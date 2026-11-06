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IPO на $1,5 трлн под угрозой: потенциальных инвесторов Anthropic напугал обвал акций IT-компаний

Первичное размещение акций (IPO) разработчика Claude, компании Anthropic, намеченное на ноябрь, оказалось под угрозой переноса. Потенциальные инвесторы сомневаются, что стартапу удастся провести размещение в запланированные сроки на фоне распродажи акций технологических компаний и растущих опасений по поводу многомиллиардных вложений в искусственный интеллект.

Источник изображения: Anthropic

Источник изображения: Anthropic

По информации четырёх источников агентства Reuters, знакомых с ходом переговоров, часть инвесторов требует более привлекательных условий участия в IPO. Обсуждаемую оценку Anthropic в $1,5 трлн они считают завышенной с учётом нынешней ситуации на фондовом рынке. Для привлечения достаточного капитала компании, вероятно, придётся согласиться на дополнительное снижение стоимости размещаемых акций.

Серия встреч руководства Anthropic с потенциальными покупателями ценных бумаг должна начаться на неделе с 9 ноября, а определение окончательной цены акций намечалось на следующую неделю. Теперь участники переговоров не уверены, что стартап успеет выполнить этот график.

Инвесторов беспокоят и финансовые показатели разработчика Claude. Несмотря на стремительный рост выручки, Anthropic продолжает нести крупные квартальные убытки и взяла на себя значительные обязательства по финансированию вычислительной инфраструктуры. По словам источников Reuters, это усиливает зависимость компании от привлечения нового капитала.

Отдельные вопросы вызвала обновлённая документация для IPO. Anthropic оставила незаполненным показатель октябрьской выручки, хотя инвесторы рассчитывали с его помощью оценить, удалось ли компании восстановить темпы роста после замедления в предыдущие месяцы. В начале ноября потенциальные участники размещения уже оценивали разработчика Claude в $1,5–1,6 трлн вместо ранее обсуждавшихся $2 трлн.

Сомнения усилились после двухдневного падения американского фондового рынка, последовавшего за промежуточными выборами в Конгресс США. По данным Reuters, только за четверг акции более 50 технологических компаний из индекса S&P 1500 подешевели как минимум на 10 %. Наиболее заметные потери понесли представители сектора вычислительной инфраструктуры для ИИ.

Так, акции Nebius, IREN и CoreWeave оказались среди лидеров снижения. За последний месяц капитализация каждой из этих компаний сократилась примерно наполовину. Дополнительным источником неопределённости стали ограничения на строительство новых центров обработки данных, поддержанные избирателями в нескольких американских штатах.

Впрочем, часть инвесторов по-прежнему рассчитывает на успешное размещение Anthropic. Партнёр инвестиционной компании Cherry Lane Investments Рик Меклер (Rick Meckler) считает, что интерес к крупнейшим разработчикам ИИ сохранится, хотя после продолжительного роста их оценки могут снизиться.

По сведениям Reuters, даже при достижении договорённости об оценке Anthropic может перенести IPO на более поздний срок, если распродажа технологических акций продолжится. Некоторые участники рынка допускают, что объём размещения может достичь $100 млрд. В самой Anthropic комментировать сомнения потенциальных инвесторов отказались.

По информации четырёх источников агентства, знакомых с ходом переговоров, часть инвесторов требует более привлекательных условий участия в IPO. Обсуждаемую оценку Anthropic в $1,5 трлн они считают завышенной с учётом нынешней ситуации на фондовом рынке. Для привлечения достаточного капитала компании, вероятно, придётся согласиться на дополнительное снижение стоимости размещаемых акций.

Серия встреч руководства Anthropic с потенциальными покупателями ценных бумаг должна начаться на неделе с 9 ноября, а определение окончательной цены акций намечалось на следующую неделю. Теперь участники переговоров не уверены, что стартап успеет выполнить этот график.

Инвесторов беспокоят и финансовые показатели разработчика Claude. Несмотря на стремительный рост выручки, Anthropic продолжает нести крупные квартальные убытки и взяла на себя значительные обязательства по финансированию вычислительной инфраструктуры. По словам источников Reuters, это усиливает зависимость компании от привлечения нового капитала.

Отдельные вопросы вызвала обновлённая документация для IPO. Anthropic оставила незаполненным показатель октябрьской выручки, хотя инвесторы рассчитывали с его помощью оценить, удалось ли компании восстановить темпы роста после замедления в предыдущие месяцы. В начале ноября потенциальные участники размещения уже оценивали разработчика Claude в $1,5–1,6 трлн вместо ранее обсуждавшихся $2 трлн.

Сомнения усилились после двухдневного падения американского фондового рынка, последовавшего за промежуточными выборами в Конгресс США. По данным Reuters, только за четверг акции более 50 технологических компаний из индекса S&P 1500 подешевели как минимум на 10 %. Наиболее заметные потери понесли представители сектора вычислительной инфраструктуры для ИИ.

Так, акции Nebius, IREN и CoreWeave оказались среди лидеров снижения. За последний месяц капитализация каждой из этих компаний сократилась примерно наполовину. Дополнительным источником неопределённости стали ограничения на строительство новых центров обработки данных, поддержанные избирателями в нескольких американских штатах.

Впрочем, часть инвесторов по-прежнему рассчитывает на успешное размещение Anthropic. Партнёр инвестиционной компании Cherry Lane Investments Рик Меклер (Rick Meckler) считает, что интерес к крупнейшим разработчикам ИИ сохранится, хотя после продолжительного роста их оценки могут снизиться.

По сведениям Reuters, даже при достижении договорённости об оценке Anthropic может перенести IPO на более поздний срок, если распродажа технологических акций продолжится. Некоторые участники рынка допускают, что объём размещения может достичь $100 млрд. В самой Anthropic комментировать сомнения потенциальных инвесторов отказались.

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Теги: anthropic, claude, ipo, ии
anthropic, claude, ipo, ии
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