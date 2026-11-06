Маск объявил о сворачивании производства Cybertruck: футуристический пикап не оправдал надежд Tesla

Генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) сообщил в пятницу, что компания планирует свернуть производство пикапов Cybertruck на своём техасском заводе Gigafactory Texas примерно к середине 2027 года. Это решение принято после многолетних слабых продаж футуристической модели, которая изначально позиционировалась как конкурент традиционным пикапам.

В своем посте в социальной сети X Маск пояснил, что прекращение выпуска Cybertruck позволит компании увеличить объёмы производства новой модели — Cybercab. Именно на этот автомобиль миллиардер делает основную ставку в рамках стратегии Tesla по созданию сервиса беспилотных такси.

Пока неясно, будет ли производство Cybertruck перенесено на другую площадку или же оно будет полностью прекращено. На данный момент завод в Остине — единственное предприятие Tesla, оснащённое оборудованием для выпуска специфических компонентов, необходимых для сборки этого автомобиля. Отвечая одному из пользователей в X, Маск назвал Cybertruck «лучшим автомобилем, который когда-либо создавала Tesla», а прекращение его выпуска — «концом эпохи».

Поставки Cybertruck клиентам в США начались в конце 2023 года. По данным платформы Kelley Blue Book, в прошлом году в США было продано 20 237 таких пикапов — это на 48 % меньше показателя 2024 года, когда было реализовано 38 965 единиц. На момент запуска производства в 2023 году Маск прогнозировал годовой объём продаж на уровне 250 тыс. автомобилей.

Согласно документам, подготовленным для первичного публичного размещения акций (IPO), компания SpaceX, также принадлежащая Маску, стала одним из крупнейших покупателей модели. В 2025 году она приобрела у Tesla пикапы Cybertruck на общую сумму $131 млн.

С момента своей презентации в 2019 году Cybertruck стал для Илона Маска весьма спорным проектом. Приверженцы классических пикапов высмеивали его угловатый дизайн, а эксперты по безопасности предрекали, что автомобилю будет сложно получить разрешение на продажу на таких ключевых рынках, как Европа. Сама презентация автомобиля тоже прошла не по плану. Пытаясь доказать прочность стёкол Cybertruck, Маск распорядился бросить в них металлические шары — в результате на двух стеклах появились огромные трещины.

Во время официального запуска Cybertruck в 2023 году Маск представил его как футуристического конкурента пикапам от General Motors и Ford, заявив: «Наконец-то будущее будет выглядеть как будущее».

По данным Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), с момента начала продаж в конце 2023 года компания Tesla объявляла об отзыве Cybertruck 11 раз. В одних случаях требовался физический ремонт, в других — обновление программного обеспечения «по воздуху».

Автомобильный аналитик Фелипе Муньос в разговоре с Reuters отметил, что, хотя Cybertruck часто называют провалом из-за низких продаж, электрические пикапы других производителей, включая Ford, также показали слабые результаты на рынке США. «Все они проиграли, потому что электрические пикапы в США не пользуются популярностью», — пояснил Муньос.

Необычный угловатый внешний вид авто из нержавеющей стали ограничил перспективы Cybertruck на европейском рынке, где электромобили в целом более востребованы. Получить разрешение на продажу в Европе оказалось невозможно из-за действующих там норм безопасности, касающихся защиты пешеходов при столкновении.

Теперь Маск делает ставку на другой проект — Cybercab. Этот автомобиль с дверями типа «крыло бабочки», лишённый руля, педалей и зеркал, должен, по задумке главы Tesla, превратить её из автопроизводителя в компанию, специализирующуюся на искусственном интеллекте и робототехнике. По словам разработчиков Cybertruck, электрический пикап, по сути, стал «платформой для развития технологий, и его наследие продолжает жить в Cybercab».

По словам Маска, он рассматривает эту модель как основной автономный транспорт для глобальной сети роботакси. После многолетних задержек с реализацией планов Илона Маска по созданию беспилотных автомобилей, в сентябре компания Tesla запустила в Остине сервис платных поездок с использованием небольшого парка машин Cybercab.

Тем не менее, автопроизводителю ещё предстоит ответить на вопросы американского регулятора безопасности дорожного движения: должным ли образом была проведена процедура самосертификации Cybercab, подтверждающая соответствие федеральным стандартам безопасности транспортных средств. В сентябре Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) инициировало проверку, чтобы проанализировать основания для такой сертификации.

В ближайшее время Cybercab не сможет компенсировать нехватку объёмов производства Cybertruck. Проект двухместных роботакси пока остаётся мелкосерийным — их выпуск начался лишь в текущем году. По данным Tesla, производственные мощности позволяют выпускать более 125 тыс. таких единиц техники. Согласно информации Департамента транспортных средств штата Техас, из более чем 1200 роботакси Tesla, работающих в штате, около 570 приходится на модель Cybercab, а остальную часть парка составляют преимущественно автомобили Model Y.