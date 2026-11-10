Минцифры объяснило, для чего может забрать каждый десятый сервер российских дата-центров

Резерв в размере 10 % площадей и мощностей дата-центров, созданный во исполнение указа президента РФ от 02.11.2026 № 802 предполагается использовать для информационных систем из «белого списка», сообщили «Ведомости» со ссылкой на заявление главы Минцифры Максута Шадаева на совещании с операторами.

Министр пояснил, что оператор будет обязан отключить действующих клиентов, если мощностей будет недостаточно для обеспечения указанного размера резерва. Поэтому компаниям необходимо определить менее приоритетных заказчиков. Зарезервированные мощности предлагается не сдавать в аренду либо предупреждать клиентов, что в случае необходимости им придётся освободить арендованные мощности в течение 24 часов. Если же договор на размещение ресурсов заказчиков уже заключён, но оборудование пока не установлено, его рекомендуется расторгнуть.

По словам источников, Минцифры готовит официальные разъяснения о том, что действия операторов по освобождению площадей будут относиться к форс-мажорным обстоятельствам.

Как пояснил источник «Ведомостей» со ссылкой на изложенную на совещании позицию Шадаева, требование резервирования мощностей распространяется только на коммерческие ЦОД, то есть принадлежащие специализированным операторам, которые зарабатывают на сдаче площадей в аренду. К корпоративным ЦОД, используемым компаниями для собственных нужд, в частности банковскими организациями, это не относится.

В случае частичного использования ЦОД для оказания услуг резерв будет определяться исходя из объёма этих ресурсов. Например, площадку дочерней компании, оказывающей услуги группе по договорам, предполагается считать коммерческой, говорит источник.

По словам одного из участников совещания, резерв можно рассчитать совокупно по всем площадкам: выделять 10 % на каждом объекте не требуется. Конкретный ЦОД выберет сам оператор. При расчёте резерва предлагается учитывать помещения со стойко-местами, обеспеченными электроэнергией, и данные о ресурсах на балансе. Вычислительные мощности для предоставления облачной инфраструктуры как услуги (IaaS) тоже подпадают под резервирование.

Отдельно оговаривается разница между IT-мощностью и мощностью технологического присоединения: ориентироваться будут на первую, а проверять данные — по второй, учитывая потребление инженерной инфраструктуры.

Эксперты допускают, что при постоянном исключении резерва из продаж для реализации прежнего объёма услуг потребуется дополнительное строительство дата-центров. При сроке окупаемости строительства ЦОД в 7–8 лет часть проектов без мер поддержки может быть сдвинута по срокам запуска.