AMD вслед за Nvidia отвернулась от геймеров: Лиза Су назвала дата-центры главным приоритетом компании

Компания Nvidia уже давно превратилась в фирму, специализирующуюся на искусственном интеллекте, для которой выпуск видеокарт для геймеров — лишь второстепенная часть бизнеса. Теперь и глава AMD подтвердила, что «красная команда» отныне позиционирует себя прежде всего как компания, ориентированная на центры обработки данных.

Учитывая, что на сегмент ЦОД пришлось около 63 % рекордной выручки AMD в третьем квартале 2026 года, становится понятно, почему руководство компаний отходит от сферы ПК-игр в погоне за более прибыльными направлениями.

Глава AMD Лиза Су (Lisa Su) сделала это заявление в интервью Брайану Соцци (Brian Sozzi) из Yahoo Finance, подчеркнув, что центры обработки данных стали основой идентичности и роста AMD. «Мы — компания, для которой центры обработки данных стоят на первом месте. Таков наш профиль. Людям требуется всё больше вычислительных мощностей для работы всех современных приложений», — сказал Су.

Показательным примером текущей ситуации в отрасли стали результаты AMD: благодаря ускорителям Instinct и серверным процессорам Epyc выручка компании в третьем квартале достигла рекордных $13,4 млрд — это на 97 % больше, чем годом ранее. В то же время доходы от игрового направления рухнули на 40 % по сравнению с прошлым годом — до $773 млн. Во многом это произошло из-за того, что сегмент ИИ-инфраструктуры поглощает практически все доступные объёмы памяти и других компонентов, что, в свою очередь, приводит к росту цен на видеокарты.

Для Лизы Су это, безусловно, отличные новости. Она спрогнозировала, что в четвёртом квартале бизнес AMD в сфере ЦОД вырастет на 50 % по сравнению с третьим кварталом. «Мы планируем удвоить — и даже более чем удвоить — показатели этого направления в следующем году», — пояснила она.

Су также затронула тему растущего спроса на оборудование для ИИ со стороны крупнейших игроков рынка. «Мы — технологическая компания, обладающая значительными ресурсами, что позволяет нам наращивать объёмы поставок и расширять возможности для поддержки наших клиентов. Я хочу, чтобы мы стали лучшим партнёром для крупнейших в мире потребителей вычислительных мощностей», — заявила глава AMD.

Несмотря на растущий скепсис среди некоторых экспертов рынка по поводу колоссальных затрат на ИИ-инфраструктуру, Лиза Су отметила, что рынок порой проявляет «некоторую близорукость», оценивая подобные инвестиции. По её мнению, компаниям следует инвестировать уже сейчас, чтобы удовлетворить спрос, который возникнет через несколько лет — даже если инвесторы сомневаются в целесообразности таких вложений с точки зрения сиюминутных финансовых показателей.

Су добавила, что AMD всегда ориентируется на долгосрочную перспективу — горизонт планирования составляет примерно три-пять лет. Для поклонников игр, надеявшихся на скорые перемены, это звучит не слишком обнадёживающе.

Конкурирующая компания Nvidia, разумеется, пошла ещё дальше, сделав ставку прежде всего на искусственный интеллект. Согласно отчёту за второй квартал 2027 финансового года, направление центров обработки данных принесло $89,02 млрд или 92,5% от общего объёма выручки компании Дженсена Хуанга (Jensen Huang). Nvidia даже перестала выделять игровой сегмент в отдельную категорию. Теперь он включён в более широкую группу «периферийных вычислений» (edge computing), которая принесла $7,5 млрд, что составляет 7,5 % от всей выручки компании.