AMD медленно убивает SSD: свежие драйверы перезаписывают на них сотни гигабайт мусора в день

Пользователи видеокарт AMD столкнулись со сбоем в свежих графических драйверах (версия 26.10.2), который может привести к ускоренному износу твердотельных накопителей. Проблема кроется в системной службе AMD External Events Utility (исполняемый файл atieclxx.exe), отвечающей за работу фирменных горячих клавиш, определение подключённых дисплеев и адаптивную синхронизацию FreeSync.

Выяснилось, что упомянутый процесс непрерывно записывает на накопитель временные служебные данные со скоростью от 0,3 до 5 Мбайт/с. Работа идёт в фоновом режиме и никак не проявляется внешне: свободное место на диске не уменьшается, поскольку файлы сразу перезаписываются или удаляются, но за сутки объём таких операций достигает от 26 до 432 Гбайт. Для недорогих SSD с небольшим ресурсом записи такая нагрузка теоретически способна существенно сократить срок службы всего за пару месяцев. Ранее схожая ошибка уже встречалась в драйверах чипсетов компании.

Представители AMD на площадке Reddit подтвердили существование проблемы. По словам специалистов, неполадка возникает из-за конфликта службы External Events Utility с фильтрующим драйвером шины PCIe от Microsoft. Разработчики уже подготовили патч, который сейчас проходит финальное тестирование перед включением в ближайший публичный релиз.

До выхода официального обновления проблему можно обойти несколькими способами. Сам представитель AMD посоветовал временно отключить функцию Resizable BAR в настройках BIOS материнской платы. Другой простой вариант — принудительно остановить службу AMD External Events в диспетчере служб Windows. Пользователи успели выяснить, что при таком сценарии технология FreeSync и Resizable BAR всё равно продолжают функционировать, но горячие клавиши пакета Adrenalin становятся неактивными.

Более продвинутый способ предложили энтузиасты. Они советуют вручную заменить три файла драйвера шины PCI (amdkmpfd.ctz, amdkmpfd.itz и amdkmpfd.stz) на их полные аналоги из предыдущей версии драйвера (26.3.1) в папке AMD, расположенной в системном каталоге Windows (System32).