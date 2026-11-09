Xiaomi раскрыла дату глобального анонса флагманов Xiaomi 18 Pro и Pro Max

Серия смартфонов Xiaomi 18 Pro была представлена в Китае в конце сентября. Позже компания сообщила, что Xiaomi 18 Pro и Pro Max появятся и на международном рынке до конца ноября, а теперь компания объявила точную дату.

Глобальный анонс Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max состоится на следующей неделе во вторник, 17 ноября в Париже. Мероприятие начнется в 13:00 по всемирному координированному времени (UTC) или в 14:00 мск. Организаторы обещают в рамках мероприятия «ещё больше сюрпризов». Презентация будет транслироваться в прямом эфире на YouTube и в социальной сети X.

«Серия Xiaomi 18 Pro оснащена инновационным дополнительным дисплеем на задней панели и системой камер Leica с двумя 200-мегапиксельными сенсорами. Персонализация и возможности фотосъемки выходят на новый уровень. Два размера — единый премиальный опыт использования флагмана», — говорит Xiaomi.

Поскольку компания подтвердила выпуск только двух моделей серии Pro, среди «сюрпризов» точно не будет ни базовой версии (о которой ходили слухи), ни модели Ultra (выпуск которой, по всей видимости, отменён). Впрочем, возможно, представят часы Xiaomi Watch S5 в корпусе 41 мм — пока они доступны только в Китае.

Также ожидается, что глобальные версии Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max получат аккумуляторы меньшей ёмкости. Кроме того, у устройств будет весьма высокая стоимость.