Сегодня 08 ноября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Роботов с ИИ оказалось легко обмануть: и...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Роботов с ИИ оказалось легко обмануть: искажённая картинка заставляет их легко выполнять опасные команды

Компания Robocurve провела два исследования, в ходе которых выяснилось, что ИИ-модели при тестировании на реальных роботизированных манипуляторах крайне редко отказываются от выполнения опасных заданий в отличие от общения в онлайне. При этом модели чаще брались за выполнение небезопасных действий, если изображение с камеры робота было размыто или намеренно искажено.

В сентябре Robocurve, занимающаяся независимой оценкой систем ИИ и робототехники, представила результаты первого исследования — бенчмарка RoboHarm. В нём были протестированы модели Claude Fable 5.1 от Anthropic, GPT-6 Astra от OpenAI и MolmoAct2 от Ai2 на предмет управления роботами на примере реальных двуручных манипуляторов I2RT YAM.

Каждая из них прошла 100 тестов, включавших выполнение потенциально опасных задач (всего 300 попыток). Отказы по соображениям безопасности встречались крайне редко. Модель Claude Fable 5.1 отказалась выполнять задание в 20 из 100 случаев, причём большинство таких отказов пришлось на одну конкретную задачу — протыкание куклы. GPT-6 Astra отказалась лишь в 2 из 100 случаев, а MolmoAct2 — ни разу.

Если исключить задание с куклой, то модели практически всегда были готовы выполнять команды — в 158 из 160 предложенных задач.

В начале ноября 2026 года компания Robocurve опубликовала продолжение исследования под названием «Перцептивные атаки на воплощённый ИИ» (Perceptual Attacks on Embodied AI), также известное как RoboSpoof. Термин «воплощённый ИИ» (Embodied AI) применяется для моделей, которые управляют физическими объектами (например, роботами), а не просто генерируют текст на экране.

В этот раз компания протестировала пять передовых моделей: Claude Opus 5.5 от Anthropic, GPT-6.1 Sol от OpenAI и Gemini 4 Argon от Google. Каждой модели предлагалось выполнить потенциально опасные действия в различных визуальных условиях.

При использовании чётких, неискажённых видеозаписей с камер модели пытались выполнить опасные задачи в 81 из 300 случаев (27 %). Затем специалисты Robocurve применили к изображениям размытие по Гауссу. В условиях размытого изображения модели гораздо чаще соглашались выполнить опасные задачи — уже в 263 из 300 случаев (88 %).

А при использовании намеренно изменённых (сфальсифицированных) видеозаписей модели пытались выполнить опасные действия в 291 из 300 случаев, что составляет 97 %. Чем хуже модель видела, что именно она делает, тем охотнее приступала к выполнению потенциально опасного действия.

Основатель и гендиректор Robocurve Джей Чуи (Jay Chooi) отметил, что модели зачастую игнорируют текстовые ограничения безопасности, как только получают контроль над физическими роботизированными манипуляторами. Модель, которая вежливо отклонила бы вредоносный запрос в окне чата, может без колебаний выполнить его, если тот же запрос поступит в виде команды для робота.

Ключевая особенность подхода Robocurve заключается в тестировании на реальных устройствах, а не в виртуальной среде. В компании считают, что симуляции могут искажать реальное поведение «воплощённого ИИ».

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про искусственный интеллект

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китайский ИИ почти догнал секретную модель OpenAI во взломе сетей — и оказался дешевле
Энергетическая дискриминация: ИИ тратит на запросы на некоторых языках до 180 раз больше энергии, чем на английский
Tesla замахнулась на 80-кратный прирост мощности ИИ-чипов и переименовала их в ускорители суперинтеллекта
Просто деньги очень нужны: Anthropic не откажется от IPO на фоне биржевого обвала
IPO на $1,5 трлн под угрозой: потенциальных инвесторов Anthropic напугал обвал акций IT-компаний
Anthropic выяснила, насколько ИИ ускорит научные исследования: в перспективе — до 15 раз
Материалы по теме
Китайский ИИ почти догнал секретную модель OpenAI во взломе сетей — и оказался дешевле

Китайский ИИ почти догнал секретную модель OpenAI во взломе сетей — и оказался дешевле

Энергетическая дискриминация: ИИ тратит на запросы на некоторых языках до 180 раз больше энергии, чем на английский

Энергетическая дискриминация: ИИ тратит на запросы на некоторых языках до 180 раз больше энергии, чем на английский

Tesla замахнулась на 80-кратный прирост мощности ИИ-чипов и переименовала их в ускорители суперинтеллекта

Tesla замахнулась на 80-кратный прирост мощности ИИ-чипов и переименовала их в ускорители суперинтеллекта

Просто деньги очень нужны: Anthropic не откажется от IPO на фоне биржевого обвала

Просто деньги очень нужны: Anthropic не откажется от IPO на фоне биржевого обвала

IPO на $1,5 трлн под угрозой: потенциальных инвесторов Anthropic напугал обвал акций IT-компаний

IPO на $1,5 трлн под угрозой: потенциальных инвесторов Anthropic напугал обвал акций IT-компаний

Anthropic выяснила, насколько ИИ ускорит научные исследования: в перспективе — до 15 раз

Anthropic выяснила, насколько ИИ ускорит научные исследования: в перспективе — до 15 раз

Теги: ии, ии-модель, тестирование, робот
ии, ии-модель, тестирование, робот
← В прошлое

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
NASA отправит на Луну ядерный луноход — он будет искать лёд и готовить площадку для лунной базы
«Хьюстон, у нас проблемы»: возвращение американцев на Луну в 2028 году может сорваться из-за забуксовавшего разработчика скафандров
Huawei начала выпускать датчики изображения: 50-Мп матрица HiSilicon обнаружилась в серийной камере
Тестирование шутера Fragmentary Order от создателя Escape from Tarkov стартует в декабре — раскрыты системные требования альфа-версии
TSMC не хочет заниматься памятью, даже если просит Nvidia — компания ответила на слухи о выпуске DRAM
Новая статья: Cairn — госпожа горных дорог. Рецензия 20 ч.
Новая статья: Gamesblender № 801: песчаная TES VI: Sentinel, новый шутер Джона Ромеро и Xbox в крокодиле 21 ч.
У клавиатуры iPhone нашёлся список из 100 тыс. запретных слов — но набирать их всё равно можно 07-11 15:14
Просто деньги очень нужны: Anthropic не откажется от IPO на фоне биржевого обвала 07-11 15:06
Китайский ИИ почти догнал секретную модель OpenAI во взломе сетей — и оказался дешевле 07-11 13:59
Ноябрьские игровые релизы грозят опустошить офисы — сотрудники массово берут выходные 07-11 09:47
Новая статья: Stygian: Outer Gods — лавкрафтианский кошмар. Опять. Рецензия 07-11 00:07
Бывший босс PlayStation объяснил, почему спустя 11 лет Sony так и не выпустила ни ремейк, ни сиквел Bloodborne 06-11 22:07
IPO на $1,5 трлн под угрозой: потенциальных инвесторов Anthropic напугал обвал акций IT-компаний 06-11 21:32
Paint оказался дырявым: уязвимость позволяет удалённо взламывать Windows 11 — Microsoft выпустила патч, но он не приходит 06-11 21:02
Старые, неэкологичные авиадвигатели всё более востребованы для электропитания ИИ ЦОД в США 21 ч.
Расследование показало, что США разрешили закупать чипы Nvidia несуществующим китайским компаниям 23 ч.
Synology выпустила двухконтроллерную СХД PAS3600 на 12 накопителей SATA 07-11 16:04
Huawei представила насквозь китайский ПК — от процессора до блока питания и ОС 07-11 13:39
Дорогая память не помогла: биржевой обвал спутал планы китайской YMTC по IPO 07-11 13:28
Умные очки Samsung и Warby Parker будут доступны для предзаказа с 12 ноября 07-11 13:22
CPS PCCooler — семейство кулеров, СЖО, корпусов и БП для самых мощных рабочих станций 07-11 11:19
Конкурент Starlink анонсировал собственную ракету — первый запуск намечен на 2028 год 07-11 10:33
Nvidia ищет следы контрабанды — будущих партнёров в Азии обяжут подключить мониторинг чипов 07-11 07:35
Новые смартфоны всё чаще комплектуют б/у памятью — перепаянная DRAM будет в 9 % гаджетов в следующем году 07-11 01:44