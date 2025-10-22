Сегодня 22 октября 2025
3000-сильный YangWang U9 Xtreme стал первым электромобилем, прошедшим трассу в Нюрбургринге менее чем за семь минут

Китайская компания BYD хоть и является крупнейшим автопроизводителем в Китае, испытывает на внутреннем рынке страны немало трудностей, а потому рассчитывает на экспортную экспансию. Для продвижения марки за пределами домашнего рынка нужны громкие информационные поводы. Одним из них стал новый рекорд трассы в Нюрбургринге среди электромобилей.

Источник изображения: BYD

Источник изображения: BYD

Как отмечается в официальном пресс-релизе, он был установлен гиперкаром YangWang U9 Xtreme мощностью 3000 лошадиных сил ещё 22 августа текущего года при участии немецкого гонщика Моритца Кранца (Moritz Kranz). Пилот класса GT за свою карьеру проехал по этой трассе на прочих машинах почти 10 000 раз. Причина, по которой это достижение так долго скрывалось, заключается в длительной процедуре сертификации результата заезда со стороны руководства гоночного полигона. Кроме того, производитель берёг эту информацию до момента начала приёма заказов на гиперкар. Северная петля трассы в Нюрбургринге была преодолена гиперкаром YangWang U9 Xtreme за 6 минут 59,157 секунды, став первым результатом ниже рубежа в семь минут среди электромобилей.

В сентябре этого года сообщалось о достижении этим гиперкаром ещё одного рекорда в виде максимальной скорости среди серийных автомобилей, которая была зарегистрирована на отметке 496,22 км/ч. В это дисциплине YangWang U9 Xtreme превзошёл бензиновый гиперкар Bugatti Chiron Super Sport 300+. Впрочем, считать китайский гиперкар серийным можно с существенной оговоркой, ведь он должен выйти тиражом не более 30 экземпляров.

YangWang U9 Xtreme использует архитектуру с напряжением 1200 В, гиперкар оснащается четырьмя тяговыми электродвигателями, каждый из которых способен вращать колесо со скоростью 30 000 об/мин, а совокупная мощность достигает 3000 л.с. По сути, на тонну массы приходится 1217 лошадиных сил, что можно считать выдающейся энерговооружённостью. В отличие от рекорда на максимальную скорость, время прохождения трассы в Нюрбургринге в большей степени доказывает хорошую настройку электронно управляемого шасси YangWang U9 Xtreme с продвинутой подвеской. Создателям машины пришлось усовершенствовать систему охлаждения и применить тормозные механизмы, сочетающие сплав титана и керамику с углеволокном. Гиперкар также оснащался специально разработанными шинами Giti. Кстати, предыдущий рекорд Нюрбургринга для электромобилей в этом году был установлен гиперкаром Xiaomi SU7 Ultra, поэтому можно с некоторой уверенностью говорить о том, что лидерство в этой сфере переходит к китайским автопроизводителям. YangWang превзошёл достижение соперника примерно на пять секунд.

Источник:

Теги: byd, yangwang, спорткар, электромобиль, рекорд
