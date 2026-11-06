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Электрический суперкар BYD разогнался до 503 км/ч — это мировой рекорд для серийных авто

Электрический суперкар Yangwang U9 Xtreme китайской компании BYD установил новый мировой рекорд скорости среди серийных автомобилей. Достижение стало очередным подтверждением возможностей высокопроизводительных электрических силовых установок, способных составить конкуренцию самым быстрым автомобилям с двигателями внутреннего сгорания.

Источник изображений: carnewschina.com

Источник изображений: carnewschina.com

По данным CarNewsChina.com, во время скоростного заезда в Абу-Даби (ОАЭ) автомобиль достиг скорости 503,17 км/ч. Испытание началось 1 ноября и проходило на открытой трассе, а не на закрытом профессиональном полигоне. Это создавало дополнительные сложности: Xtreme пришлось учитывать высокую температуру воздуха, боковой ветер и песчаную пыль, ухудшающую видимость. О проведении испытания ранее сообщил генеральный директор подразделения продаж Yangwang Ху Сяоцин (Hu Xiaoqing). Достижение также получило признание «Книги рекордов Гиннесса».

Силовая установка Yangwang U9 Xtreme построена на базе четырёх электромоторов платформы e4 (Yi Si Fang). Их суммарная мощность достигает 2220 кВт (2977 л. с.), а частота вращения достигает 30 000 об/мин. Автомобиль использует высоковольтную платформу с напряжением 1200 В. Удельная мощность составляет 1200 л. с. на тонну, а система распределения крутящего момента между колёсами способна корректировать его до 100 раз в секунду.

Для обеспечения устойчивости и безопасности на экстремальных скоростях производитель доработал шины, тормозную систему, систему охлаждения и системы управления шасси. Экстерьер версии Xtreme также отличается от стандартного Yangwang U9: она получила увеличенный передний карбоновый сплиттер, задний диффузор, капот с двумя воздушными каналами и высокое антикрыло с креплением типа «лебединая шея».

Предыдущий рекорд Yangwang U9 Xtreme установил в сентябре 2025 года на испытательном полигоне ATP Papenburg в Германии, разогнавшись до 496,22 км/ч. Кроме того, Xtreme преодолел трассу Нюрбургринг Нордшляйфе за 6 минут 59,157 секунды, став первым серийным электрическим суперкаром, которому удалось пройти её менее чем за семь минут. Производство Yangwang U9 Xtreme будет ограниченным, так как BYD планирует выпустить не более 30 экземпляров по всему миру.

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Теги: электромобили, byd, китайские производители
электромобили, byd, китайские производители
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