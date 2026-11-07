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Nvidia ищет следы контрабанды — будущих партнёров в Азии обяжут подключить мониторинг чипов

Nvidia ужесточила условия получения статуса официального облачного партнёра в Юго-Восточной Азии. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники, теперь претендентам на этот статус нужно подключиться к системе Fleet Intelligence, которая, помимо прочего, позволяет определять местоположение ИИ-ускорителей. Nvidia рассчитывает таким образом расширить охват программы, которая может помочь выявлять незаконные поставки чипов в Китай.

Источник изображений: Nvidia

Источник изображений: Nvidia

Статус Nvidia Cloud Partner (NCP) востребован среди провайдеров облачных ИИ-вычислений: он служит своего рода знаком качества и даёт приоритетный доступ к ускорителям Nvidia. Компания использует эти преимущества, чтобы побудить операторов подключаться к Fleet Intelligence. Для тех, кто не претендует на партнёрский статус, участие остаётся добровольным. Nvidia не уточнила, придётся ли подключаться к системе действующим партнёрам, чтобы сохранить свои привилегии, и появится ли такое требование за пределами Юго-Восточной Азии.

Nvidia анонсировала разработку системы в декабре 2025 года, а в мае 2026-го представила её под названием Fleet Intelligence. Прежде всего это инструмент для операторов ЦОД: он собирает данные о загрузке, энергопотреблении и состоянии ускорителей. Система также позволяет определять, где установлено оборудование, но по умолчанию участники не обязаны передавать сведения о его местоположении ни Nvidia, ни властям США. Как ранее пояснил представитель компании, если эти данные понадобятся американским регуляторам, им придётся обращаться к самим пользователям системы.

Юго-Восточная Азия давно служит перевалочным пунктом для товаров, подпадающих под экспортные ограничения. Для поставок передовых ускорителей Nvidia китайским компаниям, как правило, нужна американская лицензия. Тем не менее, по оценке властей США, китайским фирмам удалось получить такое оборудование на миллиарды долларов, главным образом через контрабандные каналы в Юго-Восточной Азии. Некоторые американские чиновники считают, что Nvidia не обращала должного внимания на признаки обхода ограничений. В компании отвечают, что соблюдают закон, а выявлять нарушителей должны государственные органы.

Показательный пример — сингапурская Megaspeed International, деятельность которой уже больше года расследуют в США и Сингапуре. Сама компания отрицает нарушения. На прошлой неделе глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявил, что компания проверила, где Megaspeed разместила её ускорители, и пересчитала каждый из них. Ранее Nvidia сообщала, что установила местонахождение почти всего поставленного оборудования. Между тем арендодатель, предоставлявший площадку для основного вычислительного узла Megaspeed, расторг договор, а два других оператора ЦОД в регионе оспорили сведения Nvidia о том, где находились чипы. Проводила ли компания дополнительные проверки, её представитель не уточнил.

Fleet Intelligence — не единственная мера Nvidia. Ранее в этом году компания сократила примерно вдвое собственный список азиатских покупателей, одобренных для закупок ИИ-ускорителей. Кроме того, по данным Financial Times, Nvidia потребовала, чтобы облачные провайдеры по новым контрактам предоставляли не менее 51 % своих услуг некитайским компаниям. Действующих договоров это условие не касается. При этом американские правила в целом позволяют китайским компаниям пользоваться ускорителями, которые принадлежат зарубежным операторам и размещены за пределами Китая.

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Теги: nvidia, цод, китай, искусственный интеллект, контрабанда
nvidia, цод, китай, искусственный интеллект, контрабанда
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