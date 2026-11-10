Сегодня 10 ноября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Россияне и другие серые подписчики Claud...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Россияне и другие серые подписчики Claude принесли Anthropic до $2,3 млрд — но им всё равно закрывают доступ к ИИ

Лаборатория искусственного интеллекта Anthropic с января по сентябрь 2026 года могла заработать от $1,66 млрд до $2,33 млрд на пользователях, которые впоследствии были признаны нарушителями правил использования ИИ-моделей и чат-бота Claude. Такие пользователи обеспечили компании от 5 % до 7 % выручки, гласят поданные ей документы к выходу на биржу.

Источник изображения: Brecht Corbeel / unsplash.com

Источник изображения: Brecht Corbeel / unsplash.com

Чтобы выявлять нарушения, проводить расследования и принимать меры, требуется время, отмечают в Anthropic, поэтому до момента ограничения или блокировки доступа выручка от таких пользователей отражается в общих финансовых показателях. В чём именно состояли нарушения, и из каких стран были данные пользователи, в компании не раскрыли. В августе и сентябре Anthropic усилила контроль за соблюдением правил; в октябре россиян стали массово отключать от Claude — окончательным аргументом был паспорт РФ. Компания предупредила, что эти меры могут повлиять на её выручку и темпы роста, но не привела оценки такого влияния.

Серый рынок услуг доступа к зарубежным ИИ-сервисам оценивается в 100–150 млн руб.; оборот легальных агрегаторов оценивается в 700 млн руб., подсчитала оказывающая такие услуги GPTunneL. Существует отлаженный рынок перепродажи доступа к Anthropic Claude: учётные записи объединяются на серверах вне Китая, через которые обрабатываются запросы пользователей. Один из продавцов в Шанхае оформляет подписки по $200 в месяц и оплачивает их стейблкоином USDT. Иногда такие карты массово блокируются за ночь; отдельные клиенты готовы платить за подписки $10 млн в месяц.

По одной из версий, Anthropic ведёт скрытый рейтинг пользователей. В нём учитываются такие факторы как IP-адрес, смена устройств и интенсивность обращений. Когда рейтинг опускается ниже определённой отметки, система устанавливает скрытую блокировку, после чего выдвигается требование предъявить документы. С блокировками растёт спрос на шлюзы; доступ может пропадать внезапно, а проверять маршрут данных пользователь не может. Блокировки носят характер «показательной порки», указывают эксперты — при этом полностью отключать доступ к пользователям из России и Китая компания не намерена, потому что они продолжают платить.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про искусственный интеллект

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Claude Fable 5.2 по одному запросу сгенерировала трёхмерный шутер с реалистичной графикой — на это ушло восемь часов и $550
ИИ научился писать целые операционные системы: Anthropic представила мощнейшие Claude Fable 5.2 и Mythos 5.2
IPO на $1,5 трлн под угрозой: потенциальных инвесторов Anthropic напугал обвал акций IT-компаний
Google Gemini теперь может рассказать пользователям, что знает и помнит о них
ИИ научился шпионить через HDMI-кабель — даже экранирование не всегда спасает от утечки изображения
Anthropic хотела привлечь $70 млрд на бирже, а потом передумала
Материалы по теме
Claude Fable 5.2 по одному запросу сгенерировала трёхмерный шутер с реалистичной графикой — на это ушло восемь часов и $550

Claude Fable 5.2 по одному запросу сгенерировала трёхмерный шутер с реалистичной графикой — на это ушло восемь часов и $550

ИИ научился писать целые операционные системы: Anthropic представила мощнейшие Claude Fable 5.2 и Mythos 5.2

ИИ научился писать целые операционные системы: Anthropic представила мощнейшие Claude Fable 5.2 и Mythos 5.2

IPO на $1,5 трлн под угрозой: потенциальных инвесторов Anthropic напугал обвал акций IT-компаний

IPO на $1,5 трлн под угрозой: потенциальных инвесторов Anthropic напугал обвал акций IT-компаний

Google Gemini теперь может рассказать пользователям, что знает и помнит о них

Google Gemini теперь может рассказать пользователям, что знает и помнит о них

ИИ научился шпионить через HDMI-кабель — даже экранирование не всегда спасает от утечки изображения

ИИ научился шпионить через HDMI-кабель — даже экранирование не всегда спасает от утечки изображения

Anthropic хотела привлечь $70 млрд на бирже, а потом передумала

Anthropic хотела привлечь $70 млрд на бирже, а потом передумала

Теги: anthropic, claude, ии
anthropic, claude, ии
← В прошлое

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Минцифры объяснило, для чего может забрать каждый десятый сервер российских дата-центров
Нашумевшие ИИ-модели Kimi обучали в Китае на ИИ-чипах Nvidia, которых в Китае быть не должно
Китайская SMEE наладила массовый выпуск литографов, которые на 90 % состоят из китайских компонентов
США испытали первого в мире робота-космостроителя — на орбите он сам собрал ферму для радара
В открытый доступ попала часть исходного кода мифической Half-Life 2: Episode Three и не только
Россияне и другие серые подписчики Claude принесли Anthropic до $2,3 млрд — но им всё равно закрывают доступ к ИИ 2 ч.
Apple и Google оштрафовали в России за неудаление запрещённого контента 3 ч.
Google Gemini теперь может рассказать пользователям, что знает и помнит о них 4 ч.
ИИ научился шпионить через HDMI-кабель — даже экранирование не всегда спасает от утечки изображения 5 ч.
Anthropic хотела привлечь $70 млрд на бирже, а потом передумала 6 ч.
Двойная жизнь, полицейские облавы и запретная любовь: анонсирована Beholder 4 9 ч.
Календарь релизов 9–15 ноября: Warhammer Survivors, Dreadmoor и Casualties: Unknown 17 ч.
Meta представила Muse Ember — дешёвую ИИ-модель для армии автономных агентов 19 ч.
Rockstar и PlayStation устроят в Майами фестиваль «безостановочной музыки» от звёзд саундтрека GTA VI 19 ч.
Apple начала продавать дополнительные запросы к ИИ за $50 — тем, кому подписки Creator Studio недостаточно 21 ч.
Интрижка Хуанга помогла организовать поставки в Китай чипов Nvidia на $7,5 млрд 14 мин.
Норвегия приостановила приём заявок на подключение новых ЦОД к энергосети 15 мин.
«Безумный заказ» Маска: Terafab намерена закупить в Японии огромное количество оборудования для выпуска чипов 34 мин.
Anthropic потратит $3,4 млрд на газовые генераторы для ЦОД мощностью 1,7 ГВт 38 мин.
ИИ обходится слишком дорого: SoftBank отчиталась об убытке в $7 млрд за квартал 2 ч.
Microsoft выходит из соглашения с Oracle по аренде вычислительных мощностей, заключенного в 2023 году 3 ч.
OLED-дисплеи избавятся от дорогого иридия — японский стартап с помощью LG готовит революцию в производстве экранов 3 ч.
Российские учёные представили квантовый «процессор» с рекордной точностью в трёхкубитных операциях 3 ч.
Японский конкурент TSMC забуксовал: Rapidus рискует сорвать старт 2-нм производства 3 ч.
ИИ-ускорители Rebellions тоже обзаведутся поддержкой NVIDIA NVLink 3 ч.