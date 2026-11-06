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Еврокомиссия обвинила TikTok в затягивании пользователей в «кроличью нору» вредных видео

Европейская комиссия предварительно установила, алгоритм рекомендаций TikTok затягивает пользователей в бесконечный поток потенциально вредных видео, из которого трудно выбраться. По предварительным выводам регулятора, лента «Для вас» (For You) может усугублять подавленность, одиночество и недовольство собственной внешностью, а её работа нарушает Закон о цифровых услугах (DSA).

Источник изображения: TikTok

Источник изображения: TikTok

Как сообщили представители Еврокомиссии, алгоритм TikTok учитывает просмотренные ролики, отметки «Нравится» и другие действия пользователей. Чем чаще человек взаимодействует с определённым типом видео, тем больше похожих материалов появляется в его ленте. Такой механизм может затянуть зрителя в так называемую «кроличью нору» (rabbit hole), из которой сложно выбраться.

Особую тревогу европейских властей вызывают рекомендации видео о подавленности, одиночестве и недовольстве собственной внешностью. Если человек заинтересовался подобными роликами, система продолжает предлагать ему материалы на ту же тему. По мнению Еврокомиссии, многократный просмотр такого контента может отрицательно сказываться на психическом здоровье, особенно у несовершеннолетних и уязвимых взрослых.

Претензии касаются не только работы алгоритма, но и мер защиты пользователей. Проверка показала, что TikTok недостаточно оценил риски, связанные с бесконечным потоком однотипных рекомендаций, и не принял действенных мер для их ограничения. В частности, кнопка «Не интересует» не всегда помогает избавиться от нежелательных роликов. Продолжительность просмотра по-прежнему оказывает сильное влияние на подбор видео, даже когда пользователь прямо указывает, что не хочет видеть подобные материалы.

Еврокомиссия считает необходимым изменить механизм формирования ленты. В числе предложенных мер — отказ от использования времени просмотра в качестве сигнала для рекомендаций, более точный учёт пожеланий пользователей и упрощение настроек управления контентом. От TikTok также ожидают регулярной проверки алгоритма на предмет распространения потенциально вредных видео.

В TikTok с претензиями не согласились. Представитель компании назвал выводы Еврокомиссии неточными и заявил, что они искажают представление о работе платформы. По его словам, сервис уделяет большое внимание безопасности аудитории и предоставляет пользователям инструменты управления рекомендациями.

Пока речь идёт о предварительных выводах расследования. TikTok сможет ознакомиться с материалами проверки и представить письменные возражения. Если нарушение подтвердится, компании грозит штраф в размере до 6 % её годового мирового оборота.

Расследование в отношении TikTok ведётся с февраля 2024 года. В феврале 2026-го Еврокомиссия уже обвинила платформу в использовании вызывающих привыкание функций, включая бесконечную прокрутку, автоматическое воспроизведение видео и push-уведомления. Теперь претензии отдельно предъявлены к алгоритму подбора контента.

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Теги: tiktok, социальные сети, dsa, дети, еврокомиссия
tiktok, социальные сети, dsa, дети, еврокомиссия
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