт обернулся новой головной болью для игроков.

Источник изображения: Square Enix

Источник изображения: Square Enix

Накануне Square Enix и PlatinumGames сообщили о выходе для Nier: Automata в цифровом магазине Steam обновления с текстовым переводом на корейский и китайский (традиционный, упрощённый) языки.

Как быстро подметили пользователи сервиса Valve, размер обновления Nier: Automata составил внушительные для столь скромного списка изменений 8 Гбайт, однако это ещё не самое страшное.

Источник изображения: RPGSite

Источник изображения: RPGSite

Портал RPGSite обратил внимание, что с новым патчем размер Nier: Automata в Steam увеличился почти в девять раз — с 40,73 Гбайт до 366,56 Гбайт. Проблема связана с вышедшими DLC для игры.

На странице управления дополнительным контентом в библиотеке Steam можно наблюдать (см. изображение выше), что вес каждого DLC для Nier: Automata теперь составляет те же 40,73 Гбайт. Размер основной игры не поменялся.

Источник изображения: Square Enix

Источник изображения: Square Enix

Официальный японский микроблог Nier проблему подтвердил и заверил, что решение уже в работе. А пока извинился за доставленные неудобства и посоветовал отключить установку DLC, чтобы загрузить лишь базовую игру.

Nier: Automata вышла в марте 2017 года на PC (Steam, Microsoft Store), PS4 и Xbox One, а осенью 2022-го добралась до Nintendo Switch. Игра заслужила высокие оценки критиков, продалась в объёме 10 млн копий и заработала культовый статус.

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Теги: nier: automata, platinumgames, square enix, ролевой экшен
nier: automata, platinumgames, square enix, ролевой экшен
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