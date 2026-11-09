Сегодня 09 ноября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Xiaomi раскрыла дату глобального анонса ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Xiaomi раскрыла дату глобального анонса флагманов Xiaomi 18 Pro и Pro Max

Серия смартфонов Xiaomi 18 Pro была представлена в Китае в конце сентября. Позже компания сообщила, что Xiaomi 18 Pro и Pro Max появятся и на международном рынке до конца ноября, а теперь компания объявила точную дату.

Источник изображений: Xiaomi

Источник изображений: Xiaomi

Глобальный анонс Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max состоится на следующей неделе во вторник, 17 ноября в Париже. Мероприятие начнется в 13:00 по всемирному координированному времени (UTC) или в 14:00 мск. Организаторы обещают в рамках мероприятия «ещё больше сюрпризов». Презентация будет транслироваться в прямом эфире на YouTube и в социальной сети X.

«Серия Xiaomi 18 Pro оснащена инновационным дополнительным дисплеем на задней панели и системой камер Leica с двумя 200-мегапиксельными сенсорами. Персонализация и возможности фотосъемки выходят на новый уровень. Два размера — единый премиальный опыт использования флагмана», — говорит Xiaomi.

Поскольку компания подтвердила выпуск только двух моделей серии Pro, среди «сюрпризов» точно не будет ни базовой версии (о которой ходили слухи), ни модели Ultra (выпуск которой, по всей видимости, отменён). Впрочем, возможно, представят часы Xiaomi Watch S5 в корпусе 41 мм — пока они доступны только в Китае.

Также ожидается, что глобальные версии Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max получат аккумуляторы меньшей ёмкости. Кроме того, у устройств будет весьма высокая стоимость.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про мобильные телефоны

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Xiaomi начала широко развёртывать HyperOS 4 — 33 из 82 совместимых устройств обновятся со дня на день
Глобальные версии Xiaomi 18 Pro и Pro Max выйдут до конца ноября: батареи меньше, а цены почти вдвое выше китайских
Xiaomi представила смартфон Redmi K100 с батареей на 10 000 мА·ч и чипом Snapdragon 8 Elite
Тонкое посередине, толстое по краям: Apple и Samsung придумали новое стекло для складных смартфонов
Apple насчитала 100 тыс. приложений, оптимизированных для iPhone Duo — многие из них всё ещё работают некорректно
Заменитель iPhone mini на Android: представлен компактный смартфон Enough Phone со съёмной батареей
Материалы по теме
Xiaomi начала широко развёртывать HyperOS 4 — 33 из 82 совместимых устройств обновятся со дня на день

Xiaomi начала широко развёртывать HyperOS 4 — 33 из 82 совместимых устройств обновятся со дня на день

Глобальные версии Xiaomi 18 Pro и Pro Max выйдут до конца ноября: батареи меньше, а цены почти вдвое выше китайских

Глобальные версии Xiaomi 18 Pro и Pro Max выйдут до конца ноября: батареи меньше, а цены почти вдвое выше китайских

Xiaomi представила смартфон Redmi K100 с батареей на 10 000 мА·ч и чипом Snapdragon 8 Elite

Xiaomi представила смартфон Redmi K100 с батареей на 10 000 мА·ч и чипом Snapdragon 8 Elite

Тонкое посередине, толстое по краям: Apple и Samsung придумали новое стекло для складных смартфонов

Тонкое посередине, толстое по краям: Apple и Samsung придумали новое стекло для складных смартфонов

Apple насчитала 100 тыс. приложений, оптимизированных для iPhone Duo — многие из них всё ещё работают некорректно

Apple насчитала 100 тыс. приложений, оптимизированных для iPhone Duo — многие из них всё ещё работают некорректно

Заменитель iPhone mini на Android: представлен компактный смартфон Enough Phone со съёмной батареей

Заменитель iPhone mini на Android: представлен компактный смартфон Enough Phone со съёмной батареей

Теги: xiaomi, смартфоны, snapdragon 8 elite gen 6, snapdragon 8 elite extreme gen 6, анонс
xiaomi, смартфоны, snapdragon 8 elite gen 6, snapdragon 8 elite extreme gen 6, анонс
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Учёные придумали, как массово выпускать твердотельные холодильники — компрессоры отправят на пенсию
Microsoft показала прототип нового редактора реестра для Windows 11 — он не менялся более 30 лет
Тонкое посередине, толстое по краям: Apple и Samsung придумали новое стекло для складных смартфонов
NFS уже не та: в Steam открылось тестирование безумных гонок на офисных креслах Need for Seat
Алмазная пластина размером с пиццу: учёные совершили прорыв в создании основы для суперчипов будущего
Тернус решил ускорить разработку ПО Apple — для этого придётся ослабить контроль 2 ч.
Спустя 15 лет Skyrim превратилась в MMO — стартовала открытая «бета» амбициозного мода Aurbis 5 ч.
Apple бросилась догонять OpenAI и Meta: Тернус требует превратить Siri в мощного ИИ-агента 6 ч.
Сооснователь BioWare рассказал, сколько будет стоить спасение Mass Effect 6 ч.
Broadcom вспомнила о небольших компаниях и выпустила VMware vSphere Express с поддержкой до 128 ядер 9 ч.
Инсайдеры раскрыли планы Ubisoft на Assassin’s Creed про Древний Рим, а Codename Hexe придётся подождать 9 ч.
«Лаборатория Числитель» выпустила платформу «Штурвал ML/AI» для ML- и AI-нагрузок в Kubernetes 19 ч.
Запуск World of Warcraft: Forever установил рекорд по числу одновременных игроков за всю историю WoW 20 ч.
Роботов с ИИ оказалось легко обмануть: искажённая картинка заставляет их легко выполнять опасные команды 22 ч.
Тестирование шутера Fragmentary Order от создателя Escape from Tarkov стартует в декабре — раскрыты системные требования альфа-версии 08-11 00:52
BYD представила китайский Rolls-Royce: люксовый электромобиль Yangwang умеет плавать и стоит больше $300 000 23 мин.
Xiaomi раскрыла дату глобального анонса флагманов Xiaomi 18 Pro и Pro Max 35 мин.
Скандал вокруг Дженсена Хуанга показал, насколько Nvidia зависит от своего основателя и его детей 3 ч.
6 ГВт для ИИ в аризонских пустынях — SpaceXAI намерена построить крупнейший в мире ЦОД 3 ч.
IBM, AMD и ORNL запустили платформу для разработки технологий квантовой коррекции ошибок 3 ч.
VITEK объединяет сердца и поколения в новой рекламной кампании 3 ч.
Два чипа Intel Xeon D и 24 отсека U.2/U.3 NVMe: QNAP представила СХД ES2486AFdc типа All-Flash 4 ч.
Ядра RISC-V пропишутся в чипах AMD Zen 6 — для TEE и PSP 4 ч.
Совет директоров NVIDIA начал расследование в отношении главы компании Дженсена Хуанга в связи со шпионским скандалом 4 ч.
Penguin Solutions представила модули DDR5-12800 MRDIMM для ИИ ЦОД 10 ч.