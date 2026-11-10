Россияне и другие серые подписчики Claude принесли Anthropic до $2,3 млрд — но им всё равно закрывают доступ к ИИ

Лаборатория искусственного интеллекта Anthropic с января по сентябрь 2026 года могла заработать от $1,66 млрд до $2,33 млрд на пользователях, которые впоследствии были признаны нарушителями правил использования ИИ-моделей и чат-бота Claude. Такие пользователи обеспечили компании от 5 % до 7 % выручки, гласят поданные ей документы к выходу на биржу.

Чтобы выявлять нарушения, проводить расследования и принимать меры, требуется время, отмечают в Anthropic, поэтому до момента ограничения или блокировки доступа выручка от таких пользователей отражается в общих финансовых показателях. В чём именно состояли нарушения, и из каких стран были данные пользователи, в компании не раскрыли. В августе и сентябре Anthropic усилила контроль за соблюдением правил; в октябре россиян стали массово отключать от Claude — окончательным аргументом был паспорт РФ. Компания предупредила, что эти меры могут повлиять на её выручку и темпы роста, но не привела оценки такого влияния.

Серый рынок услуг доступа к зарубежным ИИ-сервисам оценивается в 100–150 млн руб.; оборот легальных агрегаторов оценивается в 700 млн руб., подсчитала оказывающая такие услуги GPTunneL. Существует отлаженный рынок перепродажи доступа к Anthropic Claude: учётные записи объединяются на серверах вне Китая, через которые обрабатываются запросы пользователей. Один из продавцов в Шанхае оформляет подписки по $200 в месяц и оплачивает их стейблкоином USDT. Иногда такие карты массово блокируются за ночь; отдельные клиенты готовы платить за подписки $10 млн в месяц.

По одной из версий, Anthropic ведёт скрытый рейтинг пользователей. В нём учитываются такие факторы как IP-адрес, смена устройств и интенсивность обращений. Когда рейтинг опускается ниже определённой отметки, система устанавливает скрытую блокировку, после чего выдвигается требование предъявить документы. С блокировками растёт спрос на шлюзы; доступ может пропадать внезапно, а проверять маршрут данных пользователь не может. Блокировки носят характер «показательной порки», указывают эксперты — при этом полностью отключать доступ к пользователям из России и Китая компания не намерена, потому что они продолжают платить.