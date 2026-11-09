В пятницу 13-го SpaceX впервые попытается поймать обе половинки мегаракеты Starship

Компания SpaceX запланировала 15-й испытательный полёт сверхтяжёлой ракеты Starship на пятницу, 13 ноября. В ходе этой миссии будет предпринята попытка выполнить задачу, которую ещё никогда не удавалось осуществить — и сам корабль Starship, и ускоритель Super Heavy должны вернуться на стартовую площадку, где их «поймают» наземные системы. Если всё пойдёт по плану, на этой неделе SpaceX войдёт в историю освоения космоса.

«Предстоящий полет должен стать первым, в ходе которого и сам корабль Starship, и ускоритель Super Heavy вернутся на стартовую площадку, где их "поймают" наземные системы, — говорится в описании миссии. — В случае успеха это станет первым полноценным возвращением всех компонентов орбитальной ракетной системы и важным шагом на пути к созданию надёжной, быстроиспользуемой ракеты Starship».

Super Heavy — это гигантская первая ступень (ускоритель), а Starship (или просто «корабль») — вторая ступень системы. Оба элемента спроектированы так, чтобы их можно было использовать многократно и оперативно готовить к новым полётам. Под термином «поимка» (catch) подразумевается уникальный механизм возврата ступеней: каждая из них должна вернуться на стартовый комплекс на площадке Starbase в Южном Техасе, где её прямо в воздухе подхватят специальные манипуляторы стартовой башни, напоминающие палочки для еды.

На сегодняшний день SpaceX уже трижды успешно «ловила» ускоритель Super Heavy, однако с самим кораблём Starship такой манёвр ещё ни разу не выполнялся. Это гораздо более сложная задача: корабль поднимается выше и улетает дальше, чем ускоритель, поэтому его возвращение на Землю сопряжено с более высокими нагрузками и требует более точного управления энергией.

Старт 15-й миссии с площадки Starbase запланирован на пятницу. Для запуска отведено 75-минутное «окно», которое открывается в 17:45 по восточному времени (01:45 по Москве). Если всё пойдёт по плану, ускоритель Super Heavy вернётся на космодром Starbase примерно через шесть с половиной минут после старта.

Starship останется в полёте гораздо дольше. Планируется выход на околоземную орбиту высотой около 275 км. Корабль совершит примерно 14 витков вокруг планеты, а общая продолжительность полёта превысит 22 часа. Starship доставит на орбиту 26 спутников Starlink нового поколения (версия V3). Это первые аппараты будущей мегагруппировки, которая в конечном итоге может насчитывать около 100 000 спутников.

SpaceX планирует посадить Starship, но не исключает возможных осложнений. «Как и в случае с первым орбитальным полётом, программа составлена ​​так, чтобы в любой момент можно было перейти на безопасную суборбитальную траекторию или выполнить штатный сход с орбиты в одном из заранее определённых районов над океаном», — пояснили в компании.